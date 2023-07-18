Тайный союз «братьев святой Руси»: с кем боролся Нельсон Мандела

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела – первый черный президент ЮАР, прославившийся многолетней борьбой с апартеидом. Задачей политики апартеида было свести к минимуму контакты между чернокожим и белым населением страны. На протяжении почти полувека ЮАР правило самое настоящее тайное братство расистов с четко сформулированной идеологией – любой ценой сохранить нацию африканеров, потомков голландских колонистов.

Великий трек африканеров

Южно-африканская республика получила независимость в 1961 году, а до того находилась в составе Британской империи в статусе доминиона. Однако история этой страны гораздо сложнее, чем у других британских колоний со значительной долей белого населения, вроде Австралии или США. Ей дали начало не англосаксонские поселенцы, а голландские.

В эпоху Нового времени Нидерланды были одной из колониальных империй, и в 1652 году Ян ван Рибек от имени Голландской Ост-Индской компании основал на мысе Доброй Надежды колонию, которая превратилась в современный город Кейптаун. Лишь в 1795 году, в период французских Революционных войн и борьбы с Наполеоном, Британия смогла заполучить Капскую колонию, и с этого момента началось многовековое противостояние англосаксов и африканеров – так со временем стали называть потомков голландских колонистов, а также влившихся в их этнос французских протестантов, немцев и скандинавов. Уже тогда стала заметна разница между британским и африканерским отношением к чернокожему населению: в 1833 году английский парламент запретил рабство, что вызвало острое недовольство белого не-англосаксонского населения Капской колонии, и стало еще одним поводом для конфликта.

Будучи не в силах противостоять Британской империи, африканеры стали переселяться вглубь континента (этот процесс получил название «Великий трек») и ко второй половине XIX века оформились два независимых бурских государства – Трансвааль и Оранжевая республика.

Слово «boer» переводится с нидерландского как «крестьянин» и зачастую буров выделяют в африканерский субэтнос, но англичане именовали так всех враждебных им африканеров. Трансвааль отстоял независимость в войне с Великобританией 1880-1881 годов, но в ходе Второй англо-бурской войны (1899—1902) вместе с Оранжевой республикой перестал существовать.

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Жителям бывшего СССР эта история может быть знакома по книге Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова», которая повествует о молодом французском добровольце на бурской службе. Для жителей Европы англо-бурская война виделась противостоянием между хищной империей и угнетенным свободолюбивым народом.

«Прямые религиозные фермеры, решившие своей кровью отстоять свободу Отечества, всегда будут ближе сердцу святой Руси, чем наш исконный враг — холодная и эгоистичная Англия. По своей глубокой вере в Бога буры нам родные братья»,

– писала в 1899 году российская газета «Новое время». В той войне поучаствовали многие русские политические деятели, в том числе будущий председатель III Государственной думы Александр Гучков, известный либерал, сыгравший решающую роль в Февральской революции.

Тайное общество

Когда стало ясно, что африканеры не могут победить Британскую империю в открытом бою, они сменили тактику и в 1918 году основали Afrikaner Broederbond – союз братьев-африканеров. Начиная с 1921 года Broederbond ушел в подполье и стал классическим тайным обществом в строгом смысле этого слова. В него принимались только мужчины, являющиеся прихожанами одной из традиционных для африканеров протестантских церквей. Кандидат должен быть говорить на языке африкаанс (основанном на колониальном нидерландском), поддерживать правую «Национальную партию» и мог быть женатым только на женщине, соответствующей тем же требованиям. От брата-африканера требовалось соблюдать правила консервативной бурской морали, быть безупречным семьянином, а развод или нерегулярное посещение церкви считалось дисквалифицирующим основанием. Вдобавок, в братство принимали только по рекомендации нескольких действующих членов, и для отказа в приеме было достаточно всего одного обоснованного возражения.

Члены Broederbond соблюдали строгую конспирацию и были организованы в ячейки по 5-20 человек. Если в городе было больше одной ячейки, их координировал центральный комитет, набранный из представителей ячеек. Аналогичный комитет набирали для координации деятельности в отдельном регионе, а высшим органом был национальный конгресс (Bondsraad), собиравшийся раз в два года для принятия важных политических решений.

Изначально братство африканеров не было напрямую связано с расизмом. Целью организации было противостояние британским колониальным властям и сохранение культурной идентичности африканеров, а попытки интеграции чернокожих в белое общество считались очередным примером вредоносной политики англичан. Первоначально организация вообще не имела четкой стратегии.

«По понятным причинам, объяснить суть наших целей было трудно. Поначалу мы просто принимали людей, которые думали, что это очередной культурный кружок», – цитируют одного из высокопоставленных членов братства авторы книги «Суперафриканеры: взгляд изнутри на Союз братьев-африканеров».

Однако довольно быстро тайная организация стала мозговым и организационным центром африканерского национализма, который базировался на ряде образов и идей.

Основа политики апартеида

В первую очередь, африканеры считали себя фортпостом белой христианской цивилизации в Африке. Подобно тому, как в Сербии вспоминают битву на Косовом поле, а в России – Куликовскую битву, для африканерских националистов важным событием была битва на Кровавой реке, в ходе которой несколько сот участников «Великого трека» разгромили многотысячную армию зулусов, пытавшихся помешать переселению. Вместе с тем, африканеры не считали себя европейцами, и называли родиной своего народа Африку. По мнению идеолога африканерского национализма и будущего президента ЮАР Николааса Дидерихса, изложенному в 1936 году, нации созданы Богом и имеют право существовать как отдельные образования. Следовательно, нация африканеров имеет полное право выйти из состава Британской империи. Однако чуть позже один из авторов политики апартеида Джеффри Кронье добавил к этим, общим для всех светских националистов идеям, новую. По его мнению, если позволить черному большинству страны развиваться экономически и политически, со временем оно подавит белых африканеров и станет доминировать. Белые, писал он, не могут этого допустить, но целенаправленно мешать развиваться другим – это несправедливый и антихристианский подход. В качестве «справедливого» выхода Кронье предложил разделить две расы, чтобы белые перестали быть меньшинством. Это и стало идеологической основой политики апартеида.

В ходе выборов 1948 года Национальная партия пришла к власти, вместе со стоящим за ней Broederbond. С этого момента каждый премьер-министр и президент Южной Африки был членом этого братства вплоть до падения режима апартеида и прихода к власти Нельсона Манделы в 1994 году. Национальная партия стала приводить жизнь в стране в соответствие с пуританской консервативной моралью: запретила азартные игры и порнографию, а в 1957 году криминализовала прелюбодеяние. Но наибольшей последовательностью и скрупулезностью отличалась именно политика разделения рас.

Для начала, в государственных удостоверениях личности в обязательном порядке указывалась раса. Расовую принадлежность детей от смешанных браков определяла специальная комиссия. Затем в 1950 году был принят закон «О групповых территориях», положивший конец совместному проживанию чернокожих и белых. Каждой расе была выделена особая территория, черные могли находиться на «белой» территории без разрешения не дольше 72 часов, и работали на «белых» предприятиях на правах мигрантов. Смешанные браки были запрещены, а сексуальные контакты с представителем другой расы – криминализированы. В городах создавались для черных отдельные автобусы, пляжи, школы, больницы и даже скамейки в парке. Строго формально, места для чернокожих должны были быть всего лишь отделены от мест для белых, но на практике они почти всегда были значительно хуже.

Фигура Манделы

Подобная политика вызывала острое неприятие как в западных странах, так и в СССР. Возникла и мощная внутренняя оппозиция – ее ведущей организацией стал «Африканский национальный конгресс», членом которой и был Нельсон Мандела. Изначально АНК лишь организовывал забастовки и акции протеста, но постепенно перешел к терактам и вооруженной борьбе.

Нельсона Манделу часто упоминают в одном ряду с другим борцом с расизмом – американцем Мартином Лютером Кингом. Однако если американский аболиционист был христианским пастором и категорически отказывался брать в руки оружие даже под угрозой гибели, то Мандела возглавлял вооруженное крыло АНК до своего ареста в 1962 году. Основной мишенью при диверсиях стали «места апартеида» – паспортные столы, суды и правительственные здания.

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В тюрьме Мандела пробыл до 1990 года и был выпущен по итогам переговоров с правительством, которое признало политику апартеида неуместной в современном мире. В 1994 году состоялись первые президентские выборы на общерасовой основе, и бывший повстанец победил на них, набрав 62% голосов. Победа Нельсона Манделы на выборах стала символическим концом полувековой политики апартеида.

Стал другим и Broederbond — в 1993 году он превратился в публичную организацию, начал принимать женщин и представителей любых рас. Изменилась и его роль в обществе.

«Раньше мы могли позвонить по телефону, и на другом конце тут же оказывался член правительства. Теперь мы даже не знаем их имен. К этому труднее всего привыкнуть», — описал новую жизнь братства его член Том де Беер в 1996 году. В настоящий момент организация занимается отстаиванием культурной самобытности африканеров и «служением Южной Африке».