В Совфеде предостерегли Японию в вопросе Курил

Япония, продолжая поднимать вопрос о принадлежности Курильских островов, лишь обостряет отношения с Россией. Об этом заявил aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Японцы продолжают ставить этот вопрос, не понимая, что это обостряет отношения и не приносит никакой пользы. С нашей стороны уже звучали соответствующие заявления и были даны разъяснения», — сказал он.
Сенатор обратил внимание, что Япония всегда стремилась обострить игру в надежде на прогресс в переговорах с Россией о принадлежности Курильских островов. Карасин пояснил, что Курилы не могут быть предметом для дискуссий, поскольку есть международные документы, в которых острова признавались частью территории Советского Союза.
13 августа Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, прибыв с рабочим визитом на Итуруп — крупнейший остров архипелага.
После этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила РФ протест, заявив, что это действие «задело чувства японского народа». В ответ на это замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что дипломатическая активность Японии по Курильским островам — пустая трата времени, потому что российская земля останется российской землей.
Ранее США поддержали Японию в споре о Курильских островах.