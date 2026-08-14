В Литве будут производить боеприпасы для Украины и ее союзников

Украинская оборонная компания DEMZ («Днепровский энергомеханический завод») построит завод по производству боеприпасов в Литве. Об этом сообщает Delfi.

14 августа министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас и директор завода Евгений Музыкин подписали соглашение о строительстве нового завода боеприпасов в Литве.

По информации СМИ, на предприятии будут производить боеприпасы и компоненты для них по стандартам НАТО. Также литовское подразделение станет региональным производственным и инновационным центром компании DEMZ, и там будут разрабатываться и испытываться новые продукты.

Продукция завода будут идти в первую очередь Украине, а во-вторых — ее союзникам. При этом если геополитическая ситуация изменится и оборонные потребности Литвы возрастут, дополнительные мощности направят на их обеспечение, пишет СМИ.

«Приход украинской оборонной компании DEMZ в Литву — это не только иностранная инвестиция, но и проект, важный для национальной и региональной безопасности Литвы», — отметил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

Завод будет расположен в городе Алитус, инвестиции оцениваются в десятки миллионов евро, рассказал мэр Алитуса Нериюс Цесюлис. Точная сумма инвестиций и источники финансирования не раскрываются. Работы должны начаться осенью 2026 года, а запуск производства запланирован на конец 2027 года.

13 августа литовское министерство экономики и инноваций сообщило о будущем строительстве в Литве завода по производству боеприпасов. Согласно плану, в Пренайском районе будет построен цех по сборке боеприпасов, а в промышленном парке Алитуса появится производство их металлических компонентов.

12 августа стало известно о намерении Литвы выкопать рвы на границе с Россией и Белоруссией. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эти рвы будут «курам на смех».

Ранее министр культуры Литвы высказался о вытеснении русского языка.