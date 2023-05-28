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Как сторонники Эрдогана празднуют его победу на выборах

ЦИК Турции объявил Реджепа Тайипа Эрдогана победителем второго тура президентских выборов. В то же время кандидат от оппозиции Кемель Кылычдароглу предрек республике трудное будущее, назвав голосование самым «несправедливым периодом» в истории страны.

Сторонники Эрдогана его опасений не разделяют, празднуя победу президента по всей стране и ожидая его выступления в Анкаре. Избиратели Кылычдароглу же выглядят менее позитивными, а соратники политика уже признают поражение.

Что происходит в Турции после второго тура — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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