Наука

Ученые нашли «слабое место» малярийного паразита

NatCom: найден белок, способный останавливать малярию
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Ноттингемского университета обнаружили белок, критически важный для размножения и передачи малярийного паразита. Речь идет о молекуле Aurora-related kinase 1 (ARK1), без которой возбудитель заболевания не способен завершить жизненный цикл. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи изучали особенности деления малярийного плазмодия — паразита, вызывающего малярию. В отличие от человеческих клеток, этот микроорганизм размножается необычным способом. Ученые выяснили, что белок ARK1 играет ключевую роль в организации молекулярного механизма, который распределяет генетический материал между новыми клетками паразита.

Чтобы проверить функцию белка, ученые отключили ARK1 в лабораторных условиях. После этого паразиты потеряли способность нормально делиться: процесс репликации нарушался, а развитие организма останавливалось.

В результате плазмодии без ARK1 не могли завершить жизненный цикл ни в организме человека, ни в организме комара — переносчика инфекции. Это означает, что без этого белка паразит не способен распространять заболевание.

Авторы исследования отмечают, что структура белка ARK1 у малярийного плазмодия существенно отличается от аналогичных белков в человеческих клетках. Это делает его перспективной мишенью для разработки лекарств, которые будут избирательно воздействовать на паразита, не повреждая клетки человека.

Ранее россиян предупредили об опасных вирусах на заграничных курортах.

 
