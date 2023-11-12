«Недостаточно населения»: патриарх Кирилл предложил запретить склонять к аборту на федеральном уровне

«Населения совершенно недостаточно»
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу некоторых российских регионов запретить склонение женщин к аборту.
«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов», — сказал он на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.
Патриарх привел в пример Мордовию, где приняли соответствующий закон, и выразил надежду на то, что инициативу о запрете склонения к прерыванию беременности поддержат в других регионах и на федеральном уровне.
Он заявил о наличии «проблемы с популяцией»: Россия — огромная страна, а «населения совершенно недостаточно». По мнению патриарха, запрет склонять женщин к аборту особенно актуален в условиях демографического кризиса.
«Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи», — сказал глава РПЦ.
«Нужно встречаться с этими женщинами»
Как утверждает патриарх, врачи, в том числе по финансовым причинам, иногда склоняют женщин к прерываю беременности. Он считает такие призывы с их стороны преступлением.
По его словам, в России работают более 80 приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, в женских консультациях беседы с теми, кто решил сделать аборт, проводят социальные работники церкви. Они предлагают необходимую помощь.
«Нужно идти туда, нужно встречаться с этими женщинами. Мы должны там быть обязательно — тихо, спокойно, не с высоко поднятой головой, смиренно, разумно, <…> быть там в виде консультантов, медсестер, добровольцев», — заявил глава РПЦ .
Он добавил, что социальным работникам не стоит бояться, что их из медицинских учреждений «шваброй выгонят» за разговоры с женщинами в положении.
Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» говорила о том, что никто из медиков не заинтересован, чтобы женщины делали аборты. По ее мнению, беременность прерывают не потому, что «заманили рекламой» или уговорили, а потому, что она нежелательна.
В каких регионах введен запрет
3 августа Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете пропаганды абортов.
В Тверской области 2 ноября приняли аналогичный региональный закон. Во всех случаях под «склонением к искусственному прерыванию беременности» законодатели понимают уговоры, подкуп и обман беременных женщин. Нарушителей собираются штрафовать на сумму от 3 тыс. рублей до 200 тыс. руб. Таким образом планируют бороться с низкой рождаемостью. При этом штрафовать собираются вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.
17 октября глава Тамбовской области Максим Егоров внес в местную думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.
9 ноября пресс-служба Минздрава Крыма сообщила о добровольном отказе местных частных клиник от оказания услуг по прерыванию беременности. Как отметили в ведомстве, женщины по-прежнему могут сделать аборт в государственных медучреждениях.