Гаагская конференция 1898 года: как император Николай II пытался помирить весь мир

Избежать бедствия и ужасов
Официально идея мирной конференции была впервые сформулирована в циркуляре от 12 августа (по григорианскому календарю — 24-го) 1898 года, выпущенном главой МИД Российской империи графом Муравьевым. Согласно документу, бремя военных расходов не дает народам жить, поскольку их духовные и физические силы, труд и капитал расточаются напрасно.
«Сотни миллионов расходуются на приобретение страшных средств истребления, которые, сегодня представляясь последним словом науки, завтра должны потерять всякую цену ввиду новых изобретений», — говорится в циркуляре.
В связи с этим авторы документа предлагали избежать «величайшего бедствия» и положить конец непрерывной гонке вооружений.
«Если бы такое положение продолжалось, оно роковым образом привело бы к бедствию, перед ужасами которого заранее содрогается мысль человека», — писал Муравьев.
Он добавил, что Николай II поручил ему обратиться к правительствам зарубежных государств с предложением созвать мирную конференцию, которая могла бы стать «добрым предзнаменованием для грядущего века».
Высокие идеалы или дипломатический ход
У миротворческой инициативы Николая II были рациональные причины. В конце XIX века Россия значительно отставала от передовых западных стран (Великобритания, Германия, Франция, США) в развитии экономики и техники.
Гонка вооружений поглощала четверть российского бюджета, и, несмотря на расходы, отставание в развитии русского военно-морского флота от британского и немецкого можно было считать непреодолимым.
Начиная с 1880-х годов практически каждый российский министр финансов отмечал, что столь большие непродуктивные траты несовместимы с развитием экономики.
Большое влияние на императора оказала книга Ивана Блиоха «Будущая война и ее экономические последствия». В этом исследовании автор доказывал, что из-за возросшей огневой мощи кавалерийские и штыковые атаки во время боевых действий не смогут прорвать оборону противника и война станет позиционной. Это превратит ее в борьбу на истощение, которая обернется голодом, эпидемиями и революциями.
Кроме того, менталитет людей XIX века отличался от современного. Николай II был набожным человеком и к своей власти относился как к возложенному на него Богом долгу. Царя часто называли слабовольным и недалеким, но никогда — циничным. Сама воинская культура XIX века предполагала рыцарское отношение к противнику, а война считалась злом, пусть и неизбежным. Текст циркуляра от 12 августа, безусловно, выдержан в идеалистичном духе и дипломатичен, но считать его попыткой обмануть западные государства и замаскировать слабость страны нельзя.
Неоднозначная реакция на идею России
На Западе к идее мирной конференции сначала отнеслись враждебно. Радикальные левые в лице лидеров Социалистического интернационала, видели в России исключительно хищную колониальную империю, поэтому они сочли ее предложение популизмом и прикрытием для будущей агрессии.
Кайзер Вильгельм II был уверен, что Россия «уже дошла до предела» и у нее закончились деньги. Настрой Вильгельма II связан с тем, что Германскую империю в конце XIX века не устраивало ее место в мире. Изменить свое положение и приобрести новые колонии немцы планировали путем войны. При этом даже в настроенной по-военному Германии были сторонники конференции. Ее поддержала представленная в рейхстаге Социал-демократическая партия и немцы-пацифисты.
«В январе 1899 г. мой муж и я отправились в Берлин, чтобы агитировать за так называемый крестовый поход или организовать мероприятие в поддержку предстоящей конференции. Наш первый визит был адресован российскому послу Остен-Сакену. <...> Со стороны народов не
последовало того энтузиазма, на который мог рассчитывать автор документа. Как?! Он (император. — «Газета.Ru») призывает правителей снизить бремя расходов, которое и без того давит на плечи народов, и предлагает приняться за поиск средств, не допустить бедствия, угрожающего всему миру», — писала австрийская писательница и будущий лауреат Нобелевской премии мира баронесса Берта фон Зуттнер.
Наконец, многие государства приветствовали идею сокращения военных расходов. Например, относительно бедные страны, вроде Италии и Австро-Венгрии, также как и Россия не выдерживавшие гонку вооружений.
В итоге инициативу русского царя поддержали. Местом проведения конференции стали Нидерланды — страна, которая в эту эпоху стремилась к нейтралитету. Форум стартовал 18 мая 1899 года, его приурочили к 31-летию Николая II. Одним из российских делегатов стал Блиох, который и написал книгу о последствиях будущей войны. Всего в переговорах поучаствовали 26 государств, включая Россию, Германию, Австро-Венгрию, Италию, Францию, Великобританию, США, Японию и Китай.
Основа международного правосудия
Во время конференции юристы-международники говорили о трех основных средствах предотвращения войн — оказании добрых услуг, использовании посредников и обращении в третейский суд. В повестку дня было включено обсуждение моратория на рост военных расходов и запрет на разработку более мощных порохов и взрывчатых веществ. О разоружении речь не шла, что сильно разочаровало пацифистов.
В целом, выполнить поставленную Николаем II цель и сократить военные расходы не удалось, итоги форума оказались крайне скромными.
Главным результатом стал запрет разрывных пуль («дум-дум») и химических снарядов, а также метания бомб с воздушных шаров и иной подобной техники.
Последнюю из этих трех деклараций, которая бы уничтожила военную авиацию, так и не ратифицировали, а первые две стали частью международного права и в измененном виде применяются до сих пор.
Тогда же в Гааге был основана Постоянная палата третейского суда для решения споров между государствами. Она не сыграла важной роли в истории сама по себе, но стала прообразом всего современного интернационального правосудия. В наши дни палата заседает в том же здании, что и Международный суд ООН.