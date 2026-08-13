Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

Украина построит в Литве завод боеприпасов

Минэкономики Литвы: Киев построит в стране завод боеприпасов по стандартам НАТО
Reuters

Украина планирует построить в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом сообщает литовское министерство экономики и инноваций.

В министерстве уточнили, что намерены подписать крупный инвестиционный договор с Днепровским энергомеханическим заводом. В соответствии с ним, в Пренайском районе будет построен цех по сборке боеприпасов, соответствующих стандартам Североатлантического альянса. Также в промышленном парке Алитуса предстоит основать производство их металлических компонентов.

Сумму инвестиций в производство не называют. Строительство завода планируется начать осенью 2026 года, производство — в конце 2027 года.

В июле немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые поставил Украине артиллерийские снаряды, произведенные на новом заводе в Унтерлюсе, открытом в августе 2025 года. В концерне добавили, что больше половины запланированного объема боеприпасов уже доставили на Украину. Оставшаяся часть будет отправлена к концу 2026 года, уточнили в компании.

Ранее премьер Литвы заявил, что стране нужно больше ПВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!