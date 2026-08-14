Депутат назвал слова Путина о России и Японии шансом для улучшения отношений

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки назвал незрелой реакцию Токио на посещение президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп. Об этом сообщает TBS.

По мнению Судзуки, Япония должна воспринять заявления российского лидера как обращение к Токио. Он отметил, что протестовать или возмущаться из-за посещения Путиным Итурупа — «слишком незрело», необходимо сохранять спокойствие, правильно воспринять заявления главы РФ и готовиться к улучшению отношений между Токио и Москвой.

Судзуки также прокомментировал слова Путина о претензиях Японии на южные острова Курильской гряды. По мнению депутата, российский лидер «говорит об исторических фактах».

13 августа Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, прибыв с рабочим визитом на Итуруп — крупнейший остров архипелага. Визит президента России вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на Южные Курилы, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Российский лидер заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией.

Ранее сообщалось, что Япония рассматривает контрмеры против России после визита Путина на Курилы.