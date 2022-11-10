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Дорогой Леонид Ильич: 40 лет назад умер Брежнев

10 ноября исполняется 40 лет со дня, когда умер последний «классический» генсек Леонид Брежнев. На протяжении 18 лет – с 1964 по 1982 год – он возглавлял СССР, став вторым по длительности правления советским лидером после Иосифа Сталина.

Среди достижений «дорогого Леонида Ильича» часто отмечают внешнеполитические успехи, «разрядку» напряженных отношений с США. А так называемый «период застоя», начавшийся с приходом к власти Брежнева, многие из поколения 70-х вспоминают с ностальгией. Это были годы освоения космоса, развития авиации и энергетики.

Несмотря на то, что именно во время правления Брежнева «развитый социализм» начал проигрывать историческое соревнование капитализму, генеральный секретарь редко вызывал у народа негатив. Каким был Брежнев – со своими привычками, голосом, бровями, – показываем в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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