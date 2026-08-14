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Политика

Лавров вызвал смех на встрече с главой МИД Таиланда Пхуангкеткео

Лавров на встрече с коллегой из Таиланда пошутил о контакте с главой МИД Японии
Kevin Lamarque/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Москве с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео затронул тему своей недавней встречи с японским коллегой, что вызвало смех у присутствующих. Об этом пишет РИА Новости.

Таиландский министр отметил, что они с Лавровым сидели рядом за ужином на министерской встрече АСЕАН на Филиппинах. Лавров поинтересовался, видел ли собеседник, как к нему подходил глава японского внешнеполитического ведомства.

«То есть вы видели, как ко мне подошел японский министр?» – спросил Лавров.

Пхуангкеткео подтвердил это, и зал отреагировал смехом.

В конце июля Тосимицу Мотэги сообщал, что на ужине саммита АСЕАН кратко обменялся приветствиями с Лавровым и в ходе разговора стороны касались двусторонних отношений и ситуации в регионе.

Однако позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что содержательной беседы между министрами не было. Сам Лавров в августе также пояснял, что только пожал руку японскому министру.

Ранее депутат назвал слова Путина о России и Японии шансом для улучшения отношений.

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