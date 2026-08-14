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Политика

В Совфеде предостерегли Японию в вопросе Курил

Сенатор Карасин: Япония обостряет отношения постоянными заявлениями о Курилах
Алексей Майшев/РИА Новости

Япония, продолжая поднимать вопрос о принадлежности Курильских островов, лишь обостряет отношения с Россией. Об этом заявил aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Японцы продолжают ставить этот вопрос, не понимая, что это обостряет отношения и не приносит никакой пользы. С нашей стороны уже звучали соответствующие заявления и были даны разъяснения», — сказал он.

Сенатор обратил внимание, что Япония всегда стремилась обострить игру в надежде на прогресс в переговорах с Россией о принадлежности Курильских островов. Карасин пояснил, что Курилы не могут быть предметом для дискуссий, поскольку есть международные документы, в которых острова признавались частью территории Советского Союза.

13 августа Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, прибыв с рабочим визитом на Итуруп — крупнейший остров архипелага.

После этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила РФ протест, заявив, что это действие «задело чувства японского народа». В ответ на это замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что дипломатическая активность Японии по Курильским островам — пустая трата времени, потому что российская земля останется российской землей.

Ранее США поддержали Японию в споре о Курильских островах.

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