Богатые страны слишком богаты, а бедные слишком бедны. За что дали Нобелевку по экономике Нобелевскую премию по экономике вручили за исследования причин благосостояния

Экономисты Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон получили Нобелевскую премию по экономике в 2024 году за изучение причин различий в уровне благосостояния между странами. Почему одни страны богатые, а другие бедные, в чем важность исследования нобелевских лауреатов, и почему, как считают некоторые эксперты, работа нобелиатов не имеет практического применения — в материале «Газеты.Ru».

Нобелевскую премию по экономике в 2024 году получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за изучение причин, почему так огромны различия в уровне благосостояния между странами. Имена лауреатов были представлены Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте на церемонии в Стокгольме.

20% самых богатых стран мира почти в 30 раз богаче, чем 20% самых бедных. Более того, разрыв в доходах между этими группами продолжает расти: хотя беднейшие страны и стали богаче, они не могут догнать самые процветающие. Лауреаты этого года предложили новое объяснение такого разрыва в благосостоянии. Одним из ключевых факторов они назвали устойчивые различия в социальных институтах. Изучая различные политические и экономические системы, установленные европейскими колонизаторами, Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон смогли продемонстрировать взаимосвязь между общественными институтами и уровнем процветания стран.

Почему богатые страны настолько богаты

Лауреаты изучали процесс европейской колонизации обширных территорий по всему миру. Один из ключевых факторов, объясняющих современные различия в уровне жизни, — политические и экономические системы, которые были установлены или сохранены колонизаторами начиная с XVI века. Они обнаружили, что те территории, которые во время колонизации были очень богатыми, сейчас — одни из самых бедных.

Как утверждают нобелиаты, когда европейцы колонизировали огромные территории, они зачастую сильно меняли местные институты, хотя и не всегда в одинаковом направлении. В некоторых колониях основной целью было эксплуатировать коренное население и добывать природные ресурсы в интересах колонизаторов. В других же случаях они стремились создать инклюзивные политические и экономические системы, которые могли бы служить интересам европейских поселенцев в долгосрочной перспективе.

Когда европейцы начали создавать колонии, они смотрели, сколько людей уже живет на этой территории. Если людей было много, европейцы боялись, что им будет трудно противостоять коренному населению. Если людей было мало, то европейцы могли легко получить дешевую рабочую силу. Поэтому в густонаселенные колонии европейцев переселялось меньше, а в малонаселенные — больше.

Это влияло и на сложившиеся политические и экономические системы. Когда колонизаторов было немного, они захватывали власть или создавали экстрактивные институты, которые служили интересам местной элиты. Выборов не было, а политические права были сильно ограничены. Напротив, колонии с большим количеством колонизаторов — колонии поселенцев — нуждались в инклюзивных экономических институтах, которые стимулировали бы поселенцев усердно работать, инвестировать в свою новую родину.

Российский институциональный экономист, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан считает, что открытие ученых очень важно для понимания того, каким образом складывались общественные институты разных стран и как они влияли на их развитие.

«Главным открытием Робинсона стало разделение институтов на два типа: экстрактивные и инклюзивные. До этого считалось, что институты могут быть либо качественными, либо некачественными, но не учитывалось, что они могут иметь принципиально разную природу. Экстрактивные институты направлены на присвоение ренты, а инклюзивные — на привлечение человеческого капитала. Из-за этого возникают серьезные различия в развитии стран, где преобладают те или иные институты», – рассказал специалист.

По мнению авторов, это различие возникло в процессе колонизации разных стран. Там, где природа и климат не способствовали проживанию европейцев, они организовывали вахтовый метод работы и стремились выкачивать ресурсы страны, создавая экстрактивные институты.

«А там, где они оседали, как в Северной Америке, и намеревались жить долго и счастливо, они создавали инклюзивные институты, способствующие высококвалифицированному труду и привлечению качественного человеческого капитала. Таким образом, инклюзивные институты ориентированы на потребности людей с высокими компетенциями и создают удобные условия для граждан. Они воздействуют на экономику через налоговые каналы и демократические волеизъявления. В отличие от них, экстрактивные институты направлены на получение ренты, не обязательно административной или монопольной, и могут давать значительные доходы, но иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе», — объяснил Аузан.

Исследование лауреатов показало, что инклюзивные институты и положительные аспекты, связанные с ними, характерны для демократических стран. Однако существуют и авторитарные страны, которые обладают сильной экономикой, напомнили Дарону Аджемоглу во время пресс-конференции в Стокгольме. В ответ на это он отметил, что авторитарные страны, такие как Китай, развиваются неустойчиво.

«Я согласен с этим утверждением. На длинных исторических промежутках существуют две траектории развития стран: одна связана с большими скачками вверх и падениями, а другая — с устойчивым, хотя и не очень быстрым ростом. Поэтому предположение, что автократии развиваются неровно, подтверждается статистически. Хотя иногда авторитарные страны демонстрируют более впечатляющие результаты, чем демократические, их провалы могут быть значительными. Это свидетельствует о том, что демократические страны обладают более устойчивым и стабильным ростом«, — рассказал Аузан.

Нобелевка за ненужную работу?

По словам и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, проведенное исследование важно, но может быть применимо в практической плоскости только для ограниченного числа стран, которые долгое время испытывали на себе бремя колонизаторов. Для остальных же государств оно не имеет практической пользы.

«Ни для кого не секрет, что правила, нормы и законы занимают центральное место в регулировании экономических процессов. Общества, развивающиеся без верховенства закона, подвержены хаосу и, соответственно, не могут развиваться успешно. Однако законы и правила разнятся у наций и у народов. Для одних стран важно сохранить семейные ценности, а для западных стран стали нормой противоположные и противоестественные явления, нарушающие природу человека. Поэтому наряду с необходимостью развития общественных институтов следует говорить и в векторе продвигаемых этими институтами норм и правил», — отметила Фрумина.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что говорить о практической значимости проведенной лауреатами работы было бы неправильно.

«Для России, которая со времен завершения татаро-монгольского ига экономически самостоятельна, рассмотрение истории формирования ее экономических и политических институтов в большей степени имеет теоретическую ценность, ведь, как говорится, история не имеет сослагательного наклонения. Кроме того, выводы о том, что вложения в устойчивое развитие при прочих равных способствует такому развитию нельзя назвать полученными впервые», — заключил Скапенкер.

Однако заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов признался в беседе с «Газетой.Ru», что Аджемоглу заслуживает двух Нобелевских премий по экономике.

«Я предполагал, что ему дадут Нобелевскую премию за работы в области экономического роста, но в данном случае Нобелевскую премию дали за их совместную работу с Робинсоном. Я понимаю, насколько это дискуссионный вопрос, но стою на стороне авторов этой книги. Я думаю, что институты и рынок имеют принципиальное значение для будущего, в том числе развивающихся стран. Это путь к консолидации мировой экономики в будущем. Но я понимаю, что на самом деле очень многие с этим не согласятся. В данном случае Нобелевская премия — это лишь пожелание повнимательнее отнестись к основным проблемам, не истина в последней инстанции», — отметил Абрамов.

В настоящее время Нобелевская премия присуждается исключительно на политической основе, а не на содержательных предметных предпосылках , — уверен кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Это касается не только экономики, но и других сфер. Достаточно посмотреть страны, которые представляют так называемые Нобелевские лауреаты (в большинстве своём это одна и та же страна). И станет очевидным ответ на вопрос о том, кто выбирает победителя. Может быть, кто-то видел критерии оценивания, по которым выбирают победителя? Думаю, что нет», — рассказал «Газете.Ru» Балынин.

По его словам, чтобы повысить престиж данной премии, процесс выбора победителя должен быть максимально прозрачным.

«В состав жюри должны входить представители всех стран мира: как минимум, в нем должны быть и ученые, и дипломаты, и журналисты, и представители бизнес-сообщества. Критерии оценивания должны четкими, конкретными, понятными и комплексными. Они должны включать как общий список (для всех направлений), так и специфический (в зависимости от конкретного направления). Считаю, что в рамках БРИКС нужно запустить свою премию, аналогичную Нобелевской . Это позволило бы активизировать научные исследования по различным сферам деятельности, в том числе посредством коллабораций ученых из разных стран. В итоге эффект был бы комплексным ошеломительным: и в части развития науки, и в части развития взаимоотношений между странами, и в части прорывных открытий», — заключил Балынин.

Один из лучших экономистов мира

Саймон Джонсон родился 16 января 1963 года в Шеффилде, Великобритания. Он получил докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте, степень магистра — в Манчестерском университете, а степень бакалавра — в Оксфордском университете.

Саймон Джонсон входит в число самых выдающихся экономистов современности. С марта 2007 года по конец августа 2008 года Джонсон был экономическим советником Международного валютного фонда и директором его исследовательского отдела. Он также участвовал в создании и управлении Африканским проектом Национального бюро экономических исследований.

В настоящее время Джонсон — профессор в Массачусетском технологическом институте и старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона. Джонсон не делится подробностями своей личной жизни в интернете, но активно освещает мировые экономические и политические события в своем профиле Х (Twitter). Известно, что ученый живет со своей женой и двумя дочерьми в Вашингтоне.

Любитель анекдотов

Дарон Аджемоглу родился в Стамбуле в 1967 году. Его отец Кеворк Аджемголу был турком, работал юристом и преподавал в Стамбульском университете, а его мать Ирма была армянкой. Она занимала пост директора в армянской средней школе столицы Турции.

«Были разные уровни дискриминации. Хотя я никогда не чувствовал себя неуверенно или небезопасно, я всегда осознавал, что я другой», — сказал Аджемоглу в беседе с Financial Times.

По словам ученого, впервые он заинтересовался экономикой во время учебы в старшей школе. В это время в Турции произошел очередной государственный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Кенан Эврен, установив режим военной диктатуры. В результате многие жители Турции резко обеднели.

«Я изучал эти вопросы в той мере, в какой был способен их понять как подросток. Эти темы увлекли меня настолько, что я решил стать экономистом. Правда, я быстро обнаружил, что экономисты занимаются совсем другими проблемами, но я сохранил эту страсть спустя годы», — признался Аджемоглу.

В 1989 году Дарон Аджемоглу получил степень бакалавра в Йоркском университете (Великобритания), в 1990—1992 годах степень магистра и доктора — в Лондонской школе экономики. Одной из ключевых тем исследований Аджемоглу стали технологические инновации в экономике, а также их влияние на занятость и заработную плату. Он часто говорит о том, что при всем несомненном положительном потенциале «технологии часто обедняют определенные социальные группы».

Примера своей идеи Аджемоглу часто приводит анекдот про фабрику будущего, на которой будет всего два работника: человек и собака. Человек будет кормить собаку, а собака будет отгонять человека от оборудования.

«Полностью автоматизированный завод был бы «очень полезен для производительности», но нет никаких причин, по которым его владельцы будут нанимать дополнительный персонал, платить более высокую заработную плату или иным образом делиться этим ростом производительности с рабочими», — отметил исследователь.

Мировой мыслитель

Британский экономист и политолог Джеймс Алан Робинсон родился в 1960 году. О детских годах ученого ничего не известно. Сразу после окончания школы Робинсон увлекся экономикой, — он изучал эту дисциплину в Лондонской школе экономики и политических наук, где получил степень бакалавра. Позже он окончил Уорикский и Йельский университеты.

Незадолго до защиты докторской — в 1992 году — ученый начал преподавать в австралийском Университете Мельбурна. Потом он был ассистентом-профессора в Университете Южной Калифорнии, а затем работал в Калифорнийском университете в Беркли. Уже потом был назначен профессором в Гарварде.

В 2012 году Робинсон был избран членом Американской академии искусств и наук. В 2013 году британский журнал Prospect назвал его одним из «мировых мыслителей». Известно, что ученый много путешествует.