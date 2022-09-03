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Медведев, Орбан, Пугачева: кто пришел проститься с Михаилом Горбачевым

В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялась церемония прощания с последним генсеком и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.

С самого утра люди, желающие отдать дань памяти Горбачеву, стояли в очереди рядом с Большим театром и у Камергерского переулка. Они держали в руках цветы, некоторые надели траурные ленты.

На церемонии прощания с первым президентом СССР был выставлен почетный караул.

Одним из первых почтить память политика приехал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, затем прибыли генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, певица Алла Пугачева, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр, посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-советница Рональда Рейгана Сюзанна Масси.

Экс-президент СССР умер 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год. После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

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