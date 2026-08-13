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Культура

Министр культуры Литвы высказался о вытеснении русского языка

Министр культуры Литвы Альсис призвал думать об украинцах при отказе от русского
BelusUAB/Shutterstock/FOTODOM

Министр культуры Литвы Лукас Альсис заявил, что при отказе от русского языка необходимо учитывать интересы нацменьшинств. Об этом сообщает местная редакция издания Delfi.

Альсис назвал понятным недавнее решение Вильнюса сокращать использование русского языка при предоставлении муниципальных услуг. Он согласился, что в государственных учреждениях основным должен быть литовский язык.

При этом министр подчеркнул, что изменения необходимо проводить системно и учитывать интересы национальных меньшинств, в частности, украинцев, которым может быть проще общаться по-русски.

Альсис также допустил, что при необходимости наряду с литовским в учреждениях могут использоваться другие языки стран Евросоюза, например английский или французский.

Так министр прокомментировал отказ мэрии Вильнюса принимать письменные обращения и жалобы на русском языке. Столичный муниципалитет пояснил свою позицию «необходимостью осуществлять план интеграции иностранцев и стремлением расширить употребление государственного языка».

Ранее на Украине придумали, где еще запретить русский язык.

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