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«Ни Макрон, ни Ле Пен — революция!» Чем закончились выборы во Франции

После объявления итогов выборов президента во Франции вспыхнули акции протеста. Действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 58,55%, его соперница, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен — 41,45%.

В Париже демонстрации переросли в беспорядки: в ходе стычек на площади Шатле полиции пришлось применить слезоточивый газ, а в районе Пон-Нёф — открыть стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию. В результате два человека погибли, еще один пассажир находится в больнице.

Митинги также прошли в коммуне Ренн, где протестующие подожгли импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а затем вступили в противостояние с правоохранителями.

Протестный марш состоялся и в Тулузе — демонстранты вышли на улицу с транспарантом, на котором написано «Ни Макрон, ни Ле Пен — революция!». Участники акции заявили, что «не подчинятся» и призвали всех «вставать на борьбу против результатов выборов».

Чем закончились выборы во Франции — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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