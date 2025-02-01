Решение о вторжении на Тайвань принято? Китай строит корабли-пирсы для высадки морского десанта

Военные аналитики США заметили на спутниковых снимках необычные узкоспециализированные корабли у верфей Китая. Это — мобильные причалы для высадки десанта на необорудованный вражеский берег, необходимые для продвижения вглубь материка или острова. Как считают американские эксперты, это признак, что решение о вторжении на Тайвань либо принято, либо рассматривается всерьез. О том, зачем нужны такие корабли и какие у армии КНР есть шансы их применить, — в материале «Газеты.Ru».

Китайские белогвардейцы

Китайская республика, называемая в просторечии Тайванем, — это осколок китайской гражданской войны, в которой в 1949 году победили коммунисты. Ее можно сравнить с гипотетической ситуацией, как если бы Красная армия не смогла отбить у Белого движения Крым или Приморье, и там образовалось независимое русское государство. Все эти годы позиция КНР и компартии была неизменна: остров Тайвань — суверенная территория Китая, чьей властью признано пекинское правительство.

Однако если раньше было достаточно одного грозного взгляда из Вашингтона, избавляющего от любых мыслей о возвращении Тайваня силой, то за последние 10 лет КНР провела военное строительство, которого мир не видел со времен Второй мировой войны. Из страны, вооруженной худшими копиями устаревшей советской техники, она стала серьезной военно-технической державой, способной бросить вызов США. Из-за закрытости китайской системы власти никто не знает, правда ли она готова отдать приказ о высадке на Тайвань — фикция ли это или игра на внутреннюю аудиторию. Недавно у западных аналитиков появился серьезный аргумент в пользу того, что военные приготовления Китая — это не шутка и не блеф.

На спутниковых снимках верфей в Гуанчжоу в южном Китае были замечены необычные баржи, которые очень отдаленно напоминают крупные морские паромы. Однако, как обратило внимание американское издание Naval News, проконсультировавшись со многими военными специалистами, — это не паромы, а корабли-причалы , очень узкоспециализированные суда с единственной задачей — обеспечить поддержку высадившегося десанта на необорудованном побережье.

«Высадка на нормандский пляж»

Подобные корабли были секретным оружием союзников во время высадки в Нормандии в 1944 году. Несколько месяцев перед высадкой между ними и Германией шли «игры разума» — немцы пытались понять, где будет десант, и пытались разместить войска именно там, а союзники проводили беспрецедентную по размаху операцию по дезинформации, чтобы намеченное место скрыть.

В итоге немецкому штабу пришлось рассуждать логически — стоит бояться высадки лишь там, где с отбитого плацдарма десант сможет начать наступление вглубь Европы. Для наступления нужны сотни тысяч тонн грузов, но суда, кроме малочисленных десантных кораблей, не способны пристать к берегу, а даже если бы могли, то их нечем было бы разгружать. Поэтому в первую очередь немецкие войска сосредоточили в тех районах, где были порты, способные обеспечить десанту поддержку.

close Понтонная дорога, ведущая в плавучую гавань Department of the Navy, Naval Historical Center (US Army Signal Corps photo SC 195881)

Зная об этом обстоятельстве, Великобритания изобрела и изготовила систему сборных мобильных портов, получивших имя «гавань Малберри». Это была сложная многокомпонентная конструкция. От неспокойных вод Ла-Манша место высадки защищали плавучие волнорезы, собранные из 60-метровых секций. Дополнительную защиту от волн давали десятки устаревших судов, затопленных у берега в ряд, и привезенные бетонные блоки-кессоны. В качестве самих причалов служили баржи с выдвижными опорами («ногами»), благодаря которым они цеплялись за дно, но спокойно перемещались вверх и вниз. С берега к причалу вела дорога, уложенная на понтоны.

close Баржа-причал с телескопическими опорами Public domain image of a steam boat

«Гавани Малберри» развернули всего за несколько дней после высадки 6 июня, используя данные о свойствах пляжей и лоцманские карты, добытые и составленные в ходе нескольких секретных высадок британских коммандос в 1943 году. Это позволило США, Великобритании и «Свободной Франции» накопить ресурсы и к концу июля 1944 года прорваться с побережья, начав полномасштабное наступление. Оно привело к разгрому всей немецкой группировки во Франции, освобождению Парижа в августе и почти всей остальной территории страны к осени.

Китайская копия?

Обнаруженные на спутниковых снимках китайские суда имеют длину от 120 метров. В направлении всей продольной оси кораблей по центру расположена открытая палуба, напоминающая по ширине автодорогу, а по бокам от нее возвышаются надстройки. Центральная дорога соединяет кормовую часть, где могут причаливать суда, с носовой. На носу одного из судов расположена высокая «башня» из балок с проездом под ней, которая напоминает опору импровизированного подвесного моста, ведущего на берег. У некоторых барж в бортовых надстройках, по мнению аналитиков Naval News, смонтированы выдвижные опоры, вроде тех, что были у причалов «гаваней Малберри».

close Возможный облик китайской плавучей гавани по мнению аналитиков Naval News Naval News

Три спущенные на воду баржи имеют разную конструкцию и размеры, будто бы инженеры пытаются подобрать оптимальный вариант для практического применения или решают разные задачи. Китайское минобороны спутниковые снимки никак не прокомментировало, и судить о назначении судов можно лишь по их виду и общему пониманию о десантных операциях. Общие соображения позволяют заключить, что ни для каких других задач, кроме как для высадки крупного морского десанта, такие суда не требуются. Остров Тайвань же видится естественной и очевидной целью для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где эту высадку можно провести, как пишет в том числе издание Financial Times.

Насколько силен Тайвань?

Создание узкоспециализированного оборудования десантов не означает, что КНР планирует начать военную операцию в ближайшие годы и вообще когда-либо. Китай ведет настолько масштабное строительство как торгового, так и военного флота, что несколько необычных барж могут быть просто инженерным экспериментом, проводящимся на всякий случай, или баржи могут быть использованы для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Нечто подобное попытались сделать США в Газе, оборудовав плавучий пирс, но это закончилось полным провалом из-за отсутствия опор и уязвимости к волнам.

Однако если высадка на Тайвань все-таки произойдет, она не будет сводиться к одной только установке пирсов. Более того, если операция дойдет до этой стадии, ее уже можно будет признать успешной.

Тайвань — очень милитаризованное и хорошо вооруженное государство. Прежде, чем начать высаживать десант, КНР потребуется добиться полного господства в воздухе над побережьем и зачистить воды от тайваньских судов, подобно тому, как это сделали союзники в 1944 году. Без этого десантные суда будут уничтожены противокорабельными ракетами, а высаженные солдаты на узких плацдармах — разбомблены. Справиться же с флотом, авиацией и силами ПВО Тайваня будет очень непросто, поскольку они бесконечно сильнее, например, украинских.

close Внутри тайваньского подземного аэродрома Republic of China Air Force (ROCAF)

Флот Тайваня имеет на вооружении четыре эсминца американской постройки типа «Кидд» — мощные корабли ПВО 1980-х, но слегка устаревшие по современным меркам. Их дополняют 15 американских фрегатов типа «Нокс» и «Оливер Хазард Перри», изначально создаваемых как противолодочные, и шесть французских многоцелевых «Лафайет». Вдобавок, Тайвань в большом количестве строит малозаметные скоростные корветы и ракетные катера. Они вооружены ракетами «Сюнфэн-2» (аналогичны американской Harpoon), «Сюнфэн-3», российской Х-35 и украинской «Нептун», а также сверхзвуковой маловысотной ракетой, похожей на советский/российский «Москит».

close Сверхзвуковая противокорабельная ракета «Сюнфэн-3», похожая на российскую «Москит» Сюань Шишэн/Wikimedia Commons

У ВВС Тайваня больше сотни истребителей F-16, которые ускоренно модернизируются до версии Block 72 поколения 4+, вроде российского Су-35. Их дополняют полсотни устаревших французских «Мираж 2000» и 129 легких истребителей собственной постройки AIDC F-CK-1, о которых известно мало, но их часто приравнивают к облегченным и упрощенным версиям устаревших F-16.

Наземная противовоздушная оборона Тайваня состоит из семи батарей Patriot PAC-3, способных сбивать баллистические ракеты оперативно-тактической и средней дальности, а также двух десяток батарей «Тянь Гун» собственной разработки, которые напоминают C-400. Уникальной особенностью «Тянь Гун» считается наличие бункерного, а не мобильного варианта, защищенного от авиаударов. Эти дальнобойные средства дополняют очень многочисленные комплексы средней и малой дальности, из которых почти все либо современные, либо все еще пригодные для войны. С учетом небольшого размера острова такое количество ЗРК делает оборону крайне плотной.

close Тайваньский эсминец типа «Цзи Лун» (бывш. Kidd) запускает зенитную ракету SM-2 во время учений Wally Santana/AP

Разумеется, этого недостаточно для победы над КНР в открытом и долгом противостоянии. Новый китайский флот способен бросить вызов США, а гордостью ВВС считается «стелс» самолет пятого поколения J-20. К нему американские военные аналитики призывают отнестись крайне серьезно и считают, что по малозаметности он превосходит американские «невидимки» первого поколения, вроде F-117.

Однако на уничтожение большого количества техники вооруженных сил Тайваня вкупе с ее достойным качеством может уйти много времени, что исключает молниеносную операцию. Так, на ослабление немецких сил на море и побережье перед высадкой в Нормандии ушло не менее нескольких месяцев, — трудно определить точнее, поскольку они уничтожались непрерывно с 1939 года. Более того, если тайваньские генералы будут грамотно использовать сеть подземных убежищ, в том числе для авиации, и не станут терять самолеты, корабли и батареи ПВО без размена, не нанеся потерь, то у них появятся шансы ослабить китайскую группировку и не допустить высадку десанта.

Твердо можно сказать лишь одно: если Китай и не планирует воевать за Тайвань, то рассматривает такую возможность очень серьезно.