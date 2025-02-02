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Белый дом вновь обвинил Китай в пандемии коронавируса

Белый дом: пандемия COVID-19 началась из-за утечки в Ухани
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China Daily/Reuters

Пандемия COVID-19, разразившаяся в 2020 году, началась с утечки из биолаборатории в китайском городе Ухань. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Пандемия COVID-19 <...> нанесла ущерб экономике США на сумму не менее $14 трлн, возникла в лаборатории в городе Ухань в Китае, что Коммунистическая партия Китая продолжает отрицать», — говорится в заявлении.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также 10% для китайских товаров. Телеканал CNN предупредил, что новые тарифы могут иметь широкомасштабные последствия для американской экономики.

2 февраля в посольстве КНР в США заявили, что Пекин выступает против введения пошлин Вашингтона на китайские товары и примет контрмеры. В диппредставительстве подчеркнули, что повышение тарифов в одностороннем порядке «грубо нарушает правила ВТО» и не поможет США решить внутренние проблемы.

Ранее аналитики спрогнозировали реакцию КНР на пошлины США.

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