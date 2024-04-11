«Повелитель всех зверей и Британии»: каких людей ел диктатор Амин и за что его полюбил СССР Диктатора-каннибала Иди Амина свергли в Уганде 45 лет назад

Многих правителей XX века называли «людоедами» за чрезмерную жестокость, но для некоторых африканских диктаторов это было простым описанием их кулинарных привычек. Таким каннибалом был Иди Амин, «пожизненный президент» Уганды, «покоритель Британской империи» и владыка всех зверей и рыб. В честь годовщины его свержения «Газета.Ru» рассказывает, кого и за что он ел, а также о том, как диктатор стал союзником СССР.

Из поваров в президенты

close 100% Иди Амин AP

Иди Амин был правителем Уганды, бывшей британской колонии. Свою карьеру он начал в должности повара в британской армии, но вскоре его перевели на боевую должность, где, воюя с африканскими повстанцами, он начал расти в звании. Его типичное задание заключалось в том, чтобы, например, мешать враждующим племенным группам угонять скот друг у друга. К моменту получения Угандой независимости в 1962 году Амин дослужился до лейтенанта, сразу после этого стал капитаном, а позже коммандером. Это звание формально аналогично майорскому, но следует помнить: если майор ВС России или Великобритании обучался в академии и должен иметь обширные знания о тактике и оперативном искусстве, то Амин вообще до конца 1950-х годов был неграмотным.

Зато у бывшего британского повара были другие таланты: вместе с премьер-министром Милтоном Оботе он начал заниматься контрабандой золота и слоновой кости из Демократической Республики Конго. Парламент Уганды потребовал расследовать это, но Оботе действовал быстрее. Вдвоем с Амином он устроил военный переворот 1966 года. Бывший премьер объявил себя президентом, а Амин стал полковником и главой вооруженных сил.

Этот союз также был недолговечным: обеспокоенный популярностью главкома в армии, в 1970 году Оботе снял его с должности и запланировал арест. Узнав об этом,

Амин воспользовался отъездом президента и с помощью верных себе войск сам захватил власть, объявив себя президентом 2 февраля 1971 года.

Такой жизненный путь типичен для африканского диктатора, но вряд ли бы Амин стал знаменитым на весь мир, если бы не его манера поведения и кулинарные привычки.

Каннибал на троне

close 100% Иди Амин в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 1975 год AP

Полный титул Амина звучал как: «Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Покоритель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности, Король Шотландии, кавалер орденов «Крест Виктории», «Военный крест» и ордена «За боевые заслуги».

Некоторые из перечисленных элементов требуют пояснения. «Доктор» — это доктор юридических наук, при том что президент не закончил даже среднюю школу. Никаких орденов и медалей от Британской империи он не получал, в особенности «Креста Виктории», которым награждают за выдающуюся отвагу или доблесть.

«Покорителем Британской империи» Амин стал называть себя после того, как выслал из страны последних британских послов, чем как бы «победил» их. О том, при каких обстоятельствах фельдмаршал стал главой зверей и рыб, а также королем Шотландии, историкам неизвестно.

О том, каким правителем был Амин, оставил развернутый рассказ Эдвард Ругумойо, бывший угандийский министр просвещения: «Ему не по силам высидеть в кабинете целый день. Он не может сосредоточиться на серьезном деле больше, чем на полчаса. Он ничего не читает, не умеет писать, считает по пальцам рук. С таким уровнем интеллекта он просто не в состоянии участвовать в заседаниях кабинета, ибо не понимает того, о чем говорят, не может осилить докладную записку. Из-за своей неграмотности он совершенно не представляет себе, что происходит в стране, воспринимает только то, что слышит, а значит, живет сплетнями и слухами, как баба. Не зря же ему прилепили третье имя — Дада. На суахили это значит «сестра». Иди Амин — чудовищная кровавая баба мужского пола».

close 100% Иди Амин и его жена Сара, 1978 год William Campbell/Getty Images

Также Амин был открытым каннибалом: «На войне, когда нечего есть и кто-то из твоих товарищей-солдат ранен, ты можешь его убить и съесть, чтобы выжить… Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда».

Это не было бравадой, после свержения пожизненного президента в его морозильнике нашли замороженные части тел. В основном на обед к диктатору попадали диссиденты и политические противники.

Генри Кьемба, бывший член правительства Амина, объясняет такие пристрастия племенным происхождением. «Как и многие другие воинские общества, Каква, племя Амина, практиковало кровавые ритуалы над убитыми врагами. Они включали в себя отрезание куска плоти от тела, чтобы подчинить дух умершего, или дегустацию крови жертвы, чтобы обезвредить дух. Такие ритуалы до сих пор практикуются среди каква».

Кого Амин не съедал сам, того скармливал крокодилам, всего же за время его правления было убито около полумиллиона человек. Казнь политических противников также соответствовала стилю фельдмаршала: например, бывшему премьеру Бенедикто Кивануке поэтапно отрезали уши, нос, губы и руки, после чего выпотрошили и отрезали гениталии.

Конец правлению «покорителя британцев» положила Танзания в союзе с угандийскими мятежниками. Интересно, что Амин напал на Танзанию в 1978 году первым, но ее армия отбила атаку и начала контрнаступление. В итоге диктатор бежал из столицы Кампалы на вертолете 11 апреля 1979 года. Сразу после этого жители начали уничтожать все символы сбежавшего фельдмаршала, а сам Амин остаток дней доживал в Саудовской Аравии, пока не умер от старости в 2003 году.

Соратники по борьбе

close 100% Иди Амин, бывший чемпион Восточной Африки по боксу, на ринге в Кампале, Уганда, 1974 год AP

Учитывая стиль правления Амина, не всем сразу понятно, на какой почве он сошелся с СССР. Режим Леонида Брежнева, при всех его недостатках, не имел ничего общего с угандийским, не поощрял каннибализм и не убивал диссидентов десятками и сотнями тысяч. В экономике Уганды при правлении пожизненного президента также не было элементов социализма. Что же позволило сблизиться двум странам?

Все дело в том, что коммунистическая идеология, помимо борьбы за сам коммунизм, подразумевает поддержку антиколониальных движений безотносительно их политической ориентации.

Антиколониальность Амина также была очень спорной: изначально он во внешней политике ориентировался на бывшую метрополию Великобританию и Израиль. С Британией разрыв произошел, когда диктатор попытался закупить у нее военную технику, а та согласилась, но потребовала за нее заплатить. Тогда Амин обратился к правителю Ливии Муаммару Каддафи, который был готов поддержать любого, кто объявит себя борцом с Израилем. В итоге правитель Уганды осудил сионизм, и этого стало достаточно, чтобы Каддафи мгновенно пообещал ссуду в размере 25 миллионов долларов и поставки военной техники. После этого отношения с Израилем были разорваны, хотя изначально Амин пришел к власти не без помощи агентов этой страны.

close 100% Иди Амин в бассейне со своим сыном, 1976 год AP

Через Каддафи Уганда связалась с СССР, который заинтересовался этой страной как противовесом китайскому влиянию в Танзании. Советский Союз быстро стал крупнейшим поставщиком оружия Амину, отправляя ему военных советников, танки, самолеты, артиллерию, ракеты, автоматы и пулеметы. Помощь также приходила от ГДР, Чехословакии и других государств социалистического блока. Считается, что к 1975 году СССР успел поставить военной техники на $48 млн.

Какими бы ни были мотивы советского правительства, оно явно прогадало. Помощь не пошла впрок, а Амин запомнился как один из самых жестоких и бездарных правителей Африки XX века.