Очистить, подсолить и минерализовать. Как улучшить воду из-под крана

В любой воде содержатся нежелательные примеси, а прежде чем политься из крана, она «ловит» вторичные загрязнения. Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров «Барьер» Мария Кулешова в интервью «Газете.Ru» рассказала, зачем очищать воду и как это лучше делать, чтобы не лишиться полезных веществ.

— Какие методы фильтрации воды существуют в мире?

— Можно выделить три группы.

Первая — это механическая фильтрация через сетки и пористые структуры, например, губки. При помощи таких методов из воды можно удалить любые виды частиц, которые в ней не растворены: песок, ржавчину, окалину (образуется при окислении поверхности металла. — «Газета.Ru»), глину.

Вторая — сорбция. В фильтр засыпают вещество, которое при помощи химического взаимодействия «связывает» вредные частицы и не пропускает их дальше. Например — активированный уголь.

Третья — технология обратного осмоса. Представьте шнековую соковыжималку. Вы засовываете в нее фрукты, и у вас в одну сторону льется сок, а в другую жмых. Также устроен и этот фильтр. В нем вода делится на два потока: чистую и грязную.

— Чистая вода отделяется от загрязненной механически?

— Нет, это электростатический метод. В фильтре установлена мембрана, которая пропускает лишь молекулы воды, задерживая всевозможные примеси. Молекулы воды не имеют заряда. Основные загрязнения, которые у нас присутствуют в воде, — это положительно заряженные катионы и отрицательно заряженные анионы. Вы подаете напор воды под давлением на мембрану. Частицы, которые имеют заряд, мембрана отталкивает, а воду пропускает.

close 100% Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова Shutterstock

— Какие еще методы фильтрации воды существуют?

— Существует биологическая и химическая очистка.

При биологической очистке в воду добавляют бактерии, которые поедают вредные вещества, оставляя воду чистой. Со временем они умирают и образуется активный ил. Такой метод применяют на станциях очистки сточных вод.

Химическая очистка — это добавление химиката, — например, коагулянта или флокулянта. Они связывают загрязнения и выпадают в осадок, после чего мы его отфильтровываем или отстаиваем воду.

— Существуют также ультрафиолетовые лампы для очистки воды. Как они работают?

— Они обеззараживают, но не очищают. Состав воды при освещении ее УФ-лампой не меняется.

— Как происходит подготовка питьевой воды в городе?

— Метод очистки городской водопроводной воды зависит от исходной жидкости.

Обязательным этапом очистки является механическая фильтрация, с нее все начинается. Если вода в городе очень чистая, то на этом все и заканчивается.

Но зачастую к этому методу добавляется химическая очистка при помощи коагулянтов и флокулянтов. Иногда используют озонирование, добавление порошкового активированного угля или мембранную очистку.

— На каком этапе в воду добавляют хлор?

— Его используют всегда в самом конце.

— И какой состав у такой воды в итоге?

— Мы из этой воды удалили какие-то крупные частицы и органику. Но ее солевой состав не изменился. Сколько соли было, столько ее и осталось.

— В таком виде вода поступает в кран?

— Пока вода идет до крана, она «ловит» так называемые вторичные загрязнения. Часто это примеси железа или марганец, если он содержится в составе водопроводных труб.

Кроме того, вода может «поймать» какую-нибудь микробиологию, потому что в старых трубах могут завестись бактерии.

Но они по дороге умрут, так как в воду добавлен хлор.

— Сколько хлора обычно добавляют в воду?

— Когда вы открываете кран дома, в воде содержится от 0,3 до 0,5 мг на литр активного хлора. На водоподготовительной станции его добавляют с таким расчетом, чтобы после того, как вода прошла все трубы, хлор на выходе все равно оставался. Он, как известно, со временем улетучивается из воды.

— Активный хлор вреден?

— Конечно. Во-первых, он плохо пахнет. Во-вторых, он активный и может вступать в химические реакции. Если вода у вас на выходе чистая, у вас нет никаких микроорганизмов и органических остатков, то он просто испарится со временем.

Но, если у вас в воде присутствуют какие-тот другие вещества, — например, вы налили воду из-под крана и начали готовить на ней бульон, активный хлор начнет вступать в химические реакции с веществами из воды. Тогда никто не знает, что получится на выходе.

— Хлор разве не удаляется при кипячении?

— Вопрос в том, что произойдет раньше: он улетучится или провзаимодействует.

— Ржавчина тоже вредна для организма?

— Это просто частичка, которая в воде нерастворима. Это скорее неприятно, чем вредно. Камушек вы съели, он сквозь вас прошел и вышел, ничего с вами не случилось.

— А соли?

— С точки зрения солей — задачка самая сложная. Потому что вам нужно оставить полезное и удалить вредное.

Есть соли полезные — это натрий и калий. Они необходимы нашему организму, нужны для крови, которая сама представляет собой соляной раствор. Именно поэтому дистиллированная вода не очень полезна. Такую воду всегда надо дополнительно обогащать. Есть пограничные соли кальция и магния. Они тоже нужны организму для работы сердца и мышц, но в небольших дозах.

От их количества зависит жесткость воды: если вы видите большое количество накипи на чайнике, то точно такие же образования будут у вас внутри организма. Это камни в почках или желчном пузыре.

И есть вредные соли железа, марганца, свинца, меди, никеля и тяжелых металлов. Их однозначно нужно удалять.

— Мы обсуждаем воду из-под крана. А как быть с колодезной водой и водой из скважин?

— Городской водоканал проводит анализ воды ежедневно на очень большое число показателей, их около 40-50, поэтому мы всегда знаем примерный состав воды. А в скважине будут механические и органические загрязнения, соли, растворенные газы.

Я занимаюсь водой уже 20 лет и за это время видела, мне кажется, все: скважины с мышьяком, бором, цветными металлами, радиоактивностью. Важно на начальном этапе, после запуска скважины, проверить воду на максимальное количество показателей.

— А если прокипятить воду, можно ее не фильтровать?

— Давайте разберемся, что происходит при кипячении воды. Во-первых, при кипячении воды у вас улетучивается хлор. Но если у вас там были какие-то органические загрязнения, они там остались, и с этим хлором могли провзаимодействовать прежде, чем он весь удалился.

Во-вторых, у вас выпала накипь, то есть частично скорректировался солевой состав, и снизилась жесткость воды. Но с тяжелыми металлами и растворенным железом не произойдет ничего. Поэтому воду лучше фильтровать.

— Какие фильтры сейчас представлены на российском рынке?

— Существует три больших группы: фильтры-кувшины, фильтры под мойку с тремя колбами и фильтры обратного осмоса.

Если говорить о различиях, то кувшин дешевле, его можно отвезти на дачу, но кассету надо часто менять и ждать, пока вода отфильтруется. Трехступенчатые дороже, их подключают к системе, но картриджи можно менять реже, – один может проработать от полугода до года, плюс не нужно ждать, когда вода отфильтруется.

Третьи существенно дороже, занимают больше места под мойкой, у них сложный процесс установки, так как необходимо подключение к дренажу. Но они могут очистить практически любую воду. Здесь вы можете спать спокойно, если выше по течению вашего города находится химический комбинат, который ночью открыл заслонки и выбросил в воду что-то, что водоканал даже предположить не мог, — это не попадет вам в кран. Осмос почистит все гарантированно.

— Это и к скважинам относится?

— Этот фильтр нельзя поставить на весь частный дом. Обратный осмос увеличивает расход воды в четыре раза. Происходит деление воды на два потока, лишь 20% воды становится чистой и попадает в кран, остальные 80% — это вода вместе с загрязнениями, и она идет в дренаж.

Кроме того, обратный осмос —антибиотик в области фильтров для воды. Это сильнодействующее средство, способное помочь в самых тяжелых случаях. Он может очистить воду там, где не справятся обычные фильтры. Но использование его имеет ряд побочных эффектов.

Осмос выдает вам чистую Н2О. Но организму требуется определенное содержание солей, поэтому вам придется дополнительно обогащать воду. Ни в коем случае нельзя совмещать использование такой чистой воды с низкосолевой диетой. Поэтому рекомендую использовать осмос только тогда, когда другими средствами решить проблему нельзя.

— Если на участке скважина и ты не знаешь, что в воде, логично установить обратный осмос?

— Для начала нужно сделать подробный анализ воды. Есть случаи, когда вы вскрыли скважину, и с ней ничего нельзя сделать, только искать другой источник воды. Радиоактивность — это один из тех случаев. Также бывает очень высокая жесткость, когда у вас фактически из скважины течет полуморская вода. Тяжело также бороться с глиной. Она настолько мелкая, что проникает всюду и очень быстро забивает любую систему очистки. Особенно, если в воде белая глина – каолин.

— Как тогда обустроить фильтрацию в коттедже?

— У вас есть скважина, вы сделали анализ воды, и дальше в зависимости от его результатов подбирается система фильтрации. Принципиальное отличие дома от квартиры заключается в том, что объемы воды гораздо больше. Поэтому система устроена так, чтобы не менять фильтры. В них предусмотрена система регенерации: промывки фильтра и восстановления его фильтрующей способности.

Используются немножечко другие принципы, аппаратное оформление, появляется автоматический блок управления. Он знает, сколько воды отфильтровано, и знает, что процесс регенерации не надо запускать, когда вся семья сидит за ужином, поэтому делает это ночью.

— А можно ли воду как-то улучшить, сделать полезнее?

— Да. Вместо того чтобы пить БАДы и витамины, мы можем минерализовать воду при помощи фильтров.

Дело в том, что, когда вы пьете витамины, у вас усваивается примерно от 10 до 50% полезных веществ. Кроме того, в момент приема таблетки, количество веществ в организме резко подскакивает и потом падает. Все это не очень хорошо.

Можно сделать так, чтобы фильтр дозировал количество полезных веществ, и вы получали бы их с водой постоянно.

— Как это сделать?

— На российском рынке есть фильтры, которые умеют дозировать магний, цинк, силикаты. Конечно, в воду нельзя добавить весь состав витаминов, но какие-то микроэлементы — да.

— А что вы скажете по поводу так называемой водородной воды?

— Пока мне не покажут научные результаты, я не поверю в пользу водородной воды.

— Еще продаются активаторы щелочной воды. Они нужны?

— Щелочная вода имеет РН выше среднего и определенный окислительно-восстановительный потенциал. PH у воды повысить можно, но вот насчет восстановительного потенциала у нас есть сомнения. Мы достаточно много экспериментировали с щелочной водой, и у нас не получилось доказать ее полезные свойства.

— Что вы скажете об ионизаторах воды, которые также продаются?

— Есть ионизаторы, есть так называемые структуризаторы, но это все не доказано научно. Например, у фильтра можно проверить свойства и продемонстрировать их, измерить, сколько воды он фильтрует, как хорошо он это делает, за какой промежуток времени. В случае с ионизаторами и структуризаторами свойства проверить нельзя. Поэтому лучше приобретать те устройства, эффективность которых доказана.