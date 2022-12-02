«Пили вино при свечах»: как прошел ужин Макрона и Байдена с женами в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 декабря прибыл в Вашингтон. Его поездка стала первым официальном визитом президента Франции в США за последние шесть лет и первым государственным приемом в Белом доме за время правления Джо Байдена. Вчера вечером в Белом доме состоялся торжественный прием в честь французского лидера и его супруги Брижит Макрон. Его посетили 330 гостей.

Первая леди США Джилл Байден была одета в черное блестящее платье Oscar da la Renta, Брижит Макрон блистала в платье цвета слоновой кости с высоким воротом от Louis Vuitton.

Среди знаменитостей в списке гостей были актрисы Дженнифер Гарнер, Ариана Дебоуз и Джулия Лус Дрейфус, французский модельер Кристиан Лубутен, главный редактор Vogue Анна Винтур, генеральный директор Apple Тим Кук, ведущий Стивен Кольбер и певец Джон Ледженд с супругой Крисси Тайген.

Первая леди США Джилл Байден сказала, что быть хозяйкой дома она научилась у своей матери, которая «делала каждый ужин особенным событием», даже если они ели только рыбные палочки из морозильной камеры.

В меню торжественного вечера были не рыбные палочки, а блюда американской и французской кухни, в том числе лобстеры, равиоли с тыквой и различные деликатесы. На столах были розы — официальный цветок американской столицы, и ирисы — официальный цветок Франции.

«Дизайн этого ужина был вдохновлен общими цветами наших флагов — красным, белым и синим — и нашими общими ценностями: свобода и демократия, равенство и товарищество», — рассказал Джо Байден.