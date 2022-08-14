Не только «Нюрнберг». Как проходили самые первые военные трибуналы

В ДНР готовятся к международному трибуналу над пленными бойцами националистического батальона «Азов»*. В целом же, традиция проведения военных трибуналов насчитывает несколько сотен лет. Об истории возникновения военных трибуналов и их значении в общественно-политической жизни — в материале «Газеты.Ru».

Слово «трибунал» вернулось в общественно-политический дискурс на постсоветском пространстве вскоре после начала российской спецоперации на территории Украины. На следующий день после начала боевых действий, постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью изданию Euractiv выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский однажды предстанет перед трибуналом. Через несколько дней уже сам Зеленский пригрозил российским властям Гаагой.

К концу марта появились первые сведения о подготовке российской Генпрокуратурой международного трибунала над плененными в ходе боев за «Азовсталь» украинскими военнослужащими. Впоследствии Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил эти планы и допустил, что первый этап трибунала пройдет в Мариуполе.

В настоящее время Генеральная прокуратура ДНР и силовые ведомства РФ разрабатывают правовую базу для проведения публичного суда, который предположительно состоится 24 августа — в день независимости Украины.

Стоит отметить, что понятие «международный трибунал» тесно связано с термином «военное преступление». В традиционном смысле под военными преступлениями понимается нарушение законов и обычаев войны, описание которых встречались еще в так называемых «Законах Хаммурапи», составленных в 1750-е года до нашей эры. В то же время известно, что еще во времена Римской империи, когда легионер совершал преступление, дело рассматривалась военным судом.

Нерыцарский поступок

Историки сходятся во мнении, что первым судебным делом, которое заложило основу для проведения международных военных трибуналов, стал процесс по делу Петера фон Хагенбаха. Военачальник Бургундского герцогства в течение пяти лет терроризировал подконтрольный ему город Брейзех, попутно омрачая жизнь купцам, которые направлялись через его вотчину на франкфуртскую ярмарку.

Пытки, убийства, изнасилования и масштабная конфискация частной собственности составляют лишь неполный перечень предполагаемых преступлений фон Хагенбаха.

В 1474 году против тирана собралась коалиция, состоявшая преимущественно из рыцарей Верхнего Рейна. В результате город был осажден, а фон Хагенбах арестован.

Судебный процесс по делу военачальника был инициирован австрийским герцогом. В состав трибунала вошли 28 судей союзнической коалиции городов и государств Священной Римской Империи. Трибунал начал свою работу 9 мая 1474 года.

Бывший губернатор оправдывал зверства тем, что не мог перечить своему господину — герцогу Бургундскому. Трибунал, впрочем, не принял его доводы.

Фон Хагенбаха обезглавили на глазах у многотысячной толпы. Перед смертью его лишили всех званий и регалий. И хотя бывший рыцарь признался во всех преступлениях, некоторые историки полагают, что в процессе дознания использовались пытки, а сам фон Хагенбах просто не знал о зверствах подчиненных ему солдат. Тем не менее отмечается, что суд над военачальником стал одним из первых разбирательств, основанных на принципе «командной ответственности» (command responsibility).

Комендант-садист

Еще одной важной вехой в развитии концепции трибунала является «дело Генри Вирца» — уроженца Швейцарии, воевавшего на стороне Конфедерации во время Гражданской войны в США. Как и в случае с фон Хагенбахом, Вирц понес ответственность не только за свои действия, но и за действия подчиненных.

Швейцарец служил комендантом лагеря Самтер, также известного как тюрьма Андерсонвиль. В разное время здесь удерживалось более 30 тыс. военнопленных, которые регулярно подвергались жестокому обращению со стороны южан и лично Вирца. За малейшие неповиновения комендант мог лишить весь лагерь приема пищи. Впрочем, Вирц не всегда искал повода для расправы над «северянами» — нередко он истязал пленных без особой причины, что являлось «источником вдохновения» для его подчиненных.

В конечном счете около 13 тыс. пленных солдат погибло в лагере Самтер.

В мае 1865 года войска Севера вытеснили южан с территории, на которой располагался злополучный лагерь. И хотя большинство солдат конфедерации дезертировало, Вирц остался встречать свою участь.

10 мая 1865 года Вирца этапировали в Вашингтон, где ему предъявили официальное обвинение в совершении военных преступлений. Для суда над комендантом была создана комиссия, состоявшая из девяти человек. Трибунал возглавил будущий автор романа «Бен-Гур», генерал-лейтенант Лью Уоллес, расследовавший в то время убийство 16-го президента США Авраама Линкольна.

Трибунал начал работу в августе и вызвал небывалый ажиотаж в прессе. Вирцу предъявили обвинили обвинение по 15 эпизодам, включая собственноручный расстрел заключенного. Всего коменданта признали виновным по 12 эпизодам, хотя некоторые свидетели утверждали, что выдвинутые против Вирца обвинения преувеличены.

Вирца повесили утром 10 ноября во дворе вашингтонской тюрьмы Old Capitol. До недавнего времени в Национальном музее здоровья и медицины хранились два его позвонка.

Не генеральское это дело

Последний известный трибунал, предшествовавший «Нюрнбергу», был созван в 1921 году для расследования военных преступлений, совершенных во время Первой мировой войны.

Примечательно, что в ходе так называемых Лейпцигских процессов не был приговорен ни один из ведущих германских генералов, в отношении которых до этого выдвигались обвинения.

На протяжении нескольких лет после окончания войны юристы и политики по всему миру пытались установить меру вины Германской империи, а также понять, что можно считать военным преступлением.

Списки обвиняемых постепенно сокращались. В 1920 году союзнические силы передали новому германскому правительству список из 900 предполагаемых военных преступников, на что немцы ответили категорическим отказом экстрадировать кого-либо. Еще через некоторое время список был сокращен до 45 имен. В конечном счете перед судом предстали 12 человек, только четверо из которых были признаны виновными. Они отбывали свои сроки в гражданских тюрьмах.

Просьбы союзников об экстрадиции кайзера Вильгельма II также не увенчались успехом.

В соответствии со статьей 227 Версальского договора от 1919 года, в отношении монарха инициировали преследование «за величайшее преступление против международной морали и человечества». Правительство Нидерландов, где к тому времени укрылся бывший канцлер, отказалось выдавать его в руки Лондона.

В прессе трибунал окрестили фарсом.