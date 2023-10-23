Разводить россиян в инкубаторах?

Недавно один депутат с совершенно серьезным лицом сообщил, что население России надо удвоить за 50 лет — до 290 млн. И у него якобы даже есть план, как можно суметь так расплодиться. Правда, помянутые меры выглядят бледновато на фоне обозначенной столь грандиозной задачи: запретить или жестко ограничить аборты, покрутить с материнским капиталом и разводами, льготы еще придумать, ясли, детские сады понастроить. И еще что-то по мелочи.

Порой оторопь берет от того, с каким зверино-серьезным пафосом подаются подобные, вежливо выражаясь, экзотические вещи.

Ведь для того, чтобы население России вдруг резко стартануло, выйдя на удвоение численности (если, конечно, просто не завезти миллионов эдак 150 из-за границы, о чем ниже), надо, чтобы каждая российская женщина начала ровно через 9 месяцев рожать по четыре ребенка на семью, а затем такое «плодоношение» не прекращалось бы еще полвека. В принципе, можно, наверное, организовать специнкубаторы, где всех женщин фертильного возраста подвергали бы насильственному «осеменению». Но почему-то данный депутат своей мыслью на сей счет вслух не поделился.

Если серьезно, то ситуация с рождаемостью в стране и впрямь печальна, но это не повод, чтобы упражняться в глупостях по сему поводу, поминая всуе при этом зачем-то еще и президента. Учитывая также, что проблема снижения рождаемости по мере роста благосостояния и образованности не решена нигде в мире. Население которого в целом стареет, а в развитых странах оно стареет еще быстрее. В конце концов, планета Земля имеет право регулировать популяцию особей, на ней живущих, чтобы не страдать от перегрузок. Мол, улетайте на Марс и там плодитесь сколько вам угодно.

Ну а теперь реальные цифры. Увы, на сегодня даже миграционный приток не позволяет предотвратить естественную убыль населения России. В прошлом году она составила почти 600 тысяч человек. Годом ранее — 1,042 млн, что показывает истинный эффект ковида, а не то, что нам про него рассказывали.

На этом фоне неуклонно сокращается и число женщин фертильного возраста. В прошлом году оно составляло около 34 млн, к январю 2031 года сократится до 32,6 млн. Коэффициент рождаемости сейчас около 1,5 (правда, на Украине так и вовсе 0,7-0,9, но радости от этого нам мало), так что нет даже простого воспроизводства населения, для него надо не меньше 2. Какими методами добиться, чтобы каждая женщина вместо «полутора ребенка» начала рожать по четыре, чтобы удвоить население?

Нет таких методов, следует признать. Демография — это игра вдолгую, там можно просчитать все на десятилетия вперед, но резко изменить ничего нельзя. А можно и просчитаться. Скажем, Китаю именно в этом веке самым серьезным образом — если не катастрофическим — аукнется политика Мао Цзэдуна «одна семья — один ребенок», от которой полностью отказались только уже при Си Цзиньпине. Население страны стремительно стареет, численность рабочей силы падает, а пенсионеров растет. Достигнув пика в примерно полтора миллиарда, начнет падать и численность населения. К концу века она может сократиться до 800 млн человек. И при сохранении нынешних тенденций сравняется с численностью населения США.

В этом смысле Китай — это не молодой растущий дракон, а дракон стареющий, и этот фактор может стать для него главным в ХХI веке. Что, кстати, может быть сдерживающим фактором по отношению к гипотетической территориальной экспансии: по опыту истории, это преимущественно удел «молодых» стран с бурно растущим молодым населением.



Для России демографические прогнозы пока неутешительные. Убыль населения к 2100 закладывается во всех моделях без исключения. По прогнозам ООН, численность населения России к 2100 году сократится до 112 млн человек (20-е место в мире, для сравнения, в 1950 году Россия без СССР была на четвертом). Согласно самому оптимистичному сценарию (Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ) число россиян не упадет к концу века ниже 137 млн. Есть, правда, и совсем печальные прогнозы — с цифрой 106 млн. В любом раскладе коэффициент рождаемости не будет расти в ближайшие полвека, он либо упадет до 1,1-1,3, либо зафиксируется на уровне 1,5.

Что касается миграции как фактора восполнения естественной убыли, то она будет скорее ослабевать по мере снижения рождаемости в нынешних странах-донорах (в том числе ввиду роста благосостояния тамошнего населения). Уже в последние полтора года Россия столкнулась с тем, что на фоне СВО, а теперь еще и девальвации рубля миграционный поток резко снизился.

Поскольку в других регионах мира (в развитых странах Европы, например) спрос на низкоквалифицированную рабочую силу сохраняется, то мигранты-гастарбайтеры поедут туда. Хотя какой-то миграционный приток сохранится и в Россию еще продолжительное время: по прогнозам Росстата, миграционный прирост в 2023-2036 годах будет колебаться в районе 250-260 тысяч в год, что, увы, не перекроет естественной убыли населения (по оценкам того же Росстата) в 374-583 тысяч человек в год.

Политика поощрения рождаемости, безусловно, нужна. Нужны и новые поощрительные меры, начиная от увеличения размеров маткапитала (он приносит определенный эффект) и кончая созданием благоприятных условий и льгот для семей по множеству направлений. Главное из которых — это создание того образа будущего, который будет стимулировать людей заводить семьи и детей. Равно как и поощрение «выгодной стране миграции» тоже имеет смысл. Однако не стоит ждать от этих мер чуда, они могут лишь замедлить депопуляцию.

Если, конечно, пуститься в самые смелые и политически безответственные фантазии, ставшие столь модными у некоторых политиков, то можно предложить решать властям вопрос с демографией за счет территориальной экспансии. Хотя история не знает успешных случаев, когда этим бы занималась страна с падающей численностью населения и его, разумеется, общим старением. При этом даже хотя бы — в порядке бреда — и «полное присоединение Украины» в этом плане ничего не даст, даже наоборот — ситуацию усугубит: коэффициент рождаемости там, напомним, в лучшем случае 0,9, старение идет еще быстрее, эмиграция молодежи в Европу приведет к депопуляции так и вовсе катастрофической.

Ах, да, есть еще Центральная Азия. Казахстан — численность населения 19 млн, коэффициент рождаемости больше 3. Узбекистан: соответственно, 36 млн и 2,9; Киргизия — 7 млн и 3; Таджикистан — около 10 млн и 3,2; Туркменистан — 6, 5 млн и 2,7. Можно, конечно, помечтать/побредить и в эту сторону. По цифрам вроде даже и удвоение получится. Правда, это будет уже совсем другая страна. Нам это надо? Может, как-нибудь сами?

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