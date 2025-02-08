Логово под горой и С-300. Сможет ли Израиль разбомбить ядерные объекты Ирана?

Израиль готовил удар по иранским ядерным объектам долгие десятилетия. Теперь, когда еврейское государство обменивается с исламской республикой ударами, а в США к власти пришла самая произраильская администрация в истории, для него, вероятно, настало время. Иран — крепкий орешек: его воздушное пространство защищено неплохой системой ПВО, а драгоценные урановые центрифуги скрыты сотней метров горной породы. «Газета.Ru» и военный аналитик Михаил Ходаренок рассказывают, что Израиль может разбомбить в Иране и хватит ли ему сил прорвать иранскую ПВО.

Об упреждающих ударах не предупреждают

Возвращение к власти в США Дональда Трампа стало тревожным для Ирана. Еще в течение первого срока Трамп позиционировал себя как лучшего друга Израиля, вышел из ядерной сделки с Ираном и приказал ликвидировать генерала Касема Сулеймани, самого уважаемого представителя Ирана в среде иранских прокси-сил (так называемой «оси сопротивления»). Теперь же, после ноябрьских выборов, в Израиле началось ликование — вместо осторожного и пассивного Байдена пришел человек, который поможет разобраться со всеми врагами разом.

В декабре Трамп отказался подтвердить или опровергнуть планы бомбардировок иранских ядерных объектов.

Собираюсь ли я нанести упреждающие удары по Ирану? Как я могу ответить на этот вопрос? О таком не говорят до момента, как оно случится. Дональд Трамп президент США

Израильские и американские газеты сообщают, что обсуждение возможной операции против Ирана было одной из ключевых тем переговоров между Трампом и Биньямином Нетаньяху на этой неделе. В ответ на эти публикации в Белом Доме заявили, что президент США ищет не войны, а сделки с Ираном, но не стали отвергать саму возможность операции.

Исходя из этих новостей можно сделать вывод, что планы ударов по Ирану, как минимум, прорабатываются и обсуждаются. Но есть ли у Израиля возможность атаковать иранскую ядерную промышленность, и если да, то как подобная атака может выглядеть?

Средства защиты и нападения

В производстве ядерного оружия обычно задействованы десятки разнородных заводов и предприятий, но три типа объектов играют ключевую роль — обогатительные комплексы для урана, сами ядерные реакторы и радиохимические комбинаты, где из отработанного уранового топлива извлекают плутоний. Ядерные реакторы в Иране располагаются на двух объектах: на АЭС в Бушире и в исследовательском комплексе в Хондабе, который планируют открыть в 2026 году.

close Карта ядерных объектов в Иране Yagasi/Wikimedia Commons

Номинально все эти реакторы не считаются оружейными, но это термин публицистический. Эксперты-ядерщики используют понятие «малопригоден для производства оружейного плутония при нормальном режиме эксплуатации». Если же отбросить высокие стандарты ядерной отрасли СССР, США и других западных стран, то плутоний при желании можно нарабатывать на почти любом реакторе, а из любого плутония можно сделать бомбу.

Единственным ограничением служит нужда в специализированном радиохимическом комбинате, вроде завода «Маяк», о наличии которого в Иране МАГАТЭ не сообщает.

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Зато такой комбинат не требуется, если производить бомбу не из плутония, а из высокообогащенного урана. Обогатительные комплексы размещены в Фордо, Нетензе и Исфахане, причем большая часть дорогостоящих центрифуг расположена под землей. Самым защищенным считается объект в Фордо, который находится под горой и прикрыт примерно сотней метров скальной породы.

Это неудивительно, учитывая тот факт, что именно в обогащении урана МАГАТЭ обвинило Иран, и именно центрифуги считаются потенциальными целями для бомбардировок (ранее их выводили из строя, например, с помощью кибератак). При взгляде на карту легко заметить, что все они расположены в сотне-другой километров к югу от Тегерана, в одном регионе страны.

На первый взгляд, комплекс под сотней метров скал кажется недосягаемой целью. Современные американские бетонобойные бомбы, вроде GBU-72, способны проникать более чем на 50 метров в землю, а в железобетон — более чем на шесть метров (точное значение засекречено). В арсенале США есть и более мощная GBU-57A/B, проникающая в бетон на десятки метров, но из-за веса в 12 тонн нести их могут только тяжелые бомбардировщики, которых у Израиля нет. Но она не пробьет стометровую защиту, хотя даже гранитные скалы уступают по прочности железобетону, из которого делают бункеры (точных геологических данных об окрестностях Фордо в открытом доступе нет).

close Иранский подземный урановый обогатительный комплекс AP

Компьютерные игры навевают идею, будто если характеристики брони лучше снаряда, снаряд не работает, но в реальной жизни эффект бомб сложнее. Если снаряд не пробил броню танка, это не значит, что попадание не оказало эффекта и обстрел можно игнорировать. У любого подземного укрытия есть более уязвимый вход, который бомба может обрушить, или вентиляционные шахты.

При взрыве в толще скал может произойти подвижка слоев грунта, способная обрушить своды пещер в глубине. Наконец, при неправильной конструкции бункера люди внутри могут пострадать от мощной наружной ударной волны, и уж точно она способна разрушить вспомогательные строения на поверхности. Но, разумеется, такие разрушения восстановить можно сравнительно быстро.

Однако этот взгляд упускает из вида тот факт, что высокоточное оружие сильно сдвинуло баланс сил между защитой и нападением в пользу последнего. Например, в феврале 2022 года удар крылатых ракет полностью уничтожил заглубленный командный пункт украинской ПВО советской постройки под Харьковом (Минобороны РФ в те дни сообщало об уничтожении множества подобных целей). Результаты попадания подтвердили украинские независимые журналисты, снявшие разрушенный бункер для документального фильма «Рік. Харківщина». По словам военных ВСУ, пункт был рассчитан на любое число близких разрывов или на одно-два прямых попадания, но не на целую серию ракет, бьющих примерно в одну точку.

close Противобункерная бомба GBU-72 U.S.Air Force

«Аналогичного, но куда более сильного эффекта в теории можно добиться с помощью бетонобойных бомб. При падении они проникают вглубь и взрывом образуют либо кратер, либо камуфлет (полость). Поскольку GBU-72 использует для наведения GPS, следующая бомба может быть нацелена в тот же кратер и сделает его еще глубже. Если предположить, что каждое попадание вырывает или дробит десять метров скальной породы, то десятая бомба взорвется внутри пещеры и гарантированно уничтожит любые постройки внутри нее, если своды до того не обрушатся», — рассказал «Газете.Ru» полковник Михаил Ходаренок, служивший ранее в Войсках ПВО ВС СССР и Генштабе ВС РФ.

Для сравнения, при ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы в его подземном убежище Израиль использовал не менее 16 проникающих боеприпасов, для сброса которых потребовались восемь F-15I.

Единственная слабость подобной тактики «прогрызания» скал кроется в необходимости знать точное расположение зала с центрифугами. Но, учитывая степень проникновения израильской и американской разведки в иранскую ядерную программу, вряд ли с этим могут возникнуть большие трудности.

ВВС Израиля против ПВО Ирана

Израиль обладает заведомо самым внушительным арсеналом ВВС на всем Ближнем Востоке. Его главную силу составляют 38 малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35I «Адир», производных от американских F-35A. Главный минус F-35 — сравнительно маленькие внутренние отсеки вооружения, в которые GBU-72 не поместится, а при наружной подвеске самолет не будет малозаметным. Носителями этой бомбы могут выступать F-15I, модифицированные американские истребители-бомбардировщики F-15E, аналогичные российским Су-34. Их количество оценивается в 25 единиц. Дополнительную поддержку удару могут оказывать две сотни истребителей F-16I и F-15A/C, чья потенциальная роль будет разобрана ниже.

Существенным ограничивающим фактором для Израиля служит боевой радиус самолетов. Между районом, где сосредоточены иранские ядерные объекты, и израильскими авиабазами, дистанция примерно 1500 км . Боевой радиус F-35A/I равен около 1200 км. Его, однако, можно увеличить на 30-40% за счет подвесных топливных баков (ПТБ), которые при приближении к вражескому воздушному пространству придется сбросить, чтобы не нарушать малозаметность. Но боевой радиус F-15E с тремя ПТБ и тяжелой нагрузкой не превышает 1200 км, что делает обязательным использование дозаправки в воздухе на пути к цели, например, над Сирией. У ВВС Израиля имеется имеется дюжина самолетов-заправщиков, и их интенсивное использование летчики активно отрабатывают не менее года. С этой точки зрения падение режима Асада в Сирии оказалось как нельзя кстати, благодаря чему Иран лишился возможности разместить в ней наблюдателей и радары, которые бы могли предупредить о дозаправке и начале операции.

С другой стороны, в последнюю пару десятилетий Иран существенно усилил свою ПВО. Так, в 2016 году Россия поставила ему системы С-300 ПМУ-2, по оценке западных специалистов, в количестве четырех батарей. Их дополняют комплексы «Арман», самодельные аналоги С-300, а так же многочисленные батареи средней дальности «Раад», которые можно считать условным аналогом «Бука». Иран заявляет, что комплексы его разработки лучше российских, но маловероятно, чтобы это было правдой.

close Иранский ЗРК «Арман» Iranian Defence Ministry/Global Look Press

Важным дополнением ПВО Ирана считаются РЛС дальнего обнаружения «Резонанс-НЭ», работающие в метровом диапазоне и разработанные специально для борьбы с малозаметными самолетами. В 2025 году ВВС Ирана усилились примерно двумя десятками самолетов Су-35 поколения 4+.

Все это в совокупности дает понять, что удар ВВС Израиля по Ирану будет крайне трудным и заведомо невозможным без тщательной подготовки.

Некоторые западные эксперты считают, что без какой-либо помощи со стороны США проведение подобной операции едва ли возможно. Однако эта помощь не обязательно должна сводиться к прямому участию в ударе. Использование американских средств космической и воздушной разведки, радиоэлектронной разведки, агентуры других элементов подобного рода станет очень сильным подспорьем. В этом случае, как бы мог выглядеть израильский рейд на Иран?

Может ли Израиль прорваться к цели?

Необходимо понимать, что наличие отдельных образцов российского вооружения не делает возможности ВС Ирана равными российским, равно как американская техника не превратила Украину в Америку и даже не приблизила к ней. Россия обладает внушительным арсеналом средств для воздушного боя, у которого есть слабые стороны, есть сильные, но у Ирана такого арсенала просто нет, точнее, он в десяток раз меньше.

Как видно на спутниковых снимках, в 2024 году во время обменов ударами с Ираном Израиль поразил, как минимум, одну РЛС (похожую на радар подсвета и наведения 30Н6Е, входящий в состав ЗРК С-300 ПМУ-2). Тогда же появились изображения двух пораженных комплексов, визуально напоминающих «Резонанс-НЭ».

close Радарное изображение предположительно пораженной РЛС 30N6Е Global Activity Monitor/Open-Source Intelligence

Предположительно, сделано это было с помощью Golden Horizon, аэробаллистической ракеты средней дальности воздушного базирования, вроде российского «Кинжала». В целом, Израиль обладает большим арсеналом ракет подобного класса с дальностью от 300 до более чем 1000 км. Что особенно важно, среди них есть ракета ROCKS с дальностью полета до 300 км. Она подвешивается к самолету F-16 по два изделия на истребитель и не расходует дефицитные точки подвески на F-15E.

close Прототип ROCKS сбрасывается с F-16 YouTube

На F-16 также можно размещать малозаметные крылатые ракеты Ice Breaker, аналогичные британо-французским Storm Shadow. Их же можно запускать из торпедных аппаратов израильских подводных лодок «Дольфин», равно как и более дальнобойные Popeye Turbo. Все это разнообразие средств в случае возможного удара будет иметь одну цель: издалека уничтожить ключевые для ПВО объекты, в первую очередь, РЛС разведки (из которых наиболее уязвимы «Резонанс-НЭ» из-за своей стационарной конструкции). Для поражения ключевых объектов можно так же использовать дроны малой дальности, запускаемые с помощью диверсантов. Релевантный опыт у Израиля есть — в 2021 году он расстрелял иранского физика-ядерщика с помощью наземного робота.

close Расположенная в передней части фюзеляжа F-35 оптическая локационная станция, работающая как очень эффективный тепловизор Lockheed Martin

«Современное оснащение ВВС Израиля может предполагать следующий сценарий подавления сил и средств ПВО Ирана. Истребители 5-го поколения F-35, обладающие малой радиолокационной заметностью, действуя в воздушном пространстве Ирана, наносят огневое поражение РЛС дежурного режима (постоянно включенных «дальних дозорных», — Газета.Ru»). В качестве альтернативы или дополнения они осуществляют постановку помех подавляющей мощности средствами РЭБ, при которой становится невозможным функционирование системы радиолокационной разведки ПВО Ирана. Сверх того, воздушная обстановка для сил и средств ПВО Ирана будет осложнена пуском значительного количества ложных целей», — считает Ходаренок.

Сила F-35 заключается не столько в размещенном на борту оружии, сколько в крайне мощных сенсорах и способности действовать в составе боевой информационной сети.

Истребители F-35 оснащены весьма эффективными средствами всепогодной оптической и радиоразведки. Они способны выявлять как излучающие, так и выключенные РЛС и другие средства ПВО. Данные о разведанных целях передаются по защищенному и трудноперехватываемому каналу связи. После чего выдается целеуказание дежурящим вне зоны действия иранских ЗРК многофункциональным истребителям F-16 и F-15, оснащенных аэробаллистическими ракетами. Они уничтожают выявленные в ходе доразведки цели, на первом этапе операции не вскрытые космической разведкой. Михаил Ходаренок военный обозреватель

close Ракета Rampage IAI Rampage

Не для всяких целей F-35 потребуется связываться со штабом или носителями дальнобойных ракет. В его внутренних отсеках вооружения могут помещаться тактические ракеты Rampage, которые можно считать воздушным аналогом реактивных снарядов M30 для HIMARS, но с дальностью до 250 км. Так же внутри этого самолета во множестве помещаются планирующие бомбы Spice. Некоторые из них снабжены реактивным двигателем и инфракрасной ГСН, что превращает их в малогабаритные крылатые ракеты.

Медиа часто создают ложную картину работы ПВО, — якобы она похожа на стрельбу по уткам, и весь вопрос заключается в том, попадет ли ракета в самолет или нет. В действительности в момент, когда РЛС начинает излучать, ее позиция сразу становится известна самолету, оборудованному системой радиоразведки.

Особенно в такой борьбе важна малозаметность, сильно снижающая дальность обнаружения самолета. Если самолет обнаружил вражеский радар, а тот его — нет, то операторы ЗРК попадают в опасную ситуацию. До какой-то степени эта проблема преодолевается за счет использования мобильных ЗРК, меняющих позицию после каждого включения РЛС. Но чем мобильнее ЗРК, тем меньше его дальность поражения, а израильские противорадиолокационные крылатые ракеты Delilah способны попадать даже по движущимся объектам за счет оптической головки самонаведения.

Наконец, Израиль был обязан изучить опыт воздушных операций своих американских союзников. Операции США по подавлению вражеской ПВО подразумевают массированный запуск ложных целей, имитирующих атакующие самолеты, а так же постановку помех. Чтобы определить время начала боевых действий, направление главного удара, отличить настоящие цели от ложных, не раскрыть позиции ЗРК преждевременно, направить истребители на перехват, — требуется исключительно хорошо работающий штаб ВВС и ПВО. Опыта подобных боевых действий у Ирана нет, а у Израиля — есть. В 1982 году в ходе операции «Медведка 19» он полностью уничтожил систему ПВО Ливана, построенную при активном участии советских специалистов и считавшуюся одной из самых эффективных в мире. Если же Израиль почувствует, что опыта не хватает, он всегда может обратиться за помощью к «старшему брату».

close Буксируемая ложная цель и станция активных помех X-guard, разработанная Израилем для защиты не-малозаметных самолетов от ракет с РГСН Rafael

Когда же F-35 и дальнобойные ракеты расчистят путь, по нему смогут пойти F-15I, несущие противобункерные бомбы, прикрытые ложными целями и помехами. Смогут ли они пробить толстый слой скал — зависит от их количества.

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Словом, если Израиль получит положительный сигнал от Трампа и нанесет полномасштабный ракетно-авиационный удар по иранским ядерным объектам, это станет исключительным вызовом для страны, какого она не видела с 1980-х, когда шла полномасштабная война на уничтожение с Саддамом Хусейном.