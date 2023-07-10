«Настоящая крепость». Как Patriot защищают саммит НАТО от России

Руководство НАТО распорядилось усилить меры безопасности в Вильнюсе для проведения саммита альянса, который пройдет в столице Литвы 11–12 июля, сообщал Reuters. Агентство отмечало, НАТО стремится превратить Вильнюс «в настоящую крепость», и это связано с местом проведения – от столицы до границы с Белоруссией всего 30 км, а до Калининградской области – 150 км.

Так, безопасность будут обеспечивать около тысячи военнослужащих, которые будут работать с местными органами правопорядка. Воздушное пространство будут защищать системы Patriot и NASAMS из Германии и Испании, а также совместная авиагруппировка Финляндии и Дании. Отмечается, что восемь Patriot стоят вблизи аэропорта Вильнюса и направлены в сторону Калининградской области, еще два — по направлению к Белоруссии.

Гипотетическую атаку с земли будут отбивать французские гаубицы Caezar. Также в Вильнюс отправили спецназ из Польши и ФРГ с боевыми вертолетами, а из Франции и Великобритании – технику для борьбы с беспилотниками. Кроме того, жителям Вильнюса на время проведения саммита рекомендовано покинуть город.