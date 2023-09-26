Гермодверь, бак с водой и пауэрбанки: что должно быть в современном бункере от ядерной войны

В последние годы мир подошел к ядерной войне ближе, чем когда-либо в XXI веке. Поэтому люди стали самостоятельно оборудовать бункеры в своих дворах, а строительные фирмы, в том числе российские, готовы предложить услуги по созданию убежища «под ключ». О том, как должен быть оборудован бункер, сколько дней в нем можно провести после ядерного взрыва и стоит ли его строить на случай боевых действий в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Укрытия под ключ

В России есть небольшой, но серьезный рынок строительства частных бомбоубежищ. Интерес к таким бункерам вырос после февраля 2022 года в связи с конфликтом на Украине и бомбардировкой ВСУ российской территории. Услуги по строительству бомбоубежищ предлагают множество фирм, и чаще всего речь идет о модульном убежище — стальной «бочке», закопанной в землю. В других случаях подрядчик готов построить бункер с нуля из железобетона или просто модифицировать уже существующий в доме подвал.

Корреспондент «Газеты.Ru» обратился как клиент за консультацией в «Академик Строй», — одну из фирм, предоставляющих такие услуги. Ее представитель рассказал, как проходит строительство и что будет внутри модульного бункера базовой комплектации.

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Стальное укрытие изготавливается на заводе на заказ. Оно всегда в форме вытянутого пенала шириной около трех метров и длиной от шести до нескольких десятков метров. Стены в нем толщиной в 3-6 мм, но главную роль в защите от ударной волны и радиации играют не они. Убежище закапывают на глубину в несколько метров и по желанию клиента заливают бетоном. Сверху насыпают слой земли и оставляют лишь узкий тоннель для выхода с герметичной дверью, отверстие можно замаскировать стоящей сверху хозяйственной постройкой. Чем глубже укрытие, тем лучше защита, но и шире котлован при строительстве.

Внутри стального короба — жилое помещение, душ, туалет и изолированная комната для генератора электроэнергии. В комплект входят мебель, холодильник, душ, сантехника, водонагреватель, насос, баки для воды, генератор и аккумуляторные батареи.

В системе вентиляции есть фильтры, устройство для защиты от взрывной волны и клапан для полной временной изоляции помещения. Убежище подключено к электросети, водопроводу и канализации, и лишь в экстренной ситуации переходит в автономный режим. За обстановкой снаружи можно наблюдать с помощью камер.

За дополнительные деньги подрядчик установит газоанализаторы и приборы для контроля радиационной обстановки, — они находятся на поверхности и выводят данные на экран внутри бункера. Также можно вкопать цистерну для топлива и обустроить его автоматическую подачу в генератор, установить радиостанцию, устройство регенерации воздуха на случай перекрытия вентиляции, септик и защищенную скважину для подачи воды.

Некоторые фирмы заявляют, что в таких бункерах можно защищаться от обстрелов, подобных тем, что происходят в Белгородской, Курской и Брянской областях. Однако падение случайного снаряда у дома невозможно предсказать, а если на территории идут активные боевые действия, то гораздо проще и дешевле эвакуироваться в безопасный регион. Также необходимо помнить, что никакие убежища подобного класса не гарантируют абсолютную защиту.

Вкопанная на несколько метров стальная «бочка» выдержит разрыв артиллерийского снаряда на поверхности, но не устоит перед массивными бетонобойными бомбами или кумулятивной противобункерной боевой частью.

Например, боевая часть BROACH крылатой ракеты Storm Shadow способна доставить фугас сквозь шесть метров бетона, что заведомо больше толщины перекрытий любого частного убежища. Разумеется, ни одно укрытие не выдержит ядерный взрыв в нескольких метрах от себя, но вероятность такого события почти нулевая.

Монтаж модульного убежища занимает не менее трех месяцев, а отлитого из железобетона — гораздо больше. Стоимость любого укрытия будет начинаться с двух миллионов, а достигать может нескольких десятков миллионов рублей.

Каким должен быть бункер?

Мировые золотые стандарты строительства бункеров разработаны в Швейцарии. Законодательство этой страны гарантирует каждому гражданину место в убежище. Бункеров в Швейцарии построено много, страна также поставляет оборудование для них в другие западные государства. Швейцарские нормы и практики можно использовать в качестве рекомендаций. По ним бомбоубежище, в первую очередь, должно располагаться под землей, за редкими исключениями. Толстый слой уплотненной земли хорошо защищает и от радиации, и от взрывной волны. При этом заглубление ниже трех метров также может навредить: если взрывная волна завалит выходы, откапываться из-под десятков метров породы будет тяжело.

Подземные помещения должны быть окружены прочной защитной оболочкой, например, из железобетона. Его толщина может варьироваться от 30 до 70 сантиметров. По швейцарским стандартам, на каждого человека выделяется не менее одного квадратного метра площади. Жизнь в таких условиях не будет комфортной, но необходимо помнить, что чем больше расстояние между несущими стенами или колоннами, тем менее прочна конструкция. Входы необходимо герметично закрывать толстыми стальными дверьми, открывающимися наружу, чтобы взрывная волна не могла распахнуть их.

При ядерном взрыве опасны не столько пожары и взрывная волна, сколько радиоактивное заражение местности. От гамма-лучей надежно защищает слой земли, но многие радиоактивные материалы после взрыва напоминают пыль или песок. Длительный контакт с ними, и уж тем более вдыхание или проглатывание, грозит самыми тяжелыми последствиям, поэтому вентиляцию убежища оборудуют фильтрами.

Важно, чтобы у вентилятора (или аналогичного устройства для принудительной подачи воздуха) был ручной привод — тогда им можно будет пользоваться даже при отказе генератора или электромотора. Со времен «холодной войны» обязательным устройством в убежище считается радио. Оно необходимо для приема сигнала служб гражданской обороны, но в современных условиях также необходимы пауэрбанки или ручной генератор для зарядки гаджетов.

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В убежище также надо создать запас еды и воды, обустроить туалет. Самое опасное время с точки зрения радиоактивного заражения — это первые сутки. Для примерной оценки угрозы ученые используют так называемое правило 7:10 — каждое семикратное увеличение времени после взрыва приводит к десятикратному понижению уровня радиации. В некоторых швейцарских убежищах есть все необходимое для выживания в течение 14 дней, но большинство из них предназначены для жизни в течение всего двух дней. Неподготовленные люди все равно едва ли смогут провести много времени в замкнутом тесном помещении.

По швейцарским законам, бомбоубежище должно находиться не менее чем в 30 минутах ходьбы от дома, но в случае с частными убежищами на приусадебных участках эта проблема не возникнет.