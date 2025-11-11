Как работать с зумерами и не сойти с ума? Рассказывает психолог

Часто работодатели жалуются на трудности в отношениях с представителями поколения Z, которые совсем недавно закончили учебу и начали строить карьеру. Зумеры не всегда реагируют на стандартные управленческие подходы, у них другие приоритеты, скорость мышления и восприятие мира. Подробнее о том, чем зумеры отличаются от других поколений, какие трудности в работе с ними могут возникнуть, как их решить, и правда ли поколение Z слабее и поверхностнее, чем другие, — об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина.

— Что влияет на формирование поколений?

— На это влияет целый комплекс факторов: исторические события, технологический прогресс и социальные трансформации. Они формируют систему ценностей и мировоззрение людей, растущих в определенный период. По сути, поколение – это группа людей, у которых был схожий коллективный опыт, общие ценности и предпочтения.

Теория поколений Штрауса-Хау говорит, что каждое поколение, рожденное примерно за 20 лет, имеет свои уникальные черты. Мы видим последовательность: бэби-бумеры, X, Y, Z, Альфа. Войны, кризисы, политические изменения – все это оставляет отпечаток на поколениях. Технологии, особенно в сфере информации, меняют способы общения, потребления и работы. Социальные сдвиги в отношении к семье, образованию, ролям в обществе тоже играют роль.

Коллективный опыт поколения определяет его поведение. Ценности передаются через воспитание и культуру, обеспечивая преемственность или разрыв между поколениями.

close Анна Полосина, специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Фото из личного архива

— Очень много в сети споров о том, на какие годы пришлось поколение Z. Когда все же родились зумеры?

— Вопрос о точных границах поколения Z – это предмет дискуссий. Поколение Z — это люди, родившиеся примерно с 1995 по 2010. Однако, некоторые исследователи критикуют такую строгую периодизацию. Поэтому, пока нет единого мнения, и определение точных рамок поколения Z требует дальнейшего изучения.

— Как они отличаются от других поколений?

— В отличие от тех же миллениалов, которые застали начало цифровой эры, зумеры выросли в мире, где интернет и мобильные устройства – это данность, часть их повседневной жизни. Это делает их невероятно адаптивными к новым технологиям: они отлично справляются с многозадачностью и быстро обрабатывают большие объемы информации.

Если говорить о взглядах на мир, то я бы отметила их прагматичность и рациональный подход. Экономические кризисы, которые сделали их более финансово грамотными и нацеленными на стабильность. Глобализация тоже сыграла свою роль, сделав их более открытыми и терпимыми к различиям. Представители поколения Z вовлечены в вопросы социальной справедливости, экологии и ментального здоровья. В плане коммуникации они предпочитают визуальный контент, короткие форматы и различные интерактивные платформы, легко переключаются между онлайном и офлайном, активно используют социальные сети для самовыражения.

Что касается отличий от поколения Альфа, которое только формируется, тут пока сложно говорить наверняка. Возможно, они будут еще глубже интегрированы в цифровую среду, будут с ранних лет взаимодействовать с дополненной и виртуальной реальностью.

— Иногда человек, рожденный в одном поколении, например, миллениал замечает у себя характеристики зумера, и наоборот. Почему так может происходить? Любой ли человек, рожденный в хронологических рамках определенного поколения, является его представителем?

— Вопрос принадлежности к поколению – интересная тема. Просто родиться в определенный год недостаточно, чтобы автоматически стать типичным представителем этого поколения.

Например, представьте себе двух людей, рожденных в один год, но один вырос в сельской местности, вдалеке от технологий и с традиционным укладом жизни, а другой — в крупном городе. Очевидно, что у них будут разные ценности и мировоззрение.

Индивидуальные различия тоже играют огромную роль. Внутри каждого поколения существуют люди с разными характерами, интересами и целями. Культура и география — еще один важный аспект. Человек, росший в одной стране, может иметь совсем другие представления о мире, чем его ровесник, выросший в другой. Также нельзя забывать и о социально-экономическом статусе. Возможности, которые предоставляет семья, и экономическое положение тоже влияют на то, как человек воспринимает мир.

И еще один интересный момент — это так называемые «пограничные» поколения, люди, которые рождаются на стыке двух поколений. Они могут как бы перенимать черты обоих, ощущая себя не до конца принадлежащими ни к одному из них. Так что хронология, конечно, важна, но это только отправная точка. Важно помнить о разнообразии внутри каждого поколения и учитывать все факторы, которые формируют человека.

— Многие жалуются на трудности в работе с зумерами, якобы у них завышенные требования к работе, и на них нельзя положиться, и постоянно нужно хвалить. Почему так произошло?

— Это распространенное явление. Я часто слышу жалобы, что с поколением Z работать сложно, и их правда нужно постоянно хвалить. Но если разобраться, станет понятнее, почему так происходит.

Во-первых, их так воспитывали. Постоянная похвала, даже если особо не за что. Родители и учителя старались, чтобы у них не падала самооценка, хвалили за любое старание и в итоге им теперь постоянно нужно, чтобы их замечали и говорили, что они молодцы.

Во-вторых, социальные сети, в которых лайки и комментарии – это как знаки признания, тоже внесли вклад. Такого же самого отношения они ждут и на работе. Для них важно, чтобы работа им нравилась, чтобы они могли развиваться, и чтобы работа не забирала все силы.

Они привыкли, что все можно получить очень быстро, поэтому им кажется, что и карьера должна сразу взлететь вверх. Если этого не происходит, они могут расстроиться.

Еще одно отличие: зумеры не очень любят, когда им просто говорят, что делать, прежде всего, они хотят понимать, зачем это нужно, и хотят, чтобы с ними советовались. Конечно, у них еще мало опыта, они только начинают, поэтому им нужна помощь и поддержка. И еще, они часто представляют себе работу как что-то идеальное – интересные задачи, отличные условия, а когда сталкиваются с реальностью, то могут разочароваться.

Чтобы с ними хорошо работать, нужно немного изменить свой подход. Чаще говорить им, что у них получается хорошо, предлагать учиться новому, ставить понятные цели, но при этом доверять им и уважать их. Важно найти общий язык и понять, что для них важно. И если мы сможем создать такую атмосферу, то зумеры станут отличными сотрудниками.

— Как тогда сработаться с представителями поколения Z?

— Первый шаг – это открытость. Зумеры ценят честность и ясность в коммуникации. Им важно понимать цели компании, свою роль и иметь возможность задавать вопросы и получать откровенные ответы. Не стоит скрывать информацию о финансовых показателях или планах развития, если это не является коммерческой тайной.

Второй ключевой момент – это гибкость и автономия. Зумеры стремятся к балансу между работой и личной жизнью, они не хотят тратить все свое время на работу, поэтому гибкий график, возможность удаленной работы и индивидуальный подход к задачам будут очень ценны.

Третий аспект – это развитие и обучение. Зумеры стремятся к постоянному самосовершенствованию и расширению своих навыков. Здесь необходимы возможности для обучения, тренинги, семинары и участие в интересных проектах.

Четвертый пункт – это цели и ценности. Зумеры хотят работать в компаниях, которые разделяют их ценности и имеют четкую цель. Покажите им, что ваша компания делает что-то большее, чем просто зарабатывает деньги. Например, участие в социальных проектах, вклад в экологию или улучшение жизни людей.

Пятый пункт – это признание и оценка. Зумеры нуждаются в регулярной обратной связи и оценке их работы. Например, разработайте систему премирования и поощрений, которая будет стимулировать их к дальнейшему развитию.

— Считается, что поколение Z – более «слабое», не может дать отпор, часто гиперболизируют проблемы, часто страдают от тревоги и депрессии. При этом у их родителей таких проблем не было, и они были «сильнее» – почему так произошло?

— Утверждение, что поколение Z «слабее» своих предшественников – это упрощение. Разные поколения формируются в разных социально-экономических условиях, и то, что мы воспринимаем как «слабость», может быть просто адаптацией к новой реальности.

Поколение, росшее в условиях относительной экономической стабильности и меньшей информированности о ментальном здоровье, могло быть более устойчивым к стрессу, но при этом менее готовым к признанию и решению психологических проблем. В то время как поколение Z выросло в эпоху цифровых технологий, когда информация о ментальном здоровье стала более доступной, и, соответственно, они чаще диагностируют у себя тревогу или депрессию. Это не значит, что они «слабее», а скорее более осведомлены и готовы к самоанализу.

— Почему тогда поколение Z чаще страдает от тревоги? Только из-за большей осведомленности?

— Социальные сети являются площадкой для коммуникации и самовыражения, а с другой стороны являются средой, в которой происходит сравнительный анализ и конкурентная борьба. Последнее, часто приводит к тревоге и депрессивным состояниям, что неблагоприятно сказывается на психологическом здоровье поколения Z.

На мой взгляд, нельзя сказать, что поколение Z слабое, оно просто другое – социально-экономические трансформации, технологический процесс, глобализация – все это оказало влияние на становление поколения, а также на их способы реагирования на мир.

— Еще часто можно встретить исследования о том, что зумеры меньше заинтересованы в сексе, чем, например, поколение X или миллениалы. Это действительно так?

— Я бы не стала утверждать, что это тенденция наблюдается у всех, однако, определенные предпосылки мы можем выделить.

Во-первых, традиционные представления о гендерных ролях и отношениях между мужчиной и женщиной претерпевают значительные изменения. Поколение Z выросло в эпоху, когда гендерные границы размываются, и появляется больше свободы в самовыражении и выборе образа жизни. В этой ситуации многие молодые люди отдают приоритет саморазвитию, образованию и карьере, а отношения отходят на второй план.

Во-вторых, виртуальное общение заменило реальное, и многие молодые люди предпочитают оставаться в зоне комфорта, общаясь онлайн, чем строить отношения в реальной жизни. Более того, соцсети формируют культуру сравнения и идеализации, что может создавать завышенные ожидания от отношений и приводить к разочарованию.

Наконец, так же, как и предыдущие поколения, представитель поколения Z испытывают страх перед обязательствами и ответственностью. Социальные сети и интернет-ресурсы формируют у молодого поколения представления о том, как должна выглядеть их жизнь, что в свою очередь формирует стереотипы о счастье и благополучии, к которым стремятся представители поколения вместо того, чтобы формировать межличностные отношения.

— Действительно ли у поколения Z проблемы с памятью, меньше знают, при этом они всегда проходят какие-то курсы? Они правда более поверхностные?

— Можно сказать, что воспитание и становление поколения Z происходили в пространстве, перенасыщенном информацией. С одной стороны, это позволило им расширить свой кругозор и сформировать более целостное представление о мире, а с другой сформировало у них рассеянность и невозможность сосредоточиться на какой-то одной задаче. Они привыкли получать информацию быстро и сжато, что во много определяет необходимость трансформации и адаптации образовательных и воспитательных процессов.

У зумеров возникает вопрос: «Зачем что-то запоминать, если можно просто «загуглить?» Поэтому они не всегда помнят все наизусть, но зато они быстро находят нужную информацию.

Насчет «поверхностности» – тут можно поспорить. Просто они не хотят вникать слишком глубоко в чем-то одном, им интереснее знать обо всем понемногу, тем более, в современном мире востребованы специалисты, обладающие гибкими навыками и умеющие быстро адаптироваться к новым условиям.

— Есть ли понимание, какими зумеры будут родителями?

— Пока сложно сформировать точное представление о родительских стратегиях поколения Z. Тем не менее, можно прогнозировать, что поколение Z будет отличаться осознанным подходом к родительству, повышенным вниманием к благополучию детей и созданием благоприятной среды для их воспитания и социализации. Можно ожидать открытость данного поколения к принципам равенства и разнообразия в воспитании, стремление к формированию у детей нестереотипного мировоззрения, поддержке их интересов и уважительного отношения к индивидуальным различиям.

Можно сказать, что представители поколения Z будут стремиться к сбалансированности между профессиональной деятельностью и личной жизнью, уделяя приоритетное внимание времени, проведенному с детьми, участию в их жизни и созданию позитивных воспоминаний. В связи с этим ожидается поиск гибких форм занятости, позволяющих совмещать карьеру и родительские обязанности, включая возможность работы на дому.

Но реальность может оказаться более сложной и многогранной. Стиль воспитания каждого родителя будет определяться множеством факторов, включая личный опыт, уровень образования, ценностные ориентации и культурные особенности.

— Мы можем предположить, как будут развиваться представители поколения Z? Что их может ждать в будущем?

— Мне кажется, у поколения Z, особенно самых младших, будет невероятное будущее! Они вырастут в мире, где технологии будут частью жизни, люди станут больше заботиться о своем физическом и ментальном здоровье. Конечно, проблемы с экологией никуда не денутся, но представители поколения Z будут очень осознанными в плане потребления, будут перерабатывать мусор и поддерживать тех, кто заботится о природе.

И самое главное – для них будет совершенно нормально, что все люди разные, и все имеют право быть собой. Мне кажется, родители из поколения Z будут учить своих детей быть смелыми и придумывать что-то новое, поддерживать их идеи и помогать им создавать что-то свое.