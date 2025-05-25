«Пусть решают, копить им деньги или рожать». Миллиардер предложил отменить пенсии зумерам

Малофеев выступил за отмену пенсий для родившихся после 1995 года

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев предложил отменить пенсии для граждан, родившихся после 1995 года. По его мнению, они должны сейчас решить, будут ли копить деньги на старость или будут рожать много детей, которые в дальнейшем должны их содержать. В Госдуме его идею назвали «полной ерундой», а в Совфеде напомнили о Конституции, гарантирующей соцвыплаты.

Миллиардер и создатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев предложил отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года. Он сослался на опыт Российской империи, где пенсии платили только ограниченному кругу лиц.

«Пенсии платили очень ограниченному кругу лиц – например, вдовам офицеров. При этом в начале XX века каждая женщина рожала в среднем семеро детей. Впоследствии они и кормили родителей в старости», – говорится в посте Малофеева в Telegram.

В дальнейшем при большевиках девушки «пошли в институты», а число детей в семьях сократилось до двух. Нехватку детей-кормильцев советская власть компенсировала всеобщей пенсией. В 90-е «рожать совсем перестали», и число детей на одну женщину уменьшилось до 1,4, отметил предприниматель.

Отменять пенсии у нынешних пенсионеров олигарх считает «нечестным», так как «либеральная государственная пропаганда агитировала жить сначала для комсомольских строек, а потом для себя любимого». А вот для нынешней молодежи отмена государственной пенсии «может быть очень перспективной».

«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? <...> Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», – подчеркнул Малофеев.

При этом уже собранные с зарплат зумеров «пенсионные поборы» необходимо вернуть им назад, добавил предприниматель.

Малофеев женат на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Это второй его брак. В первом браке с адвокатом Ириной Вильтер родились трое детей. У нынешней супруги Львовой-Беловой девять детей от первого брака, из них четверо приемных.

В 2005 году Малофеев основал инвестиционную компанию Marshall Capital Partners, которая сосредоточилась на вложениях в перспективные направления — от высоких технологий и транспорта до пищевой промышленности, розничной торговли и недвижимости. К 2012 году под управлением фонда находились активы на сумму $1,5 млрд. Крупнейший актив – 10% акций компании «Ростелеком».

В конце 2010 года миллиардер инициировал создание «Лиги безопасного интернета», а в 2015-м – запустил собственный телеканал «Царьград».

«Полная ерунда»

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что идеи Малофеева основаны на «полном непонимании» страховой пенсионной системы.

«Сегодня мы с вами, работающие, фактически содержим пенсионеров. За нас работодатель выплачивает страховые взносы и часть всех взносов, 22% из 30 уплачиваемых, при нормальных условиях труда идет на пенсионное обеспечение, с одной стороны, формируя наш лицевой счет с записями о том, сколько нам в дальнейшем будет должно платить государство, с другой стороны, именно эти отчисления формируют пенсионный фонд, его доходы и дают возможность нынешним пенсионерам обеспечивать себя. Государство фактически выступает здесь регулятором. И если, по предложению Малофеева, вернуть тридцатилетним уплаченные взносы, то прежде всего возникает вопрос, а каким образом их забрать у тех пенсионеров, которым уже выплачены? То есть человек совершенно не понимает, о чем он говорит», — пояснила Бессараб «Газете.Ru».

Депутат назвала идею Малофеева «полной ерундой» и заявила, что такой подход похож на родовое общество, от которого Россия уже ушла.

«Все, что предлагается, это полная ерунда, если сказать мягко. И по такому пути Россия никогда не пойдет. Этот подход очень похож на родовое общество только при развитии человеческой цивилизации. Я надеюсь, что мы давно от этого далеко ушли», — подытожила она.

«Гарантирована Конституцией»

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя предложение Малофеева, подчеркнул, что социальное обеспечение россиян гарантировано Конституцией Российской Федерации.

Клишас процитировал статью 39, которая гласит, что каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

«Всем спасибо», – заключил сенатор.

«Тогда бездетные не имеют права жить»: в Госдуме разнесли идею отменить пенсии в России Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан призвал отменить пенсии для бездетных россиян. Его... 21 мая 18:53

Не нарожал – сдохнешь

Ранее отменить пенсии предлагал ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан. По его мнению, таким образом можно бороться со снижением рождаемости.

«Я раз за разом предлагаю в эфирах «Соловьев Live»: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — отметил Мардан.

Позже он извинился перед зрителями, которые не «прочитали» иронию.