Более взвешенное решение или уход в подполье? К чему приведет запрет абортов в частных клиниках

Частные клиники полуострова Крым прекратили делать аборты — теперь эту услугу можно получить только в госучреждениях. Об аналогичном решении сообщили некоторые частные клиники Челябинской и Курской областей. В Татарстане по состоянию на август 2023 года перестали прерывать беременность в трети частных клиник. В Госдуме пообещали уже весной 2024 года принять закон о запрете абортов во всех платных медучреждениях страны. «Газета.Ru» обсудила со врачами и учеными плюсы и минусы инициативы.

Принципиальная позиция

В последние месяцы в России чиновники и представители РПЦ все чаще говорят о возможном ограничении доступности абортов. В частных клиниках Крыма их уже сделать нельзя. В Москве некоторые медицинские учреждения также отказываются от проведения процедуры прерывания беременности. Так, в сети частных клиник с уклоном на женское здоровье «Клиника Фомина» такую процедуру не оказывают принципиально.

«Мы знаем про большое количество недобросовестных игроков, которые делают процедуру прерывания беременности с нарушениями, в том числе нарушением семи дней тишины. В свою очередь, большая часть игроков рынка относятся к этому максимально ответственно.

Но наша сеть клиник не делает прерывания беременности, если у плода бьется сердце. За исключением случаев, когда имеется подтвержденная на 100% остановившаяся в развитии беременность. Это наша принципиальная позиция, в каждом городе, каждой клинике», — рассказал «Газете.Ru» основатель сети Дмитрий Фомин.

Список частично ограничивающих аборт регионов серьезно расширился. Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что как минимум 10 российских регионов ведут работу по запрету проведения абортов в частных клиниках, а в будущем их будет больше.

Инициатива объясняется тем, что в таких клиниках не исполняются нормы законодательства: они не ведут статистику абортов и не соблюдают «неделю тишины», которая дается женщине для обдумывания своего решения. Более того, ставится под вопрос компетентность специалистов, осуществляющих прерывание беременности. Поэтому, по мнению сторонников инициативы, этот запрет поможет женщинам избежать осложнений после аборта и сделать процедуру «правильно».

Коррупция, подпольные аборты и вред женщинам

Однако акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева уверена в том, что ограничение права женщины на аборт может привести к плачевным последствиям: росту коррупции, большому количеству подпольных абортов, и ухудшению психологического и физического состояний женщин.

«Если мы ограничиваем ее право на прерывание нежелательной беременности, мы тем самым ухудшаем ее и психологическое, и физическое состояние. Представьте: у вас в городе было пять клиник частных и четыре государственные. А потом этим пяти клиникам перекрыли возможность проводить медикаментозный аборт, и женщины пошли в государственные. В них появляются очереди, женщина хотела сделать аборт в шесть-семь недель, а ей приходится дополнительно ждать еще неделю-две, это не учитывая недели тишины.

А мы знаем, что чем выше срок, тем больше риски осложнений. Это заставит ее задуматься и сохранить беременность? Конечно, нет. Она все равно будет делать аборт. Нужно понимать психологию женщины, которая имеет нежеланную беременность», — объяснила «Газете.Ru» Ерофеева.

Более того, была выдвинута инициатива по сокращению срока прерывания беременности с 12 до восьми недель. По словам Ерофеевой, это лишь повысит риски того, что женщины будут делать аборт подпольно. Проблема заключается в том, что некоторые женщины с нестабильным циклом узнают о беременности только на восьмой неделе.

«Я не услышала никаких научно обоснованных аргументов этой инициативы. Слова о том, что якобы в частных учреждениях не соблюдаются какие-то нормы, не работают. Накажите конкретные клиники, проведите проверку остальных, а не лишайте граждан прав. Запретом абортов, пусть и частичным, мы не увеличим рождаемость никак. Это две никак не связанные между собой величины.

Прекрасный пример — Польша, где практически запрещены аборты, а рождаемость там меньше, чем в России. Во всем мире законодательство по абортам либерализуется, лишь у нас все идет в обратном направлении», — отметила Ерофеева.

Более того, по ее словам, проблема абортов в России остро не стоит — их делают относительно нечасто, и в последние годы количество прерываний беременности лишь снижается:

«Это было настоящей проблемой только в конце СССР. В 2013 году у нас было около миллиона абортов в год, в 2021 году — 517 тыс. абортов в год, а за 2022 — 390 тыс. Число абортов наоборот снижалось, то есть женщины все равно умудрялись найти возможности контролировать репродуктивный вопрос. А вот государство для этого ничего не делает. Я бы очень хотела, чтобы в государственных клиниках уровень внимания и доброжелательности к женщинам, был бы таким же, как в частных. Они не просто так идут именно туда.

Кроме того, нужно не запрещать аборты, а не допускать нежеланной беременности: надо образовывать население, предоставлять средства контрацепции малоимущим и студентам бесплатно, обучать врачей, которые могут качественно проконсультировать население. Желательную беременность никто не прерывает. И, к сожалению, нежеланная беременность в желанного ребенка не превратится никогда».

Причина желания сделать аборт

Доктор социологических наук, профессор, заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и специалист по проблемам молодых семей

Тамара Ростовская наоборот отметила, что в России важно сократить количество частных центров, которые проводят процедуру прерывания беременности, но не лишать полностью женщину возможности сделать аборт, если это действительно необходимо по медицинских показаниям.

Просто стоит подходить к этому шагу более взвешенно.

«Для государства очень важно, чтобы женщина была здоровой и родила здоровое потомство. Каждый рожденный ребенок должен быть зачат в любви, должен родиться и жить в полной и счастливой семье, где его любят», — отметила специалист.

Она добавила, что против абортов, но хочет выяснить первопричину желания женщины прервать беременность:

«Мне кажется, проблема в том, что современные женщины не живут в диалоге со своей родительской семьей. Зачастую женщина в момент начала беременности находится в одиночестве, родительская семья в этот момент не включается в решение проблем. И если женщина находится на грани развода, она решает сделать аборт. С моей точки зрения, это решение должно обсуждаться с большой многопоколенной семьей».

Если же такое обсуждение с родными невозможно, в клинике должен быть специалист, который сможет поговорить с пришедшей на аборт женщиной.

«Моя позиция заключается в том, что в медицинских центрах, которые могут провести процедуру абортации, должен быть хотя бы один демограф и психолог, которые бы помогли женщине принять правильное решение. Они должны провести доабортное консультирование, поговорить, услышать пациентку. У женщины должна быть всесторонняя поддержка в этот момент и конечно в первую очередь со стороны мужчины, отца будущего ребенка. Мы хотим, чтобы женщина родила желанного ребенка. При этом, если речь идет о заболеваниях, когда необходимо сделать аборт, то тут никаких ограничений быть не должно», — заключила Ростовская.

При этом профессор отметила, что если полностью запретить аборты, то повторится ситуация из времен СССР, — женщины начнут делать подпольные аборты или уезжать в другие страны, чтобы получить услугу там.

«Это вопрос нравственный, поэтому мы должны смотреть глубже. Поэтому тут нужно начинать с семьи, работать с ней, объяснять, почему женщина и дети — единое целое. Если взрослая женщина родит ребенка, которого не хочет, это будет несчастный ребенок. Мы должны говорить о качественном, а не количественном воспроизводстве населения. Каждый рожденный ребенок — должен быть зачат в любви, должен родится и жить в полной и счастливой семье, где его все любят», — считает Ростовская.