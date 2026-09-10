Медведев рассказал, может ли СВО завершиться в 2027 году

Медведев в ответ на вопрос о завершении СВО заявил о разных вариантах

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости» высказался о возможном завершении специальной военной операции (СВО) в 2027 году.

Журналистка спросила его, может ли СВО завершиться в следующем году. В ответ политик заявил, что представитель СМИ представил «разные варианты». По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. При этом конфликт должен завершиться на условиях России для того, чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или его разрастания в мировой, отметил Медведев.

30 сентября член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что Россия должна победой завершить СВО до 2030 года, чтобы быть готовой отразить агрессию стран НАТО.

26 июля президент Владимир Путин заявил, что спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится.

Ранее Путин спрогнозировал итог СВО.