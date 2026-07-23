Между главами МИД России и Японии состоялся первый за шесть лет личный контакт

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал о короткой беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле. Об этом сообщает ТАСС.

Мотэги уточнил, что «обменялся приветствиями» с Лавровым во время гала-ужина, который состоялся вечером 21 июля.

«Мы давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах», — поделился подробностями японский министр.

Глава МИД Японии указал на необходимость поддерживать рабочие контакты с Москвой, несмотря на существующие разногласия. По его словам, Токио в дальнейшем планирует выстраивать отношения с Москвой, основываясь на собственных национальных интересах.

Как отметил депутат от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, этот контакт стал первым личным общением глав внешнеполитических ведомств России и Японии за последние шесть лет.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в последнее время отношения России и Японии деградировали до беспрецедентно низкого уровня. По ее словам, ответственность за это лежит на Токио, который инициировал меры по сворачиванию сотрудничества с РФ.

Ранее в китайском издании Sohu заявили, что Путин обуздал антироссийскую риторику Японии одним ударом.