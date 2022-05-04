Умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

В возрасте 87 лет скончался Станислав Шушкевич — первый руководитель независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений. В апреле здоровье политика ухудшилось после перенесенного коронавируса. Какое-то время он провел в реанимации.

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в семье учителей. С 1991 по 1994 год он занимал должность председателя Верховного Совета Белоруссии.

В роли главы республики Шушкевич вместе с премьер-министром Вячеславом Кебичем подписал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

Во время протестов в Белоруссии 2020 года, вызванных несогласием белорусов с результатами выборов президента, Шушкевич активно критиковал действия нынешнего главы государства Александра Лукашенко. Шушкевич обвинил президента в незаконном удержании власти и призвал его подать в отставку.

С 2021 года в новых учебниках по истории Белоруссии для 11-го класса имя Станислава Шушкевича не упоминается.