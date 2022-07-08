Был на «ты» с Путиным. Убит экс-премьер Японии Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля после покушения. Убийца два раза выстрелил в него из дробовика во время предвыборной речи политика. На допросе подозреваемый заявил, что не был против взглядов политика, но «ему не нравилось, как Абэ себя вел».

Бывшему лидеру Либерально-Демократической партии (ЛДП) Японии, Синдзо Абэ шел 68-й год. Премьерский пост он получил сначала в 2006 году, пробыв главой кабмина год. Потом он вновь возглавил правительство в 2012 году, оставаясь премьером восемь лет.

В России политик запомнился своими усилиями заключить мирный договор с нашей страной, который так и не был подписан со времен Второй Мировой войны. Абэ даже «клялся могилой отца», что поставит финальную точку на переговорах с президентом Владимиром Путиным, однако этой цели он не смог достичь, несмотря на 27 встреч с лидером России. Камнем преткновения до сих пор остается вопрос «Северных территорий», так в Японии называют четыре острова Южных Курил.

Президент РФ Владимир Путин говорил в 2018 году, что к японскому премьеру он обращается по имени, на «ты». Сам Абэ говорил, что вел с Путиным «откровенный» диалог.

Путин уже выразил соболезнования матери и супруге Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.