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Наука

«Готов обменять «Бураны» на голову Кенесары хана»

Рогозин и владелец «Бурана» поспорили об ответственности за советский ракетоплан

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«Роскосмос»/Global Look Press
На Байконуре побывали сотрудники НПО «Молния», создававшего «Буран», и заявили, что транспортировка корабля в Россию одобрена. Однако частный владелец ракетоплана заявил, что легитимно отобрать у него корабль Россия не может, а власти Казахстан уже третий год безуспешно пытаются отсудить «Буран». Рогозин ответил, что вывозить орбитальный корабль без разрешения властей не собираются.

Скандалом обернулось сообщение НПО «Молния» о грядущем возвращении в Россию единственного отечественного космического ракетоплана «Буран».

6 сентября ТАСС со ссылкой на представителей предприятия сообщил, что эксперты посетили Байконур и провели осмотр летного образца космического корабля (Изделие 1.02 «Буря»), его технологического макета (Изделие 0.15) и ангара, где они хранятся. Агентство писало, что визит на космодром связан с будущей транспортировкой «Бурана» в Россию.

Специалисты «Молнии» рассказали, что провели совещание на Байконуре, на котором одобрили перевозку ракетоплана и его макета на российскую территорию. «Разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО «Молния» как предприятия — разработчика орбитального корабля», — заявили в НПО.

Заявления «Молнии» прокомментировал генеральный директор казахстанского частного АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса — компания уже на протяжении многих лет является владельцем сохранившегося ракетоплана и его макета, а 80% в РКК принадлежит самому Мусе. По его словам, передавать корабль структурам «Роскосмоса» он не собирается.

Собственник заметил, что власти Казахстана давно судятся с ним по поводу «Бурана» — и проигрывают процессы. «Пока власти Казахстана третий год судятся со мной, не жалея ни сил, ни бюджетных денег, россияне уже готовят вывоз. Похвально такое рвение», — иронизирует Муса.

Он рассказал, что суды первой и второй инстанции уже отказали государству в возврате космического корабля. Собственник отметил, что у «Молнии» нет никаких легитимных поводов для вывоза чужого имущества. «Похоже, они готовят вывоз «уже оплаченного и купленного» товара. Только вот у кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия — Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?», — пишет Муса.

Глава компании предположил, что российскую сторону не волнует независимость Казахстана и решение местных судов. «Казахстан — это история батырства и биев, традиций и уважения к достижениям предков. Я готов был и так подарить эти «Бураны» России в обмен на голову Кенесары хана», — написал Муса (он имеет в виду Кенесары Касымова — казахского политического и военного лидера первой половины XIX века, последнего хана казахских жузов. В Казахстане бытует мнение, что останки хана находятся в петербургской Кунсткамере или Эрмитаже. Однако никаких официальных подтверждений этому нет).

В комментариях к своему посту на Facebook Муса назвал визит представителей «Молнии» на космодром информационным вбросом. «Никаких легитимных оснований у российских чиновников для таких демаршей нет. Если же судьба советских артефактов на территории другой независимой страны так их волнует, пусть срочно спасают распиленные подводные лодки, разрушенные памятники советским солдатам», — заявил он.

9 сентября Мусе ответил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, дальнейшее пребывание космических кораблей в нынешних ангарах на Байконуре грозит их утерей. «Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Глава госкорпорации допустил, что Муса использует скандал вокруг «Бурана» «для разжигания страстей». Рогозин сообщил, что ждет решения судов «с нетерпением», но в то же время подчеркнул, что Россия не намерена вывозить корабль и его макет из Казахстана без разрешения властей страны.

Речь идет о втором летном образце «Бурана». Первый — летавший в космос в 1988 году — хранился на Байконуре и погиб в 2002 году после обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса. Второй экземпляр ракетоплана должен был совершить полет со стыковкой со станцией «Мир», но так и не отправился в космос. Разговоры о его возвращении в Россию начались после инцидента весной 2021 года, когда неизвестные проникли в ангар и расписали челнок граффити. Юристы утверждали, что действия художников по законам Казахстана квалифицируются как вандализм и осквернение сооружений. За это им может грозить штраф около 70 тыс. руб. или арест на срок до 40 суток.

После этого в «Роскосмосе» заявили, что обеспокоены сохранностью «Бурана» и приложат усилия для его перемещения в один из музеев космонавтики. Позже сотрудники космодрома очистили ракетоплан от граффити практически сразу после того, как обнаружили проникновение в ангар нелегальных художников.

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