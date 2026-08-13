Украина построит в Литве завод боеприпасов

Украина планирует построить в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом сообщает литовское министерство экономики и инноваций.

В министерстве уточнили, что намерены подписать крупный инвестиционный договор с Днепровским энергомеханическим заводом. В соответствии с ним, в Пренайском районе будет построен цех по сборке боеприпасов, соответствующих стандартам Североатлантического альянса. Также в промышленном парке Алитуса предстоит основать производство их металлических компонентов.

Сумму инвестиций в производство не называют. Строительство завода планируется начать осенью 2026 года, производство — в конце 2027 года.

В июле немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые поставил Украине артиллерийские снаряды, произведенные на новом заводе в Унтерлюсе, открытом в августе 2025 года. В концерне добавили, что больше половины запланированного объема боеприпасов уже доставили на Украину. Оставшаяся часть будет отправлена к концу 2026 года, уточнили в компании.

Ранее премьер Литвы заявил, что стране нужно больше ПВО.