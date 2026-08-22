Трамп пошутил, что пресс-секретарь Белого дома любит своих детей больше него

Трамп в шутку пожаловался, что Левитт любит своих детей больше него

Президент США Дональд Трамп в шутливой манере пожаловался, что его пресс-секретарь Каролин Левитт ставит своих детей в больший приоритет, чем его самого. Об этом он рассказал на митинге в Южной Каролине, передает РИА Новости.

«У нее только что родился ребенок, и я только что узнал, что она любит этого ребенка больше, чем Дональда Трампа, и я очень зол на нее», — сказал он.

12 августа Трамп сообщил об уходе пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт — ранее она объявила о рождении второго ребенка.

По словам американского лидера, она сделает это, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Он отметил, что полностью понимает и уважает данное решение. Трамп выразил благодарность Левитт за «хорошо выполненную работу» и назвал ее «настоящим лидером в Белом доме».

28-летняя Левитт замужем за 61-летним бизнесменом Николасом Риччио. Пара обручилась в 2023 году, Левитт родила сына в июле 2024 года.

До этого президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова «лентяем».

Ранее Трамп уволил Кристи Ноэм из-за любовной связи на работе.