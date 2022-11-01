«Токсичны все вещества — вопрос в дозе»: чем загрязнены вода и воздух в России

Какие опасные вещества попадают в воду и воздух, кто в этом виноват, как снизить вред от загрязнений и как московские электробусы влияют на экологию, рассказал в интервью «Газете.Ru» промышленный эколог, сотрудник НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Валентин Романовский.

— ВОЗ относит загрязнение воздуха к основным угрозам для здоровья человека. Насколько чист воздух в российских городах?



— По данным Минприроды, в России много городов с постоянным превышением ряда загрязняющих веществ — Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Барнаул, Новокузнецк, Ангарск, некоторые города Красноярского края, Иркутской области, Бурятии. Чаще всего превышаются показатели по уровню бензо(а)пирена, взвешенных частиц, углерода, диоксида азота, формальдегида, хлорида водорода, аммиака, диоксида серы. Что именно превышено, а что нет — зависит от конкретного города. Страдает там не только воздух, но зачастую и вода.

— Почему это происходит?



— Это связано в первую очередь с промышленностью. В этих городах находятся крупные металлургические промышленные предприятия и предприятия химического комплекса.

— Что же делать? Их же не получится просто взять и вынести за черту города?



— Чтобы избежать загрязнения, нужно внедрять природоохранные технологии, а это очень большие расходы. На предприятиях должны строиться очистные сооружения, тщательно подобранные с учетом всех необходимых факторов, в зависимости от того, что это за производство, что содержится в выбросах. И они, естественно, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Стоимость очистных сооружений для предприятия химического комплекса составляет до 40% стоимости этого предприятия. И большой вопрос, не экономят ли на их установке. Личный опыт, мой и коллег, показывает, что такое случается.

Или проектируют предприятие одни, строят другие, закупают очистные сооружения третьи, в итоге кто-нибудь ошибается, и на выходе мы получаем нефункционирующие очистные. Или часто меняется руководство предприятий, и вопросы экологии перемещаются на задний план.

В России вообще, кажется, говорить про экологию всерьез стали совсем недавно. Есть некоторые моменты, которые пока не регламентируются законом.

Технические возможности для снижения выбросов до безопасных значений есть. Но, во-первых, нужно выделить деньги на покупку и установку очистных сооружений именно того вида, который необходим для предприятия, а, во-вторых, нужны люди, которые это проконтролируют. Но на ключевых для этого должностях часто оказываются не профессионалы. В России не так много мест, где готовят хороших специалистов по промышленной экологии, и далеко не все из них потом идут работать, например, в министерства и прочие специализированные природоохранные подразделения. А когда нет специалистов, то и нужные вопросы не поднимаются и не решаются.

— Какие еще есть источники загрязнения?



— Источники загрязнений делятся на природные и антропогенные — те, которые связаны с хозяйственной деятельностью человека. Доля загрязняющих веществ, поступающих во все компоненты окружающей среды из природных источников составляет около 70%, из антропогенных — в районе 30%. Но антропогенные загрязнения — более токсичные и локализованные. И в первую очередь это опять-таки предприятия. В некоторых случаях наибольший вклад в загрязнение вносит транспорт — в зависимости от наличия в том или ином городе промпредприятий.

Как учит наука токсикология, токсичны все вещества — вопрос в дозе.

Например, в воздухе может присутствовать свинец, — но в концентрации, не превышающей безвредную. Металлы хром и ванадий необходимы организму, они часто входят в состав биодобавок. Но тот же хром может вызвать злокачественное образование. Хрома в питьевой воде вообще быть не должно.

Если сравнивать промышленные предприятия и транспорт — транспорт обычно вносит наибольшее количество загрязнений, если сравнивать по объему, то он равномерно распределен по территории и загрязнения лучше рассеиваются. А у предприятий источник выбросов точечный, его труба выбрасывает загрязняющие вещества в высокой концентрации.

На рассеивание влияет высота источника выброса — чем он выше, тем лучше будет рассеиваться. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ нормируются до двух метров от уровня земли, то есть зоны обитания человека. И если у предприятия труба 180 м высотой, выброс успеет рассеяться, не дойдя до этой зоны. Особенно если погода ветреная или прохладная — температура выброса может быть около 25 или 30 °C, и он какое-то время будет подниматься еще выше.

Если же погода жаркая, выброс будет опускаться вниз, соответственно, приземные концентрации будут более высокие. С этим связано, что зимой воздух чище и свежее.

— Можно ли в таком случае сказать, что жить на первом этаже безопаснее с точки зрения защиты от выбросов, чем на последнем?



— Нет. Рассеивание в атмосфере выбросов и из стационарных, и из мобильных источников зависит от температуры, скорости и направления ветра, высоты источника выброса и других параметров. И единственный вывод, который тут можно сделать: при разных условиях рассеивание происходит по-разному. При разных условиях в одном и том же месте в городе может быть превышение ПДК, а может и не быть.

— Как измеряются загрязнения и кто должен этим заниматься?



— Есть Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, у Министерства есть областные комитеты по регионам. У них есть центральные подразделения Минприроды и по более мелким городам уже районные комитеты в рамках этой области, региона. Они должны вести обязательный мониторинг окружающей среды — наблюдение, оценку и прогнозирование загрязнений.

Несколько раз в месяц специалисты комитета замеряют концентрацию в воздухе взвешенных веществ — монооксида углерода, оксида азота, оксида серы и прочих. Если рядом есть опасное предприятие, в список включают специфические загрязняющие вещества, по которым может быть превышение, — например, фенол, если речь идет о химпроизводстве. Сточные воды тоже проверяют несколько раз в месяц. Это зона ответственности ЖКХ, оно отвечает за воду, городские очистные сооружения, а Минприроды контролирует процесс дополнительно.

Но об отслеживании 24/7 речи не идет, и предприятия этим пользуются. Например, сбрасывают сточные воды ночью, если знают, что превысят допустимые нормы загрязнений — проверяющие приедут не раньше утра, а за это время концентрация загрязняющих веществ снова будет в допустимых рамках.

— А самостоятельно человек может оценить уровень загрязнения? Например, рядом со своим домом или работой.



— Просто на глаз — вряд ли. Нужно купить специальные приборы. Другой вопрос, что делать, если зарегистрировал превышение? Можно сообщить в соответствующие ведомства, оттуда должны направить проверяющего. Теоретически, механизм жалоб должен работать, но вот как именно он работает на практике — зависит уже от сотрудников.

Чисто для себя можно попробовать контролировать качество воды, относить иногда пробы в лабораторию. В городе важно проверить содержание взвешенных веществ, уровень железа и хлора. В сельской местности важно контролировать содержание нитратов, они попадают в воду из почвы при внесении удобрений, а также в результате ведения других видов сельского хозяйства.

Если показатели воды по жесткости превышают норму, воду достаточно прокипятить. В целом, в городах для домашней очистки хватает фильтра-чайничка со сменным картриджем.

По этому поводу много статей написано учеными, специализирующимися на водоподготовке. От тех, кто занимается этим всерьез, вы никогда не услышите совета покупать очень дорогие фильтры, которые делают из полезной воды «мертвую» деионизованную. Несколько лет назад продавцы таких фильтров часто делали эксперимент на дому с применением электрокоагуляции, и впечатлительные граждане, не понимая сути процесса, велись на это. Надо помнить, что главная задача подобных компаний – продать побольше фильтров и получить прибыль.

— Можно ли как-то обезопасить себя от воздействия опасных веществ самостоятельно?



— Полностью — разве что живя в лесу или в горах. Медицинские маски могут защитить от аэрозолей, пыли. Газы проходят через них свободно, но не ходить же теперь в противогазах.

— Москва из соображений экологической безопасности перешла на электробусы вместо обычных автобусов, а в ближайшие годы это сделают и некоторые другие города. Имеет ли это смысл?



— Нельзя сказать, что электротранспорт более экологически чистый. Ему нужна энергия. Энергию у нас дают ТЭЦ. Если все они находятся за чертой города — то, конечно, использование электротранспорта снижает концентрации загрязняющих веществ в городе. Но остается вопрос к качеству окружающей среды в местах, где производят аккумуляторы, где их перерабатывают, где находятся ТЭЦ. Как угольные, так и газовые ТЭЦ создают большое количество выбросов. Газ — более чистое топливо, чем уголь или мазут, но и от него идут выбросы оксида углерода, оксидов азота, которые являются загрязняющими веществами второго и третьего класса опасности.

То есть использование электротранспорта снижает воздействие на окружающую среду непосредственно в городе. В рамках города воздух становится чище, но вся эта нагрузка переходит на ТЭЦ, чтобы обеспечивать электробус энергией.

В городе он ничего не выбрасывает, но вместо него выбрасывает ТЭЦ, которая дает ему электроэнергию. И по уровню негативного воздействия на среду в целом влияние ТЭЦ может быть более сильным. И, опять же, выбросы от ТЭЦ, в зависимости от метеоусловий, вполне могут добраться и до города.

Впрочем, электротранспорт может быть более экологичным, если использовать некоторые возобновляемые источники энергии — например, энергию ветра. С солнечными батареями сложнее: их производство тоже бывает очень грязным и экологически опасным, и вреда от них в итоге может быть больше, чем пользы. Часто встает вопрос и об экономической эффективности.

— Есть ли в МИСиС какие-то разработки по борьбе с загрязнением, нашедшие применение в широкой практике?



— Разработок много. За 15 лет только при моем непосредственном участии в качестве главного исполнителя было разработано более 30 промышленных проектов, преимущественно по переработке отходов. Но внедрены из них единицы, — на прогресс нужны деньги и желание руководства предприятия. Вопросы охраны окружающей среды на моей практике не много кого волнуют. Про них чаще говорят, но с внедрением немногие спешат, даже работая в данном случае в убыток. Я имею в виду, что предложенный проект, например, действительно окупаем и может быть внедрен даже с помощью собственных мощностей предприятия и в короткие сроки, но предприятие продолжает платить огромные суммы экологического налога и других экологических платежей, вместо реального незатратного процесса.