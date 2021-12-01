Врач из ЮАР сообщил, что у пациентов с «омикроном» проявляются симптомы гриппа

Врач из ЮАР назвал основные симптомы нового штамма коронавируса. По словам Унбена Пиллэя, вызванный «омикроном» COVID-19 напоминает грипп. Протекает заболевание, в основном, в легкой форме. Ранее медики отмечали среди симптомов болезни от найденного в Африке штамма такие, как усталость и учащение пульса. Отличительной особенностью «омикрона» является его повышенная заразность и умение обходить вакцины.

Основные симптомы при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса похожи на грипп. Об этом со ссылкой на врача из ЮАР Унбена Пиллэя сообщает агентство Bloomberg.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Напоминает случаи прошлых волн ковида», — сказал он.

Южноафриканский эпидемиолог Салим Абдул Карим заявил в свою очередь, что существующие методы лечения COVID-19 по-прежнему эффективны в борьбе с «омикрон»-штаммом.

Легко спутать

Инфицирование «омикрон»-штаммом характеризуется сильной усталостью и головными болями, однако эти симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях.

«Слабость и головная боль — типичные симптомы любого вида ОРВИ, они возникают вследствие выработки медиаторов воспаления. COVID-19 может воздействовать на любые органы и системы — приводить к обострению хронических заболеваний. Новый вариант вируса не исключение. Действительно, известно, что есть особенности между клиническими проявлениями разных вариантов вируса, но тяжесть течения, а также последствия нового варианта «омикрон» пока изучаются», — сказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-иммунолог Мария Польнер.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков также отметил, что новый штамм легко спутать с простудой.

«По клиническим признакам коронавирус достаточно легко спутать с другими ОРВИ. Хотя это может быть и ОРВИ, которых в этом сезоне будет сильно больше, чем в прошлом. Риновирус, грипп и аденовирус — все эти симптомы будут», — отметил он.

Это не Эбола

Тремя днями ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что «омикрон»-штамм не является новой лихорадкой Эбола.

«У молодого населения врачи наблюдали вирус, были очень странные симптомы, но не ужасные. Мы пока не видели, как проявляет себя вирус у пожилых, но это не Эбола», — сказала доктор биологии в разговоре с ТАСС.

Она отметила, что симптомы проявлялись в «чудовищной» усталости и повышении температуры. Кашель и сопли не начинаются.

Медики из ЮАР также перечислили характерные для «омикрон»-штамма симптомы. При заражении этой разновидностью коронавируса не пропадают обоняние и вкус, но характерны жар и упадок сил. У большинства больных отмечается учащенное сердцебиение.

В разговоре с «Лентой.ру» главный научный сотрудник НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новая разновидность коронавируса «может быть самой нестрашной».

«У всех людей, у которых был обнаружен этот «омикрон», была слабая инфекция, заболевание текло легко с довольно малоспецифическими симптомами: утомляемостью и небольшой температурой. Я думаю, что по мере того, как мы будем об «омикроне» узнавать, список этих симптомов расширится», — добавил ученый.

При этом пока неясно, как заражение «омикрон»-штаммом переносят пожилые пациенты.

В разговоре с РБК врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что сейчас можно надеяться на эффективное противостояние имеющихся на рынке вакцин от коронавируса новому штамму.

Однако не исключено, что действовать иммунитет от прививки будет слабее. По словам профессора Малышева, «омикрон»-штамм появился совсем недавно, поэтому пока говорить о его сверхвирулентности рано.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери незадолго до этого выражал мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола. Штамм отличается из-за нескольких десятков мутаций от «дельта»-штамма, ставшего доминантным во всем мире с минувшего лета. Поэтому есть вероятность, что «омикрон» будет легче передаваться от человека к человеку, заражая даже вакцинированных людей.