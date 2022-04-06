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Умер Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Около двух месяцев политик находился в больнице с коронавирусом, у него были серьезно поражены легкие, Жириновского вводили в кому.

Владимир Жириновский родился в Казахстане в 1946 году. В начале 1990-х он отвечал, что «его мать — русская, а отец — юрист». Глава ЛДПР не знал своего отца — тот в 1949 году репатриировался в Израиль.

Активная политическая деятельность юриста Жириновского началась в 1980-х годах, как тогда было модно говорить, «на волне Перестройки». Близкий поначалу к демократам, он основал собственную партию, ЛДПСС, переименованную впоследствии в ЛДПР. В 1991 году либеральный демократ Жириновский поддержал ГКЧП. После подписания Беловежских соглашений Владимир Жириновский назвал подписантов уголовниками.

Жириновский участвовал во всех президентских кампаниях в России, кроме выборов-2004. И стабильно занимал третье место.

О жизни одного из самых ярких российских политиков постсоветской эпохи — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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