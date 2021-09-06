В Россию из Казахстана вернется космический корабль «Буран»

В Россию из Байконура вернется космический корабль «Буран», который в 1988 году совершил беспилотный полет и с тех пор находится в ангаре на космодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей НПО «Молния», которые провели осмотр корабля.

«Целью поездки стал осмотр орбитального корабля «Буран» и его технологического макета, а также ангара, где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны», — заявили в НПО «Молния».

Кроме самого космического корабля, в Россию планируется вывезти также его макет — специалисты «Молнии» провели совещание, на котором транспортировку одобрили.

«По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО «Молния» как предприятия — разработчика орбитального корабля», — резюмировали в «Молнии».

Ранее «Буран» на Байконуре очистили от граффити.

Авторы граффити, сделанного весной 2021 года, оставили на челноке надписи: «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». В Роскосмосе заявили, что после произошедшего необходимо оперативно передать объект в один из музеев космонавтики.