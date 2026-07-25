Захарова рассказала, как на самом деле прошла встреча Лаврова с Мотэги на Филиппинах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги на Филиппинах обменялись приветствиями и не более того. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«К Лаврову, сидевшему за столом, подошел японский мининдел, поздоровался и произнес какие-то слова приветствия. Сергей Викторович, не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой. Это все», — написала дипломат.

До этого Мотэги рассказал о короткой беседе с главой МИД РФ на полях саммита АСЕАН в Маниле. Мотэги уточнил, что «обменялся приветствиями» с Лавровым во время гала-ужина, который состоялся вечером 21 июля.

Как отметил депутат от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, этот контакт стал первым личным общением глав внешнеполитических ведомств России и Японии за последние шесть лет.

Ранее в китайском издании Sohu заявили, что Путин обуздал антироссийскую риторику Японии одним ударом.