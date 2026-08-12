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Политика

Пресс-секретарь Белого дома покинет свою должность

Трамп: пресс-секретарь Белого дома Левитт покинет свою должность в конце августа
karolineleavitt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце августа. Об этом в своей социальной сети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощников Кэролайн Левитт покинет свою должность в конце месяца», — написал он.

По словам американского лидера, она сделает это, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Он отметил, что полностью понимает и уважает данное решение Левитт.

Также политик заявил, что она станет одним из его «главных внешних советников».

Кроме того, Трамп выразил благодарность Левитт за «хорошо выполненную работу» и назвал ее «настоящим лидером в Белом доме» и «одним из лучших пресс-секретарей Белого дома».

До этого президент Соединенных Штатов похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета за работу. По словам американского лидера, он «чрезвычайно доволен» тем, как работает Хегсет.

Ранее Трамп уволил женщину-министра Кристи Ноэм из-за любовной связи на работе.

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