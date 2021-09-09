Владелец космического корабля «Буран» отказался отдавать его России

Генеральный директор казахстанского частного АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным образцом орбитального корабля «Буран», заявил, что не планирует отдавать его в Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать космический корабль государству.

Ранее сообщалось, что специалисты научно-производственного объединения «Молния» планируют вернуть в Россию сохранившийся летный образец космического корабля «Буран», а также его макет. Они побывали на космодроме Байконур и осмотрели инфраструктуру и состояния корабля. После чего будет разработан план транспортировки «Бурана» в Россию.

Космический корабль «Буран» совершил орбитальный полет в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. После распада Советского Союза этот образец был оставлен на Байконуре, где был разрушен в 2002 году при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса.