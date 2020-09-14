В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни

На Венере, второй от Солнца планеты, обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов. Как сообщает издание Astrobiology.com, сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Британии.

Сообщается, что некоторым журналистам под эмбарго был разослан соответствующий пресс-релиз. По данным источников, осведомленных о сути открытия, фосфин был обнаружен в атмосфере планеты, и его открытие говорит как минимум о наличии в ней сложных химических процессов, не известных ранее. Присутствие этой молекулы было выявлено при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. В открытии принимали участие астрономы из Университета Манчестера, Кардиффа Массачусетского технологического института.

Из-за высокой температуры и давления у поверхности, а также химического состава атмосферы Венера большинством ученых считается непригодной для существования жизни. Фосфин был обнаружен в тех слоях атмосферы Венеры, где ранее некоторыми учеными допускалось существование микроорганизмов. При этом его объемы не могут объясняться абиотическими механизмами, в которых не участвуют живые организмы. Исследование должно быть опубликовано в журнале Nature Astronomy.