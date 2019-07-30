Почти Русалочка: девушка получила вагину из рыбьей кожи

В Бразилии врачи прооперировали родившуюся без влагалища девушку, создав ей новую вагину из рыбьей кожи. Отчет о необычной операции был опубликован в журнале Fertility and Sterility.

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В одну из бразильских больниц обратилась 17-летняя девушка, у которой до сих пор не начались месячные.

Осмотрев пациентку, гинекологи поняли, что рассчитывать на их появление ей и не приходится — у нее отсутствовали матка и влагалище.

Наружные половые органы при этом были сформированы правильно.

Генетический анализ показал, что у девушки синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ). Он встречается у одной из 4500 женщин. Это генетическое отклонение, при котором у женщин отсутствуют влагалище и матка, а иногда страдают еще и яичники, почки и скелет. При этом уровни гормонов у пациенток в норме, яичники, по крайней мере один, функционируют зачастую нормально, происходит овуляция. Половое созревание проходит без особенностей, единственной проблемой становится отсутствие месячных, которое и приводит девушек к врачу. Иногда синдром обнаруживают ранее, при хирургических вмешательствах из-за других заболеваний, например, при грыжах.

Врачи из больницы Федерального университета Сеары взялись прооперировать девушку и создать ей влагалище. Для этого они использовали кожу тилапии, недорогой и распространенной рыбы. Очистив от чешуи лоскут необходимого размера, врачи стерилизовали его с помощью радиации и химикатов.

Такая операция проводится этой командой врачей уже третий раз — первой «рыбную» вагину получила в 2018 году 23-летняя женщина, а в начале 2019 года эта техника использовалась в операции по смене пола.

Во время операции врачи сформировали в промежности девушки углубление диаметром около 3 см и 8-9 см в глубину и поместили в него акриловую форму, вокруг которой был обернут лоскут рыбьей кожи.

Клетки внутренней части кожи рыбы, взаимодействуя с открытой раной, стимулировали ее заживление, поясняют авторы работы. Спустя девять дней врачи сменили форму на более крупную, чтобы растянуть новое влагалище и не дать ему зарасти, и оставили ее еще на месяц.

Спустя полгода новые ткани полностью прижились, влагалище вполне отвечало среднестатистическим значениям. При возбуждении оно сможет расширяться и удлиняться, как и у здоровых женщин. Врачи рекомендовали девушке на ночь оставлять в нем расширитель до тех пор, пока влагалище станет достаточно широким, чтобы она могла жить половой жизнью.

Авторы работы отмечают, что такая процедура проста, безопасна, эффективна и минимально инвазивна.

Обычно при формировании влагалища используется лоскут собственной кожи пациентки из верхней части паховой области или с бедра. Также иногда используется слизистая кишечника. Такие операции создают дополнительные сложности при заживлении области, из которой были взяты ткани.

Хотя девушка сможет заниматься сексом, выносить ребенка, не имея матки, у нее не получится. Однако и эта проблема решаема — на сегодняшний день проведено уже минимум 40 операций по пересадке матки, в результате которых на свет появились 11 детей.

Первые эксперименты с пересадкой матки прошли в 2014 году в Швеции — там удалось добиться рождения ребенка после пересадки матки от живого донора. 36-летняя женщина получила матку от 61-летнего здорового донора, успешно выносила и родила ребенка.

После этого эксперимент повторили специалисты и в других странах — всего 39 операций и 11 родов.

В 2018 году стало известно о пересадке матки от умершей женщины. 32-летняя женщина с МРКХ получила матку от 45-летней женщины, завещавшей свое тело науке и умершей от инсульта.

Уже через восемь дней после сложной 10-часовой операции пациентка покинула больницу. Через 37 дней после пересадки у нее начались регулярные месячные. Спустя семь месяцев после операции женщина забеременела с помощью ЭКО, врачи взяли яйцеклетки и оплодотворили их еще до пересадки. Это рекордный результат — предыдущим женщинам с пересаженными матками требовалось не менее года.

Беременность прошла без осложнений, и 15 декабря 2017 года на свет появилась девочка весом 2550 г, рожденная с помощью кесарева сечения.

Ребенок был полностью здоров, хотя матери после пересадки пришлось принимать иммунодепрессанты. После родов матку удалили, чтобы женщина могла отказаться от подавляющих иммунитет препаратов.

Ученые рассчитывают, что их опыт расширит возможности женщин с аномалиями развития матки забеременеть — до начала экспериментов с пересадкой матки их единственным способом получить родного ребенка было суррогатное материнство. Но женщин, готовых пожертвовать свою матку, гораздо меньше, чем тех, кто хотел бы ее получить, поэтому работа с умершими донорами сделает возможность выносить своего ребенка самостоятельно более доступной.