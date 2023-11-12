«Недостаточно населения»: патриарх Кирилл предложил запретить склонять к аборту на федеральном уровне

Патриарх Кирилл поддержал инициативу некоторых регионов России о запрете склонения женщин к аборту и выразил надежду, что такой закон примут на федеральном уровне. По его мнению, врачи побуждают женщин к прерыванию беременности, в том числе из-за «коммерческих причин». Глава РПЦ обратил внимание на то, что Россия — огромная страна, а «населения совершенно недостаточно». Запрет на склонение к аборту уже ввели в Мордовии и в Тверской области, а в Крыму частные клиники добровольно отказались искусственно прерывать беременность.

«Населения совершенно недостаточно»

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу некоторых российских регионов запретить склонение женщин к аборту.

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов», — сказал он на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

Патриарх привел в пример Мордовию, где приняли соответствующий закон, и выразил надежду на то, что инициативу о запрете склонения к прерыванию беременности поддержат в других регионах и на федеральном уровне.

Он заявил о наличии «проблемы с популяцией»: Россия — огромная страна, а «населения совершенно недостаточно». По мнению патриарха, запрет склонять женщин к аборту особенно актуален в условиях демографического кризиса.

«Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи», — сказал глава РПЦ.

«Нужно встречаться с этими женщинами»

Как утверждает патриарх, врачи, в том числе по финансовым причинам, иногда склоняют женщин к прерываю беременности. Он считает такие призывы с их стороны преступлением.

По его словам, в России работают более 80 приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, в женских консультациях беседы с теми, кто решил сделать аборт, проводят социальные работники церкви. Они предлагают необходимую помощь.

«Нужно идти туда, нужно встречаться с этими женщинами. Мы должны там быть обязательно — тихо, спокойно, не с высоко поднятой головой, смиренно, разумно, <…> быть там в виде консультантов, медсестер, добровольцев», — заявил глава РПЦ .

Он добавил, что социальным работникам не стоит бояться, что их из медицинских учреждений «шваброй выгонят» за разговоры с женщинами в положении.

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» говорила о том, что никто из медиков не заинтересован, чтобы женщины делали аборты. По ее мнению, беременность прерывают не потому, что «заманили рекламой» или уговорили, а потому, что она нежелательна.

В каких регионах введен запрет

3 августа Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете пропаганды абортов.

В Тверской области 2 ноября приняли аналогичный региональный закон. Во всех случаях под «склонением к искусственному прерыванию беременности» законодатели понимают уговоры, подкуп и обман беременных женщин. Нарушителей собираются штрафовать на сумму от 3 тыс. рублей до 200 тыс. руб. Таким образом планируют бороться с низкой рождаемостью. При этом штрафовать собираются вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.

17 октября глава Тамбовской области Максим Егоров внес в местную думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.

9 ноября пресс-служба Минздрава Крыма сообщила о добровольном отказе местных частных клиник от оказания услуг по прерыванию беременности. Как отметили в ведомстве, женщины по-прежнему могут сделать аборт в государственных медучреждениях.