Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Политика

Медведев рассказал, может ли СВО завершиться в 2027 году

Медведев в ответ на вопрос о завершении СВО заявил о разных вариантах
Станислав Красильников/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости» высказался о возможном завершении специальной военной операции (СВО) в 2027 году.

Журналистка спросила его, может ли СВО завершиться в следующем году. В ответ политик заявил, что представитель СМИ представил «разные варианты». По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. При этом конфликт должен завершиться на условиях России для того, чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или его разрастания в мировой, отметил Медведев.

30 сентября член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что Россия должна победой завершить СВО до 2030 года, чтобы быть готовой отразить агрессию стран НАТО.

26 июля президент Владимир Путин заявил, что спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится.

Ранее Путин спрогнозировал итог СВО.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!