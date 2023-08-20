«Никогда не расскажу жениху, что мне удалили матку». История обмана ради любви

Менеджер из Архангельска рассказала «Газете.Ru», почему делает все, чтобы жених, мечтающий о детях, никогда не узнал, что ей удалили матку.

Надо ли говорить близким всю правду? Довольно рано я поняла, что нет – проще никому не станет, а ранить человека можно очень сильно. Ну то есть лет до десяти я была правдивым ребенком: всегда признавалась, если получала плохую оценку или съедала все варенье дома, а потом несла заслуженное наказание.

Но однажды я рассказала куда менее невинную вещь: что видела, как подвыпивший папа на лестнице целует мамину лучшую подругу тетю Галю. И что в результате? Мама разругалась с тетей Галей, орала на папу, а тот месяц со мной не разговаривал. Ну и кому она нужна, такая правда?

Маленькие женские хитрости

Повзрослев, я поняла: во всем, что касается личной жизни, правда только мешает. Конечно, каждый мужчина хочет слышать, что он у тебя, как максимум, второй, что он лучше всех, царь и бог в постели и вообще неповторимый. А еще, как любила повторять моя бабушка, муж любит жену здоровую, а брат сестру – богатую.

Брата у меня не было, а вот первый муж действительно плохо переносил любые мои недомогания.

Когда во время беременности у меня был токсикоз, его просто перекашивало от ужаса: пришлось уехать к маме на два месяца. Конечно, у меня и мысли не было звать его на роды – не надо мужчинам такое видеть.

Зато когда дочка подросла, он с радостью гулял с нами, нарядными, и выкладывал фото в социальные сети.

Собственно, брак наш рухнул именно из-за серьезной болезни, которая закончилась гистерэктомией — проще говоря, удалением матки. Врач, сам мужчина, предупредил: не рассказывайте мужу, уйдет. Я и не собиралась, но разболтала моя мама. Дима отреагировал внешне спокойно, на словах поддерживал, но я чувствовала, что он даже прикасаться ко мне не может, не то, что заниматься сексом. Через год мы развелись.

Страшная тайна

После развода я долго ходила к психологу, пила антидепрессанты, но все равно продолжала считать себя какой-то недоженщиной. Была уверена, что на личной жизни придется поставить крест: кому я теперь нужна. А в итоге познакомилась на работе с мужчиной и влюбилась так сильно, как будто в первый раз.

Андрей нежный, заботливый, очень бережный. Когда я болела, привозил фрукты и варил бульон, всегда покупал подарки для дочки. Я постепенно оттаяла и стала доверять, почувствовала себя привлекательной.

А однажды пожаловалась ему на плохое самочувствие и услышала: «Месячные что ли? Я взрослый мальчик, можно вещи своими именами называть!».

Я чуть не разрыдалась – от того, что не могу и никогда не смогу назвать вещи своими именами. Даже прокладки стала при нем покупать, как будто нужны, а потом тихонько выкидывала. Завела календарик с фальшивыми датами и обязательно упоминала в эти дни, что плохо себя чувствую.

Я почти поверила в собственный обман, пока Андрей не сказал, что хочет жениться на мне и завести общих детей. От неожиданности я чуть не выложила ему все, но вспомнила первый брак и не смогла.

Я сделаю все, чтобы он был счастлив. Моя дочь к нему прекрасно относится. Конечно, когда-нибудь, лет через пять, я признаюсь, что врачи поставили мне диагноз «бесплодие» и я больше не могу иметь детей, но про операцию не расскажу никогда. В конце концов, я тоже имею право на счастье.