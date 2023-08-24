Гаагская конференция 1898 года: как император Николай II пытался помирить весь мир

Гаага из-за большого количества судов известна как «столица международного правосудия». В 1898 году именно там была заложена основа комплекса норм интернационального гуманитарного права на первой мирной конференции, созванной по инициативе Российской империи. «Газета.Ru» вспоминает, что получилось из идеи Николая II избежать многомиллионных расходов на «страшные средства истребления» и положить конец непрерывной гонке вооружений.

Избежать бедствия и ужасов

Официально идея мирной конференции была впервые сформулирована в циркуляре от 12 августа (по григорианскому календарю — 24-го) 1898 года, выпущенном главой МИД Российской империи графом Муравьевым. Согласно документу, бремя военных расходов не дает народам жить, поскольку их духовные и физические силы, труд и капитал расточаются напрасно.

«Сотни миллионов расходуются на приобретение страшных средств истребления, которые, сегодня представляясь последним словом науки, завтра должны потерять всякую цену ввиду новых изобретений», — говорится в циркуляре.

В связи с этим авторы документа предлагали избежать «величайшего бедствия» и положить конец непрерывной гонке вооружений.

«Если бы такое положение продолжалось, оно роковым образом привело бы к бедствию, перед ужасами которого заранее содрогается мысль человека», — писал Муравьев.

Он добавил, что Николай II поручил ему обратиться к правительствам зарубежных государств с предложением созвать мирную конференцию, которая могла бы стать «добрым предзнаменованием для грядущего века».

Высокие идеалы или дипломатический ход

У миротворческой инициативы Николая II были рациональные причины. В конце XIX века Россия значительно отставала от передовых западных стран (Великобритания, Германия, Франция, США) в развитии экономики и техники.

Гонка вооружений поглощала четверть российского бюджета, и, несмотря на расходы, отставание в развитии русского военно-морского флота от британского и немецкого можно было считать непреодолимым.

Начиная с 1880-х годов практически каждый российский министр финансов отмечал, что столь большие непродуктивные траты несовместимы с развитием экономики.

Большое влияние на императора оказала книга Ивана Блиоха «Будущая война и ее экономические последствия». В этом исследовании автор доказывал, что из-за возросшей огневой мощи кавалерийские и штыковые атаки во время боевых действий не смогут прорвать оборону противника и война станет позиционной. Это превратит ее в борьбу на истощение, которая обернется голодом, эпидемиями и революциями.

Кроме того, менталитет людей XIX века отличался от современного. Николай II был набожным человеком и к своей власти относился как к возложенному на него Богом долгу. Царя часто называли слабовольным и недалеким, но никогда — циничным. Сама воинская культура XIX века предполагала рыцарское отношение к противнику, а война считалась злом, пусть и неизбежным. Текст циркуляра от 12 августа, безусловно, выдержан в идеалистичном духе и дипломатичен, но считать его попыткой обмануть западные государства и замаскировать слабость страны нельзя.

Неоднозначная реакция на идею России

На Западе к идее мирной конференции сначала отнеслись враждебно. Радикальные левые в лице лидеров Социалистического интернационала, видели в России исключительно хищную колониальную империю, поэтому они сочли ее предложение популизмом и прикрытием для будущей агрессии.

Кайзер Вильгельм II был уверен, что Россия «уже дошла до предела» и у нее закончились деньги. Настрой Вильгельма II связан с тем, что Германскую империю в конце XIX века не устраивало ее место в мире. Изменить свое положение и приобрести новые колонии немцы планировали путем войны. При этом даже в настроенной по-военному Германии были сторонники конференции. Ее поддержала представленная в рейхстаге Социал-демократическая партия и немцы-пацифисты.

«В январе 1899 г. мой муж и я отправились в Берлин, чтобы агитировать за так называемый крестовый поход или организовать мероприятие в поддержку предстоящей конференции. Наш первый визит был адресован российскому послу Остен-Сакену. <...> Со стороны народов не

последовало того энтузиазма, на который мог рассчитывать автор документа. Как?! Он (император. — «Газета.Ru») призывает правителей снизить бремя расходов, которое и без того давит на плечи народов, и предлагает приняться за поиск средств, не допустить бедствия, угрожающего всему миру», — писала австрийская писательница и будущий лауреат Нобелевской премии мира баронесса Берта фон Зуттнер.

Наконец, многие государства приветствовали идею сокращения военных расходов. Например, относительно бедные страны, вроде Италии и Австро-Венгрии, также как и Россия не выдерживавшие гонку вооружений.

В итоге инициативу русского царя поддержали. Местом проведения конференции стали Нидерланды — страна, которая в эту эпоху стремилась к нейтралитету. Форум стартовал 18 мая 1899 года, его приурочили к 31-летию Николая II. Одним из российских делегатов стал Блиох, который и написал книгу о последствиях будущей войны. Всего в переговорах поучаствовали 26 государств, включая Россию, Германию, Австро-Венгрию, Италию, Францию, Великобританию, США, Японию и Китай.

Основа международного правосудия

Во время конференции юристы-международники говорили о трех основных средствах предотвращения войн — оказании добрых услуг, использовании посредников и обращении в третейский суд. В повестку дня было включено обсуждение моратория на рост военных расходов и запрет на разработку более мощных порохов и взрывчатых веществ. О разоружении речь не шла, что сильно разочаровало пацифистов.

В целом, выполнить поставленную Николаем II цель и сократить военные расходы не удалось, итоги форума оказались крайне скромными.

Главным результатом стал запрет разрывных пуль («дум-дум») и химических снарядов, а также метания бомб с воздушных шаров и иной подобной техники.

Последнюю из этих трех деклараций, которая бы уничтожила военную авиацию, так и не ратифицировали, а первые две стали частью международного права и в измененном виде применяются до сих пор.

Тогда же в Гааге был основана Постоянная палата третейского суда для решения споров между государствами. Она не сыграла важной роли в истории сама по себе, но стала прообразом всего современного интернационального правосудия. В наши дни палата заседает в том же здании, что и Международный суд ООН.