«Вандализм — это отношение к «Бурану»: граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю

Художники пробрались в ангар и оставили на «Буране» граффити — надписи голубого цвета: «ДОБРО» , «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

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Граффитчики сообщили изданию «Подъем», что им пришлось пройти 80 км по степи, чтобы совершить задуманное.

«Было очень трудно, там очень много охраны, прожекторы, нас постоянно преследовала полиция, мы постоянно прятались.

На обратном пути закончилась вода и 25 км мы прошли без нее. Приходилось даже свою мочу пить, если честно, просто чтобы выжить», — сказали они журналистам, и до конца непонятно, иронизировали художники или были серьезны.

По словам граффитчиков, они хотели привлечь внимание к заброшенному историческому наследию. Вандализм — это не граффити, а то, что происходит с гниющими в ангарах космическими кораблями, считают они.

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что по казахстанским законам художники могут получить реальное наказание за вандализм.

«Байконур находится на территории Казахстана и там свои законы, хотя космодром и находится в аренде у России. Что касается законодательства Казахстана, то

вандализм, то есть осквернение зданий, иных сооружений, памятников истории и культуры, по статье 294 УК РК наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

«Нужно учитывать и соизмерять размер причиненного вреда и, следовательно, изучать конкретные действия и обстановку, где это было совершено. Как видно на фотографии, данный объект не особо похож на охраняемый», — заявил юрист.

Роскосмос откликнулся

После того, как космический корабль «Буран» был разрисован вандалами. Роскосмос заявил о необходимости сохранения недостроенного аппарата и передачи его в один из музеев космонавтики. Об этом госкорпорация сообщает на своем сайте.

«В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, <…> российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру», — говорится в сообщении.

Роскосмос напомнил, что в ангарах вокруг космодрома находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран» и один из челноков «Буран».

Сложная судьба корабля

С 1990 года, все работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а через три года программу закрыли. В 2002 году единственный «Буран» (изделие 1.01), летавший в космос был уничтожен: крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором корабль стоял, обрушилась.

Другой «Буран» в 2020 году пытался выкупить глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кораблем сейчас владеет частное казахстанское лицо, но владельца найти не получилось. Чиновник отметил, что схожая с «Бураном» ситуация складывается также с ракетой «Энергия-М», которая выводила челнок на орбиту.

Скорее всего, художники разрисовали изделие 1.02 — второй летный экземпляр орбитального корабля «Буран», созданного в рамках советской космической программы. К 1992 году он был практически готов к полету – на 95-97%. Назвать его планировали «Буря» или «Птичка». Полет не был проведен из-за недостатка финансирования и закрытия программы многоразовой транспортно-космической системы (МТКС).

В 2015 году российский блогер Ralph Mirebs смог посетить монтажно-заправочный комплекс, где находится корабль. Он сделал первые за 25 лет фотоснимки «Птички» — челнок находится в очень хорошем состоянии внутри и снаружи, если не считать толстого слоя пыли и птичьего помета. Осыпалась также теплозащитная плитка и были разбиты смотровые стекла.

По некоторым неофициальным данным в 1988 году пуск «Бурана» был перенесен из-за того, что один из охранявших ангар солдат-срочников вырезал штык-ножом надпись «ДМБ-88» на носовой части корабля.