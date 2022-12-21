Переговоры у камина. Как началась встреча Зеленского и Байдена
Вечером 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США с официальным визитом. Это первый известный случай, когда Зеленский покинул страну после начала спецоперации. Администрация Джо Байдена заявляла, что «визит подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке Украины».
Самолет с украинским президентом сел на авиабазе в окрестностях Вашингтона. На лужайке у Белого дома его встретил Байден с супругой Джилл. Американский лидер поприветствовал Зеленского словами «Господин президент, с возвращением».
В овальном кабинете Зеленский вручил Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS, поставленной Киеву США. Кроме двусторонних переговоров президентов в программе у Зеленского выступление перед конгрессом. Западные СМИ сообщали, что Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы добиться выделения дополнительной финансовой поддержки и оружия.
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