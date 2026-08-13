Рвы, которые Литва намерена выкопать на границе с Россией и Белоруссией, — «курам на смех». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Вырыть ров на 50 млн евро на границе с Россией и Белоруссией собирается Литва. Но такой ров — курам на смех. Протяженность границы между Литвой и Калининградской областью — более 250 км. Плюс граница с Белоруссией — 679 км. Итого — около 930 км. Что можно вырыть на таких расстояниях за 50 млн? Тут надо полбюджета Литвы в яму бросить», — отметил Пушков.

Сенатор также напомнил о том, что «монументальный ров и проволочный заборчик за 100 млн» строил и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на границе с Россией. Однако в итоге «вышла канавка», и 100 млн исчезли — вместе с Яценюком».

«Позже в Раде добивались расследования, но Яценюк его избежал, а потом куда-то сбежал. Но опыт сооружения канавки у него, конечно, остался. Теперь литовцы могут пригласить его консультантом. А Лайма Вайкуле с автоматом может охранять периметр строительных работ», — подчеркнула она.

12 августа стало известно о том, что Литва намерена выкопать рвы на границе с Россией и Белоруссией. В пресс-службе кабмина отметили, что от патрульной тропы вглубь территории он будет достигать 20 метров в ширину, а в районе установленных командованием армии операционных участков ров будет шириной 150 метров.

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк отметил, что Литва своим решением погружается в «лютое средневековье».

13 августа заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что ЕС и страны НАТО искусственно нагнетают напряженность в Балтийском регионе.

Ранее премьер Литвы заявил, что стране нужно больше ПВО.