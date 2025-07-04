«Евреев отделили от неевреев»: как израильский спецназ спас заложников от африканского людоеда

Рейд израильских солдат в африканский аэропорт Энтеббе, также известный как операция «Шаровая молния», стал эталонным примером спасения спецназом заложников. Немецко-палестинские террористы захватили авиалайнер, угнали его в Уганду, после чего потребовали от Израиля выпустить из тюрем других террористов под угрозой расстрела заложников. Вместо этого израильтяне прорвались в место, где держали захваченных, и расстреляли террористов — за что были осуждены ООН.

Красный террор

Воскресным утром 27 июня 1976 года авиалайнер Аэробус A300 компании Air France вылетел из Тель-Авива в Париж с промежуточной остановкой в Афинах. На его борту было 12 членов экипажа и 246 пассажиров, из которых 104 — израильтяне. На пересадке 41 человек сошел, а 58 поднялись на борт. Среди них и оказались четверо палестинских террористов.

Операция по захвату началась через восемь минут после взлета. Один из мужчин встал со своего места и пошел через салон первого класса к кабине пилотов, а трое других достали пистолеты и закричали: «Это угон! Никому не двигаться!»

Террорист, который шел к кабине, начал ломиться в дверь, и как только пилоты открыли, ворвался в нее и взял экипаж на прицел. Другая террористка, женщина, державшая в руках пистолет и гранату, бегала взад-вперед и непрерывно требовала, чтобы все оставались на местах.

Обычно, когда речь заходит о ближневосточных террористах, угоняющих самолет, многие люди готовы представить себе моджахедов, замотанных в платок-куфию и ведущих джихад. Но к угону Аэробуса они не имели ни малейшего отношения. Непричастны были даже левые арабские националисты из Организации освобождения Палестины Ясира Арафата.

Угонщика, который ворвался в кабину, звали Вильфрид Бёзе, а женщину — Бригитта Кульман. Оба — немцы, члены марксистских «Революционных ячеек», которые устраивали в Германии взрывы, убийства и ограбления. Двое других террористов — Джаиль аль-Арджа и Абдель Латиф — этнические арабы, бойцы марксистского Народного фронта освобождения Палестины (НФОП).

Угонщики сообщили в диспетчерскую Афин о захвате и направили самолет в Бенгази (Ливия), где правил полковник Муаммар Каддафи, позиционировавший себя как главный противник Израиля и Запада. Однако акция немецко-палестинских коммунистов была слишком радикальной даже для него, и потому после дозаправки лайнер направился в Уганду, в царство каннибала Иди Амина.

Самолет сел в Энтеббе, где его приветствовал лично Амин, выделив для охраны сотню угандийских солдат.

Словно бойцы СС, террористы отобрали евреев среди заложников: в первую очередь граждан Израиля, но также нескольких выходцев из других стран, ориентируясь на еврейские фамилии и внешность.

Через два дня 148 неевреев отпустили, а оставшихся 94 пассажиров и 12 членов экипажа заперли в заброшенном старом здании терминала аэропорта, посадив их на пол. Когда один из израильтян показал Бёзе вытатуированный в нацистском концлагере номер на руке и сказал, что, видимо, немцы ничуть не изменились, террорист запротестовал: «Я не нацист! Я идеалист!» Несколько заложников остались в аэропорту добровольно, желая быть со своими еврейскими партнерами или просто из солидарности.

close Иди Амин разговаривает с заложниками AP

Террористы выдвинули хрестоматийное требование: выкуп $5 млн (который был обещан Амину), отпустить из израильских тюрем 40 палестинских террористов и еще 13 человек, отбывающих наказание в других странах. В случае отказа от выполнения требований заложники будут казнены, утверждали угонщики.

Рейд через полмира

Правительство Израиля никогда в своей истории не было мягкотелым или «голубиным», и на уступки, особенно террористам, идти было не склонно. Однако на этот раз мнения в израильском руководстве разделились. Министр обороны Шимон Перес настаивал на силовом варианте решения. Многие другие министры считали, что цена не так уж велика, и лучше выпустить 40 террористов с кровью на руках, чем дать убить сотню своих граждан. Премьер-министр Ицхак Рабин, за которым было последнее слово, колебался и не мог принять решение. Помочь в переговорах попытался даже Ясир Арафат, вероятно, уступив под давлением президента Египта Анвара Саддата, который планировал заключить мир с Израилем.

Споры прекратились, когда помощники принесли на заседание правительства записку. Рабин зачитал ее вслух: «Угонщики отделили израильских пассажиров от неизраильских». Это было слишком очевидной отсылкой к Холокосту, а смысл существования Израиля и заключался в том, чтобы не дать его повторить. Поэтому премьер-министр начал тянуть время на переговорах, а параллельно распорядился подготовить спасательную операцию.

В первую очередь для успеха требовалась хоть одна восточно-африканская страна, которая разрешит посадить транспортные самолеты для дозаправки. С государствами Черной Африки у Израиля отношения были нормальными, но никто не был готов навлекать на себя гнев безумца-Амина и арабских террористов. В итоге помочь согласилась Кения, президента которой удалось уговорить через министра сельского хозяйства, сотрудничавшего ранее с МИ-6, и местную еврейскую диаспору.

close Заложники выходят из самолета Courtesy of Ministry of Defence Photo Archive/IDF

Во-вторых, израильтяне собрали об аэропорте как можно больше информации. Израильские строительные фирмы были вовлечены во многие инфраструктурные проекты в Африке и потому помогли построить макет фрагмента терминала для учений, а один из освобожденных заложников-французов, имевших военное прошлое и феноменальную память, описал диспозицию в аэропорту, количество террористов, их манеру действий и вооружение.

Когда все было готово, две сотни израильских солдат, отобранные из разных родов войск, вылетели из оккупированного Шарм-эль-Шейха на четырех военно-транспортных C-130 Hercules. С ними также отправились два Boeing 707 — один развернет госпиталь для операции в Кении, а другой станет воздушным командным пунктом, который будет кружить над Угандой. Группа самолетов пошла над Красным морем на сверхмалой высоте, чтобы избежать обнаружения египетскими или суданскими радарами.

3 июля в 23:00 по Тель-Авиву первый борт, несущий штурмовую группу, сел в Энтеббе — в темноте без аэродромных огней. За ним с небольшой задержкой заходили на посадку три другие тактические группы. Израильские парашютисты отвечали за безопасность аэродрома и посадочных полос, а также за дозаправку самолетов для обратного полета. Солдаты элитной бригады «Голани» отвечали за C-130, выделенный для эвакуации заложников, и должны были подвести его поближе к терминалу. Группа бойцов элитного отряда спецназа «Сайерет Маткаль» (буквально «разведотряд генштаба») должна была зачистить расположенный рядом военный аэродром и уничтожить стоящие на земле истребители, чтобы исключить преследование при побеге.

Штурм

Наконец, самое важное задание поручили штурмовой группе «Сайерет Маткаль» из 29 человек под командованием подполковника Йонатана Нетаньяху — старшего брата нынешнего премьер-министра Израиля. Группа заготовила хитрость: из самолета выгрузили два джипа и черный «Мерседес-Бенц 600». Израильтяне надеялись, что часовые примут конвой за кортеж Амина, который ездил на похожем «Мерседесе» и регулярно навещал заложников, — причем в Израиле нужной расцветки не оказалось, поэтому машину экстренно перекрашивали. Но угандийские часовые на трюк не купились: они знали, что Амин недавно купил белый «Мерседес», и потому остановили машину.

close Йонатан Нетаньяху GPO via Getty Images

Отряд Нетаньяху ответил стрельбой из пистолетов с глушителями и убил часовых, но один из них успел сделать несколько выстрелов из автомата Калашникова. «Все, катастрофа, — подумал тогда замкомандира Муки Бетцер. — Нас раскрыли. Элемент неожиданности утрачен».

Понимая, что прокрасться в здание не получится, спецназовцы пошли на прорыв. Они подбежали к зданию терминала и несколько раз проорали в мегафон на иврите и на английском: «Не вставайте! Не вставайте! Мы израильские солдаты!» — после чего начали штурм.

Услышав эту команду, 19-летний заложник Жан-Жак Маймони решил немедленно встать и был тут же расстрелял ворвавшимися в помещение израильтянами. Завязалась перестрелка, в ходе которой были убиты Бёзе и двое заложников без потерь со стороны спецназа. Остальные угонщики отступили в соседнее помещение, но «Сайерет Маткаль» не собирался оставлять их в живых. Бойцы закидали террористов гранатами, после чего вошли в помещение и расстреляли всех оставшихся угонщиков.

close Заложники возвращаются в Тель-Авив Courtesy of Ministry of Defence Photo Archive/IDF

Началась эвакуация заложников, проводимая с боем против окружающих угандийцев. У группы, удерживающей аэродром, было несколько привезенных с собой БТР, и потому они легко отражали атаки и подавляли противника. Зато те, кто сопровождал заложников в самолет, были более уязвимы. В какой-то момент угандийцы открыли огонь с диспетчерской вышки и убили на месте Нетаньяху, а также ранили других пятерых бойцов. Ответной стрельбой из пулеметов и гранатометов огонь был подавлен, причем, как сообщается, при этом был убит один из родственников Амина, служивших в армии. Израильтяне погрузили на борт всех заложников и тело командира и вылетели из аэропорта.

Вся операция заняла 53 минуты, из которых на штурм ушло 30 минут. Были убиты четыре угонщика, трое их сообщников и 45 угандийских солдат, а 11 МиГ-17 и МиГ-21 были уничтожены на земле. Израиль потерял убитыми одного бойца, трех заложников, а так же не досчитался 74-летней заложницы Доры Блох, которая на момент штурма находилась в угандийской больнице и позже была убита из мести.

В Израиле новость о спасении заложников встретили небывалым ликованием, бойцы «Сайерет Маткаль» стали национальными героями, в особенности погибший командир. Поддержали операцию и на Западе, назвав законным актом самообороны.

Палестинцы отреагировали предсказуемо — спустя четыре года они взорвали отель Norfolk в столице Кении Найроби, принадлежащий местной еврейской общине. Реакция Амина тоже была предсказуемой — он начал поиски предателей и лично расстрелял 12 солдат, обвиненных в сотрудничестве с Израилем, а также убил сотни проживающих в стране кенийцев.

close Один из экипажей самолетов, приземлившихся в Энтеббе, после выполнения задания Courtesy of Ministry of Defence Photo Archive/IDF

Неожиданной была только реакция ООН. Ее генсек Курт Вальдхайм, представитель Австрии, заявил, что операция была серьезным нарушением суверенитета государства — члена организации, хоть и дежурно порадовался спасению человеческих жизней.

После этого случая палестинские террористы старались больше израильские самолеты на захватывать, так как увидели, что за похищенными готовы прилететь и через полмира.