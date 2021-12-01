В Китае открыли моноклональное антитело, нейтрализующее все штаммы коронавируса

Моноклональное антитело, которое нейтрализует «альфа» и «дельта»-штаммы коронавируса, может стать основой для новой вакцины. Такое мнение выразили китайские ученые. Среди антител тяжело переболевших пациентов они нашли антитело 35В5, которое цепляется за неизменную часть вируса, препятствуя поражению организма человека.

Китайские ученые обнаружили моноклональное антитело, которое может противостоять различным штаммам антивируса. По мнению специалистов, оно может стать основой для создания универсальной вакцины. Об этом говорится в статье, которую опубликовали на ресурсе bioRxiv.

Ученые изучали антитела пациентов, тяжело переболевших COVID-19. Под приоэлектронным микроскопом эксперты выяснили, что антитело 35В5 цепляется за ту часть S-белка, которая практически не меняется в процессе мутации вируса.

Китайские эксперты считают, что благодаря такой особенности это антитело можно использовать для создания универсальной вакцины, которая боролась бы с различными штаммами SARS-CoV-2. Предполагается, что оно способно нейтрализовать и новый вид коронавируса — «омикрон».

Было бы удобно, если бы у медиков появился «волшебный укол», отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В Ломоносова Роман Зиновкин в комментарии «Известиям». Но он обратил внимание, что лекарства на основе моноклональных антител дорогие и используются они в редких, наиболее тяжелых случаях течения заболевания.

«В статье сообщается, что обнаруженное антитело действует против всех действующих штаммов, но вирус постоянно эволюционирует. Поэтому рано или поздно появится вариант, который не будет распознаваться антителом. Но, возможно, это произойдет не так скоро благодаря редкому использованию такого лекарства», — пояснил свое мнение российский специалист.

Ранее российские ученые рассказали про разработку вакцины на основе моноклонального антитела. «Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», — сказал директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН Александр Макаров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 17 ноября.

Новый штамм «омикрон»

Считается, что этот вид вируса появился в Южной Африке, так как именно там зафиксировано самое большое количество заражений. Этот штамм еще не изучен и, по заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он вызывает беспокойство.

Вместе с тем в организации считают, что закрытие границ и запрет на перелеты с теми государствами, в которых был обнаружен «омикрон», не помогут остановить его распространение. Помощник гендиректора ВОЗ Жуад Маджур отметил, что специалисты призывают власти вводить взвешенные ограничительные меры.

Ранее глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма». Специалисты считают, что количество таких государств будет расти.

Между тем, медики не замечают за «омикроном» каких-то особенных проявлений. «Мы не наблюдаем ничего особенного помимо того, что мы видели со штаммом «дельта». (В случаях со штаммом «омикрон») мы наблюдаем более молодых пациентов и видим более легкие случаи», — приводит телеканал CNN слова вице-председателя Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква.

Но, по мнению китайских ученых, у этого штамма есть три особенности. Во-первых, он сформировался при долгосрочном мутировании. Во-вторых, специалисты уверены, что он распространяется быстрее остальных видов коронавируса. Поэтому он может стать доминирующим штаммом в популяциях. В-третьих, предполагается, что на «омикрон» может не подействовать сформированный у людей иммунитет.