Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

В Литве будут производить боеприпасы для Украины и ее союзников

Delfi: Литва подписала соглашение о строительстве завода боеприпасов с Украиной
Global Look Press

Украинская оборонная компания DEMZ («Днепровский энергомеханический завод») построит завод по производству боеприпасов в Литве. Об этом сообщает Delfi.

14 августа министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас и директор завода Евгений Музыкин подписали соглашение о строительстве нового завода боеприпасов в Литве.

По информации СМИ, на предприятии будут производить боеприпасы и компоненты для них по стандартам НАТО. Также литовское подразделение станет региональным производственным и инновационным центром компании DEMZ, и там будут разрабатываться и испытываться новые продукты.

Продукция завода будут идти в первую очередь Украине, а во-вторых — ее союзникам. При этом если геополитическая ситуация изменится и оборонные потребности Литвы возрастут, дополнительные мощности направят на их обеспечение, пишет СМИ.

«Приход украинской оборонной компании DEMZ в Литву — это не только иностранная инвестиция, но и проект, важный для национальной и региональной безопасности Литвы», — отметил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

Завод будет расположен в городе Алитус, инвестиции оцениваются в десятки миллионов евро, рассказал мэр Алитуса Нериюс Цесюлис. Точная сумма инвестиций и источники финансирования не раскрываются. Работы должны начаться осенью 2026 года, а запуск производства запланирован на конец 2027 года.

13 августа литовское министерство экономики и инноваций сообщило о будущем строительстве в Литве завода по производству боеприпасов. Согласно плану, в Пренайском районе будет построен цех по сборке боеприпасов, а в промышленном парке Алитуса появится производство их металлических компонентов.

12 августа стало известно о намерении Литвы выкопать рвы на границе с Россией и Белоруссией. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эти рвы будут «курам на смех».

Ранее министр культуры Литвы высказался о вытеснении русского языка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!