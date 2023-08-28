Папа сможет. Ученые рассказали, когда мужчины будут рожать

Недавно британские медики пересадили матку женщины ее сестре, родившейся без этого органа. Это примерно 90-я попытка осуществить подобную операцию. В 2014 году шведские врачи добились успеха, когда женщина с пересаженной маткой родила здорового ребенка. По мнению некоторых специалистов, это открывает путь для трансплантации женского детородного органа мужчинам. «Газета.Ru» разобралась, что для этого нужно представителям сильного пола, когда такие операции станут возможны и какие риски они несут.

Особенности пересадки матки женщине

Недавно врачи Оксфордского госпиталя им. Черчилля провели первую в Великобритании успешную пересадку матки от живого донора. Случай был описан в статье, опубликованной журналом British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG).

40-летняя женщина, у которой уже есть двое детей, пожертвовала свою матку 34-летней сестре. Та не могла иметь детей, так как родилась без этого органа. В общей сложности операция заняла более девяти часов. Пациентка-реципиент позже планирует сделать ЭКО.

«У человечества есть небольшой опыт пересадки матки женщинам. И эти операции всегда сопряжены с рисками. Причем, проблемы возникают не только у женщины реципиента, но и у донора.

Здесь идет речь и об инфекционных, и о сосудистых осложнениях», – рассказала аспирант отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, врач-гинеколог группы компаний BestDoctor Марина Щербатых.

По ее словам, пересадку проводят только в том случае, если женщина собирается рожать и не хочет прибегать к помощи суррогатной матери. Дело в том, что единственная функция матки — репродуктивная, поэтому женщины спокойно могут жить без этого органа.

«Операция необходима, если у женщины возникли проблемы с маткой, например, она была удалена из-за рака или у женщины был врожденный синдром Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера (патология, при которой у женщины полностью отсутствует матка или она недоразвита) или другие аномалии. Тогда женщине пересаживают матку, и, если все хорошо, проводят ЭКО с использованием яйцеклетки самой пациентки или донора. Даже у женщин с какими-либо врожденными аномалиями можно взять яйцеклетки для ЭКО», – объяснила Щербатых.

Специалист уточнила, что при трансплантации женщине матки предпочитают использовать ЭКО для оплодотворения, потому что естественное зачатие проблематично: беременность может наступить не быстро, а гарантий того, что эмбрион будет здоровый, нет.

«ЭКО — гарантия низких рисков неразвивающийся беременности или других аномалий. Хочется добавить, что все сведения, которые мы имеем, говорят о том, что матку удаляют после родов. Это нужно, чтобы пациентка не принимала всю жизнь препараты, которые не позволяют органу отторгнуться. В далекой перспективе не исключено, что нахождение чужеродного органа в теле не вызовет каких-либо осложнений, например, иммунного ответа. Цель этой операции — реализовать репродуктивную функцию. Как только это произошло, орган нужно удалить», – заявила врач-гинеколог.

Мужчина тоже сможет рожать?

После распространения новости об этой операции по трансплантации матки на фоне небольшого числа успешных операций такого рода, в СМИ появились заголовки о том, что мужчины теперь тоже смогут рожать.

На самом деле этим разговорам уже около ста лет.

Первая такая операция была выполнена в 1931-ом году именно мужчине, который решил сделать трансгендерный переход. Датская трансгендерная женщина Лили Эльбе, которая при рождении была Эйнаром Магнусом Андреасом Вегенером, перенесла четыре операции по смене пола.

Во время одной из них ей удалили яички, потом она подверглась серии хирургических вмешательств по вживлению матки. После них Лили Эльбе скончалась от отторжения.

Однако почти за сто лет медицина сделала огромный шаг вперед. Настал момент, когда мужчины действительно смогут получить матку, которая будет пригодна для вынашивания ребенка. По мнению некоторых врачей, такие операции станут возможными в течение 10-20 лет.

«Пересадить матку мужчине действительно возможно. Более того, матку можно даже биопринтировать, а не использовать орган другого человека. Современные технологии биопечати позволяют это делать. Однако будет ли она выполнять свою функцию в мужском организме — это большой вопрос.

Чтобы орган нормально функционировал, нужна гормональная перестройка, эндокринная система должна работать по женскому типу. Поэтому это будет уже не мужчина, а трансгендер», – сообщил «Газете.Ru» заведующий кафедрами анатомии и гистологии человека Сеченовского университета Минздрава РФ и нормальной и топографической анатомии МГУ им. Ломоносова, профессор, заслуженный деятель науки РФ Владимир Николенко.

По словам специалиста, матка — это не просто мышечный полый орган. Ее эндометрий (внутренняя слизистая оболочка тела матки, выстилающая поверхность и обильно снабженная кровеносными сосудами) обладает уникальным свойством циклически изменять свое морфо-функциональное состояние в течение менструального цикла.

«В процессе зачатия яйцеклетка как раз крепится к подготовленному для этого эндометрию, однако у мужчин менструации по определению невозможны, соответственно наступления беременности не будет. Врачам нужно будет подготовить почву и создать необходимые для оплодотворения условия искусственно, путем введения гормонов и изменения гормонального фона», – разъяснил Николенко.

Как рассказал «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Вардан Варданян, сначала нужно отладить методику трансплантации женщинам и только потом заниматься мужчинами.

«На данном этапе трансплантировать матку мужчине невозможно, потому что не разработаны методики проведения операции и подготовки пациента к вмешательству. Например, если мы рассматриваем вопрос питания матки через сосуды, то важно понять, какие именно сосуды стоит брать для этого. Можно, конечно, взять крупные магистральные сосуды, например, бедренную артерию, которые будут в результате операции выведены на матку», – сказал Варданян.

Мужчинам также придется пройти через процедуру удаления органов, которые выделяют андрогены (мужские половые гормоны), то есть яичек. Кроме того, пациенту будет в обязательном порядке назначена прием гормональных препаратов — без этого беременность не наступит.

«Место для матки тоже найти можно. Этот орган может располагаться только в малом тазу, так как в другом месте это не представляется возможным. В течение беременности будет происходить физиологический прогресс матки, поэтому это возможно только здесь», – отметил врач.

Какого ребенка родит мужчина

«Матку теоретически пересадить мужчине можно, но я не думаю, что это возможно в ближайшие годы. Это операция не осуществляется на потоке, пока все на этапе клинических исследований. Большой клинической базы пока не собрано, поэтому пока трудно двигаться к мужчинам. Понятно одно — мужчине понадобится пройти колоссальную гормональную терапию. Это мужской организм, поэтому сложно сказать, насколько вообще он будет совместим с беременностью, будет ли плод развиваться нормально», – отметила Щербатых.

Например, если во время беременности плод подвергается влиянию большого количества тестостерона, то повышается риск возникновения отклонений в развитии. В частности речь идет об аутизме.

«Матка — плодовместилище, но для правильного развития ребенка нужен хороший гормональный фон, а также правильное сосудистое питание. Женский малый таз уже кровоснабжен так, чтобы питать матку и яичники. Получится ли мужчине пересадить матку и питать ее в достаточном объеме, неизвестно. Кроме того, органы женщины двигаются под растущей маткой, кости расходятся. Будет ли так происходить у мужчины? Сложно сказать», – заключила Щербатых.

Общий вердикт опрошенных «Газетой.Ru» специалистов таков: пересадка матки мужчине технически осуществима.

Конечно, для вынашивания ребенка такому мужчине понадобится практически превратиться в женщину, но непреодолимых преград для таких трансформаций на данный момент уже нет.

Так что в течение следующего десятилетия, возможно, человечеству предстанет первый мужчина, самостоятельно выносивший и родивший ребенка.